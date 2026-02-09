¡ÖÊ¡»ã¡×¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼çÀïÎÏ¤Ø¡£ÃÏÊýÈ¯¡¦¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÂè1ÃÆ¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÁÏ¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤ÊEC¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ÎÄ©Àï¡£
¢£ ¡Öºî¶È¤Î°ÑÂ÷¡×¤«¤é¡Ö²ÁÃÍ¤Î¶¦ÁÏ¡×¤Ø¡£¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°
EC»Ô¾ì¤ÇD2C»ö¶È¤ò¹Ô¤¦enLARGE¡Ê¥¨¥ó¥éー¥¸¡Ë¤Ï¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¼£¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ì¥·¥ÔÆ°²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎB·¿»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·Úºî¶È¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¡Ö´¶À¡×¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼çÀïÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーRuna¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ
Æ°²èÀ©ºî¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼£¡×¤Î´ë²è¡¦¹ÊóÃ´Åö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëRuna»á¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¿Í°ìÇÜ¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ä¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ËÉÒ´¶¤ÊÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥µー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê»ëÅÀ¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î¥Î¥¤¥º¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¡ÖÀ¿¼Â¤Ê²è³Ñ¤È¿§¹ç¤¤¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¡¢ºî¤ê¼ê¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤ÎEC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤ÈÊ¡»ã¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö»ñ»º¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡üRuna °§»¢
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª Æ°²èÃ´Åö¤ò¤¹¤ëRuna¤Ç¤¹ ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¼£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼£¤µ¤ó¤ÎSNSÈ¯¿®¤Î¤ª»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆ°²èºîÀ®¤Ç¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÌÜÀþ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÈÊ¡»ã¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£ Âè1ÃÆ¸ø³«¡§»Ø½É»Ô»º¤«¤Ä¤ª¤À¤·¥¹ー¥×¤Çºî¤ë¡Ö¸â½Á¡×
º£²ó¸ø³«¤·¤¿Âè1ÃÆÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô»º¤Î¤«¤Ä¤ª¤À¤·¥¹ー¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¸â½Á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¿©Âî¤ËÊÂ¤ÖÉ÷·Ê¤ò¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¡Öand-a-me¡×Æâ¤Ë¤Æ
¸â½Á¤È¤¤¤¦¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ø²¹¤«¤µ¡Ù¤ò¡¢Runa¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤¬¤É¤¦°ú¤½Ð¤·¤¿¤«
¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÏÊý¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤½¢Ï«¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø
enLARGE¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ±¤Ê¤ëÃ±È¯¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¦¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼«Áö¥â¥Ç¥ë¡§
°ì²áÀ¤Î»Ù±ç¤ä´óÉÕ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÐÊý¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÄó·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼«Î§Åª¤Ê·ÐºÑ½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎºÆÄêµÁ¡§
Ã±¤Ê¤ë±ÇÁü¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÛ¤¤¤ä»ëÅÀ¤ò¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯¿®ÂÎÀ©¡§
½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤EC»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ÂÄê¶¡µë¤·Â³¤±¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤¹¤ëÃæ¤ÇËá¤«¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î´¶À¡×¤ò¡¢ÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¡¢¼ÂÀÓ¡ÊÇä¾å¡Ë¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¡Ö¿·¤·¤¤½¢Ï«¥â¥Ç¥ë¡×¤òÃÏÊý¤«¤éÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ò²ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä
enLARGE³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©°Ëº´»ÔÂç¸ýÎ¤1899-5-2F
¢£ Ï¢·È¶¨ÎÏ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼£¡Ê¤Ï¤ë¡Ë
