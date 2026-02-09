TOPPAN¥¨¥Ã¥¸¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±´é¼Ì¿¿¼ý½¸¡¦Ç§¾Ú¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCloakOne(R)¡×¤Ë¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTOPPAN¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ ¾»Åµ¡¢°Ê²¼ TOPPAN¥¨¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤è¤ê´ë¶È¤Î¼Ò°÷¾Ú¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´é¼Ì¿¿¼ý½¸¡¦Ç§¾Ú¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCloakOne(R)¡Ê¥¯¥íー¥¯¥ï¥ó¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TOPPAN¥¨¥Ã¥¸¤Ï´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë·èºÑµ¡Ç½¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCloakOne(R)¡×¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¡¢2026Ç¯2·î9Æü¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡ÖCloakOne(R)¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Ï¡¢¼èÆÀ¤·¤¿´éÇ§¾Ú¤Î¾ðÊó¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç¤Î·èºÑ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©Æ²·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤äPOS¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç¤Î´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¼ê¤Ö¤é·èºÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£·èºÑ¤ÏµëÍ¿Å·°ú¤¤ä·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ëÀº»»¤Î¤Û¤«¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤ÆÀº»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤äÇ§¾ÚÍúÎò¤Î³ÎÇ§¤ÏÆ³Æþ´ë¶È¤Î¿Í»ö¤äÁíÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¼Ô¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤Ë¤è¤ë´éÇ§¾Ú·èºÑ¤Î¥¤¥áー¥¸
¢£¡¡ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ä¹ØÇã¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É°ÍÂ¸¤ÎÇ§¾ÚÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ä¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¸å¡¢½¾¶È°÷¤¬²þ¤á¤ÆÍøÍÑ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¾å¤Î¼ê´Ö¤âÈ¯À¸¤·¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TOPPAN¥¨¥Ã¥¸¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖCloakOne(R)¡× ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤ÎÇ§¾Ú¤ò¤Ò¤ÈÂ³¤¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿ÍID¤ÎÅÐÏ¿¡¢¼Ò°÷¡¦³ØÀ¸¾ÚÍÑ´é¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¡¦¼ý½¸¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢ÆþÂà¼¼µÏ¿¤ä¶ÐÂÕµÏ¿¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÇ§¾Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó³«È¯¤·¤¿¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤Ï¡¢¼èÆÀ¤·¤¿´éÇ§¾Ú¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤È·èºÑ¼êÃÊ¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«ー¥É¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤âÉÔÍ×¤Ê¡¢´°Á´¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Î·èºÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¸¶ÈÌ³¤ä¸½¶â´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¡¢½¾Íè¤ÎID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É±¿ÍÑ¤ËÈ¼¤¦¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÁÇÁá¤¯¡¦°ÂÁ´¡¦±ÒÀ¸Åª¤Ë·èºÑ¤Ç¤¡¢¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃÄ¹
¡¦¿·¤¿¤Ê¼Ò°÷ID¤ÎÉÕÍ¿¤¬ÉÔÍ×¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¤¬´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½
¡¡Ç§¾Ú¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCloakOne(R)¡×¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´éÇ§¾Ú·èºÑ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCloakOne(R)¡×¤òÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î´ë¶È¤Ï¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑÍÑÃ¼Ëö¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿©Æ²·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤äPOS¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¡¦ÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸ÄÊÌ¤ËÊ£»¨¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¼ê´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥àー¥º¤ÊÇ§¾Ú¡¦·èºÑ¤òÎ¾Î©
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅÐÏ¿¤Ë¤Ï3D¥»¥¥å¥¢¡ÊËÜ¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¤Ê¥«ー¥ÉÅÐÏ¿¤òËÉ»ß¤·¡¢´éÇ§¾Ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê·èºÑ´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·èºÑ»þ¤Ë¤ÏPIN¥³ー¥É¤äÄÉ²ÃÇ§¾Ú¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤Ë·èºÑ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡²Á³Ê
¡¡¡ÖCloakOne(R)¡×¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó(¢¨2)¡§22Ëü±ß/·î (500Ì¾¤¬¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç)
¡¡¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ·ÀÌó¤ª¤è¤Ó·èºÑÂå¹Ô»ö¶È¼Ô(¢¨3)¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡TOPPAN¥¨¥Ã¥¸¤Ï¡¢¡ÖCloakOne(R)¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó·ÈÃæ¤Î¿©Æ²·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖCloakOne(R) Pay¡×¤ò2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë50¼Ò¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Ë500¼Ò°Ê¾å¤ØÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTOPPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ÎÀß·×»Ü¹©¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¡Öexpace(R)¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥Ó¥¶¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡¢À¤³¦É¸½à¤ÎËÜ¿ÍÇ§¾ÚÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¡ÖCloakOne(R) Smart¡×¡¢¡ÖCloakOne(R) Face¡×¡¢¡ÖCloakOne(R) Card¡×¡¢¡ÖCloakOne(R) Management¡×¡¢¡ÖCloakOne(R) Mobile¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨3¡¡·èºÑ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï·èºÑ¤´¤È¤Ë·èºÑÂå¹Ô»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
