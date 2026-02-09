¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¡ß¥ì¥°¥¶～¥ì¥°¥¶¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G278R¡×¡ÖRM-G277R¡×¤¬¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¿ä¾©²è¼ÁÇ§¾Ú¼èÆÀ～
TVS REGZA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤Î¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯9·î¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ì¥°¥¶¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G278R¡×¡ÖRM-G277R¡×¤¬¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤Î¿ä¾©²è¼ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£4K¹â²è¼Á¡¢¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡¢ÄãÃÙ±ä¡¢¹»ëÌî³Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê¥²ー¥à¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó4KÍµ¡EL¥ì¥°¥¶(¥Æ¥ì¥Ó)¡ÖX9900R¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë8¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¤Î¿ä¾©²è¼Á¡¦²»¼ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Î¿ä¾©²è¼ÁÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥°¥¶¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G278R¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖRM-G277R¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¥ì¥°¥¶¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G278R¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖRM-G277R¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤â¹â²è¼Á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
- VESA DisplayHDR 1400µ¬³Ê*2¤ËÂÐ±þ¤·¤¿4K Mini LEDºÎÍÑ¡ÖBlack Wide Angle¥Ñ¥Í¥ë¡×¤òÅëºÜ(¢¨RM-G278R¤Î¤ß)
- ¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¤Ë¤è¤ë¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ(4K/¡¡ºÇÂç160Hz¡¢¥Õ¥ëHD/¡¡ºÇÂç320Hz)
- ¹»ëÌî³ÑFast IPS (In Plane Switching) *1±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¡£
- ±þÅúÂ®ÅÙ1ms(GTG)¤ò¼Â¸½
- ³Æ¼ï¥²ー¥à¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½(¥Ö¥é¥Ã¥¯¥²¥¤¥ó¡¢¾È½à¡¦³ÈÂç¶À¤É)
- 4¼ï¤Î¥²ー¥àÀìÍÑ²è¼Á¥âー¥É¡ÊFPS/¡¡RTS¡¦RPG/ MOBA/ ¥ìー¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍÑ¥âー¥É4¼ï¡¢¥æー¥¶ー¥«¥¹¥¿¥à¥âー¥É3¤Ä
- ¹â¤¤ÍøÊØÀ(USB-CÃ¼»ÒÂÐ±þ¡¢KVMÂÐ±þ(¢¨RM-G278R¤Î¤ßÂÐ±þ))
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î8¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¿ä¾©²è¼Á¡¦²»¼ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó4KÍµ¡EL¥ì¥°¥¶¡ÖX9900R¡×(65V·¿¡¢55V·¿)
- 4KÍµ¡EL¥ì¥°¥¶¡ÖX8900R¡×(77V·¿¡¢65V·¿¡¢55V·¿¡¢48V·¿)
- ¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó4K Mini LED±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ990R¡×(110V·¿)
- ¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó4K Mini LED±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ970R¡×(100V·¿¡¢85V·¿¡¢75V·¿¡¢65V·¿)
- ¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó4K Mini LED±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ875R¡×(85V·¿¡¢75V·¿¡¢65V·¿¡¢55V·¿)
- ¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó4K Mini LED±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ870R¡×(50V·¿¡¢43V·¿)
- 4K±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ770R¡×(100V·¿¡¢85V·¿¡¢75V·¿¡¢65V·¿¡¢55V·¿)
- 4K±Õ¾½¥ì¥°¥¶¡ÖZ670R¡×(50V·¿¡¢43V·¿)
¡ÚËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Åì¼Ç¥Æ¥ì¥Ó¤´ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡§TEL:0120-97-9674
¡Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡ÏTEL:0570-05-5100
¾¦ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.regza.com
*1 IPS¤ÏIn Plane Switchingµ»½Ñ¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹
*2 VESA¤Ï¡¢Video Electronics Standards Association ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨³Æµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4K¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï3,840¡ß2,160¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£