¡Ú¥°¥íー¥¹¿·¾ï¼±¡ÛIVRy¡¦hacomono¡¦immedio¤¬ÌÀ¤«¤¹PMF¸å¤ËµÞÀ®Ä¹´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¾¦ÃÌ¤ÎÊÉ¡É¤È¡¢Í­¸ú¾¦ÃÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥á¥½¥Ã¥É´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«

³ô¼°²ñ¼Òimmedio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÅÄ±Ñ´ø¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIVRy¡¢³ô¼°²ñ¼Òhacomono¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖIVRy¡¦hacomono¡¦immedio¤¬¸ì¤ë µÞÀ®Ä¹´ë¶È2¼Ò¤¬¡ÈÍ¸ú¾¦ÃÌ¡É¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥°¥íー¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤È¤Ï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
PMF¤òÄ¶¤¨¡¢»ö¶È¤¬À®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿´ë¶È¤Û¤ÉÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¾¦ÃÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¦ÃÌ¤Î¤ä¤êÊý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ç¤¹¡£
¥êー¥É³ÍÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÃÌ¿ô¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ÃÌ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÍ¸ú¾¦ÃÌ¡É¤ò¡¢¤¤¤«¤ËºÆ¸½À¹â¤¯À¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëSaaS´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIVRy¡¢hacomono¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¡£
PMF¸å¤«¤é¥¥ã¥º¥àÆÍÇË¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¿Í¸ú¾¦ÃÌ¤ÎÄêµÁ¡¢ÁÈ¿¥Àß·×¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢À®¸ùÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÌÂ¤¤¡É¤ä¡È¼ºÇÔ¡É¤â´Þ¤á¡¢¼ÂÎã¥Ùー¥¹¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
³«ºÅÇØ·Ê
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦±Ä¶È¤ÎÊ¬¶È¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¾¦ÃÌ¤ÎÄêµÁ¤äÌò³äÊ¬Ã´¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤ÎKPI¤È¤·¤Æ¾¦ÃÌ¤òÄÉ¤¦¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¾¦ÃÌ¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¥º¥ì»Ï¤á¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËPMF¸å～¥°¥íー¥¹´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤Ï¿¤Ó¤º¡¢ÁÈ¿¥¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦°Õ»×·èÄê¤ÎºÆÀß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÊÉ¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È- PMF¸å～¥¥ã¥º¥àÆÍÇË´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ¸ú¾¦ÃÌ¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÄêµÁ
- ¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÁÈ¿¥Àß·×
- ¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×
- ¥Þー¥±¡¦IS¡¦±Ä¶È¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤°Õ»×·èÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- µÞÀ®Ä¹´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¤È¡¢¤½¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- PMF¸å～¥°¥íー¥¹´ü¡ÊSaaS¡¿IT´ë¶È¡Ë¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- ¾¦ÃÌ¿ô¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í¸ú¾¦ÃÌÎ¨¤ä¼õÃíÎ¨¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¥Þー¥±¡¦IS¡¦±Ä¶È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ä¾¦ÃÌÄêµÁ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
- ¿Í¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë¡¢¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤ÈÀ®²Ì¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤Êý
- µÞÀ®Ä¹´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¢¨ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦±Ä¶È¤¬Ï¢·È¤·¤¿¾¦ÃÌÁÏ½Ð¤Î²þÁ±¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/106428/table/226_1_2fdcc4a19005cbfc170f35a8bce1ce15.jpg?v=202602091151 ]
ÅÐÃÅ¼Ô
ÉÍÅÄ ±Ñ´ø
³ô¼°²ñ¼Òimmedio ÂåÉ½¼èÄùÌò
2005Ç¯¤è¤ê»°°æÊª»º¤Ç¼ç¤ËITÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´Åö¡£Harvard Business SchoolÎ±³Ø¸å¡¢Éý¹¤¤»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤Î¼Â¹Ô¤ËÅö¤¿¤ë¡£2016Ç¯¤ËbitFlyer¤Ë»²²è¤·¡¢USµòÅÀ¤Ç¸½ÃÏµòÅÀÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£2019Ç¯¤«¤é¤ÏSansan¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬Åý³çÉôÄ¹¡¢Bill One PMM¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈÉôÉûÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤Ëµ¯¶È¤·¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥Ý¤¬¼è¤ì¤ë ¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¼«Æ°²½¥µー¥Ó¥¹ immedio¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
Èõ¸ý ·øÂÀÏº
³ô¼°²ñ¼Òhacomono¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Éô ¥êー¥Àー
¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¥ó¥¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢°û¿©Å¹¡¦ÈþÍÆ¼¼Åù¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¸þ¤±POS¥·¥¹¥Æ¥à¡¦CRM¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿·µ¬±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£2020Ç¯¤ËBtoB´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤Ë½¾»ö¡£¿·µ¬¥êー¥É¤ÎÂÐ±þ¤«¤é¡¢´ûÂ¸¥êー¥É¤È¤ÎÄê´üÀÜ¿¨¡¦·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼Â»Ü¤·¡¢2022Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Òhacomono¤ËÆþ¼Ò¡£
MMB/ENT¥°¥ëー¥×¤Î¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤Ø¤ÎGTMÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¤È¿·»Ô¾ì³«È¯¤Ë½¾»ö¡£
¿¹ËÜ À»»Î
³ô¼°²ñ¼ÒIVRy ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¾®ÇäÅ¹¤ä¥Ð¥¤¥äーÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ëー¥È±Ä¶È¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¤ËÅ¾¿¦¡£¡ÖÇÛÇÛ¥áー¥ë¡×¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥»ー¥ë¥¹¤ä¥Áー¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Ë½¾»ö¡£
2023Ç¯8·î¤Ë3¿ÍÌÜ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒIVRy¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë½¾»ö¡£¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÎÁÈ¿¥ºî¤êÅù¤Î¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ö±é¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
▶︎ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
³ô¼°²ñ¼Òimmedio
immedio¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò¤Õ¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢·è¤Þ¤ë¾¦ÃÌ¤¬Áý¤¨¤ë Í¸ú¾¦ÃÌ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Öimmedio¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡£¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃµ¤¹¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¡Öºî¤ê¼ê¡×¤È¡Ö»È¤¤¼ê¡×¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯½Ð²ñ¤¨¤ëÀ¤³¦¡£
Áê¼ê¤òÁÛ¤¤¡¢¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤¨¤¬¤¯¤³¤È¤Ë¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤Èµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
½ê ºß ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä£±ÃúÌÜ£±£¹－£¹
Âè°ì¶Ç¥Ó¥ë 4F
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÍÅÄ±Ñ´ø
Àß Î© Æü ¡§2022Ç¯4·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í¸ú¾¦ÃÌ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Öimmedio¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¥µー¥Ó¥¹HP¡¡¡§immedio.io(https://www.immedio.io/)
immedio(https://www.immedio.io/)
·è¤Þ¤ë¾¦ÃÌ¤¬¼«Æ°¤ÇÁý¤¨¤ë
AI¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹
immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)
±£¤ì¤¿¥Û¥Ã¥È¥êー¥É¤«¤é¡¢¾¦ÃÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¥Ï¥¦¥¹¥ê¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)
Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Î¾¦ÃÌ²½¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤ò¥¼¥í¤Ë
Å¸¼¨²ñ¥êー¥É¸úÎ¨²½
¤½¤ÎÂ¾
³ô¼°²ñ¼Òimmedio¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)
³ô¼°²ñ¼Òimmedio¤ÎºÎÍÑ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)