¸ü¤µ3.8mm¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ë¶ÛµÞÍÑ¥¹¥Þ¥ÛÅÅÃÓ¤¬Makuake¤ËÅÐ¾ì
comfornect¡ÊÊ¡²¬¸©¡¢ÂåÉ½¡§Àî¾åÀé·Ã¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¤Î¶ÛµÞÍÑ¥¹¥Þ¥ÛÅÅÃÓ¡ÖBattarix Power Card¡×¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î30Æü¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï113²ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯1·î1Æü¤Ë¤ÏÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡ÊM7.6¡Ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²È¯À¸»þ¡¢²ÈÂ²¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ä¶ÛµÞÏ¢Íí¡¢¸½ºßÃÏ¤ÎÇÄ°®¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏËÜÂÎ¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¡Ö½¼ÅÅÀÚ¤ì¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö½Å¤¯¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ À½ÉÊ³µÍ×
¡ÖBattarix Power Card¡×¤Ï¡¢¸ü¤µ3.8mm¡¦½Å¤µ27g¤Î¥«ー¥É·¿¶ÛµÞÍÑÅÅÃÓ¤Ç¤¹¡£ºâÉÛ¤ä¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½¼ÅÅºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤ÇµëÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹àÌÜ
»ÅÍÍ
¥µ¥¤¥º
85¡ß54¡ß3.8mm
½ÅÎÌ
Ìó27g
ÅÅÃÓÍÆÎÌ
1600mAh
ÅÅÃÓ¼ïÎà
¥ê¥Á¥¦¥à¥Þ¥ó¥¬¥óÅÅÃÓ¡ÊLi-MnO2¡Ë
ÂÐ±þÃ¼»Ò
Lightning¡¿USB-C¡ÊËÜÂÎÆâÂ¢¡Ë
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ºÇÂç8Ç¯
ÂÐ±þ²¹ÅÙ
-40¡î～70¡î
Ç§¾Ú
UN38.3Ç§¾Ú¼èÆÀ¡Êµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß²Ä¡Ë
ÆÃµö
ÊÆ¹ñ¤Ë¤ÆÊ£¿ô¼èÆÀ
¢£ À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
1. ½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥×¥ê¥Á¥ãー¥¸¥¿¥¤¥× À½Â¤»þ¤ËËþ½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎ¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. iPhone¡¦AndroidÎ¾ÂÐ±þ LightningÃ¼»Ò¤ÈUSB-CÃ¼»Ò¤òËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¡£¥±ー¥Ö¥ë¤òÊÌÅÓÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3. °ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ È¯²Ð¡¦ÇúÈ¯¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¥ê¥Á¥¦¥à¥Þ¥ó¥¬¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¡£¹ñºÝÍ¢Á÷°ÂÁ´´ð½àUN38.3Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ½¼ÅÅ²óÉüÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¶ÛµÞÏ¢ÍíÍÑ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¡¼ï¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÌó10～40%¤Î½¼ÅÅ²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ÎÄÌÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸Á÷¼õ¿®¡¢ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¸½ºßÃÏ³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾ðÊó
¹àÌÜ
ÆâÍÆ
ÈÎÇä¾ì½ê
Makuake
ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯3·î30Æü¤Þ¤Ç
²Á³Ê¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
1Ëç 2,680±ß～ / 2Ëç¥»¥Ã¥È 4,470±ß～ / 3Ëç¥»¥Ã¥È 6,440±ß～ / 5Ëç¥»¥Ã¥È 10,430±ß～
ÇÛÁ÷Í½Äê
2026Ç¯5·îËö
°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê
2,980±ß
¢£ ¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ
MADURO ONLINE¡Ê¥Þ¥Ç¥å¥í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¾Ò²ðµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê2026Ç¯1·î27Æü·ÇºÜ¡Ë
¢£ comfornect¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²°¹æ
comfornect¡Ê¥³¥ó¥Õ¥©¥Í¥¯¥È¡Ë
ÂåÉ½¼Ô
Àî¾åÀé·Ã
ÀßÎ©
2025Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä