¥Õ¥Ä¥Ñー¤È¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê¨¡¨¡AI¤¬¡Ö»æ¡×¤òÆÉ¤ß¡Öµ¡Ì©¡×¤ò¼é¤ê¡Ö¼«Î§¡×¤·¤ÆÆ°¤¯～OCR¤«¤éAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Þ¤Ç¼¡À¤Âå¤Î¸½¾ìDX～
À½Â¤¶È¡¦·úÀß¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆDX¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢»æÄ¢É¼¤ä¼ê½ñ¤µÏ¿¡¢¿ÞÌÌÆâ¤ÎÃí¼á¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÄê·¿¥Çー¥¿¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¼Ò³°Î®½Ð¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Æ³Æþ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢
¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤äÈóÄê·¿Ä¢É¼¡¢¿ÞÌÌÆâÃí¼á¤Ê¤É¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¥¸¥ó¥Ù¥¤¤ÎÀ¸À®AI-OCR¡ÖGenOCR¡×¤È¡¢
µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¼Ò³°¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー¤Î¥íー¥«¥ëLLM¡Ö¥é¥¯¥é¥°¡×¤ª¤è¤Ó¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½ÁÛ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢
¡ÖÆÉ¤à ¢ª ¼é¤ë ¢ª ¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¸½¾ìDX¤Î¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤È¾ÍèÁü¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤É¤³¤«¤éPoC¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸½¾ì¤Ç¡È»È¤ï¤ì¤ë¡É·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¾ÍèÅª¤ËAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¤É¤¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
Æ³Æþ¸¡Æ¤¥Õ¥§ー¥º¤ÇÆÃ¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
»æ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ½Â¤¶È¡¦·úÀß¶È¤ÎÀß·×¡¢ÉÊ¼Á¡¢ÊÝÁ´¡¢DX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ìDX¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hutzper.com/seminar/260218/
¢§¥»¥ß¥Êー³µÍ×
1¡¥¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
2¡¥À¸À®AI-OCR¡ÖGenOCR¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
3¡¥¥íー¥«¥ëLLM¡Ö¥é¥¯¥é¥°¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー¡Ë
4¡¥Q&A
5¡¥¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¢§³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～11:00
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¡¡¢¨»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°ÍÑURL¤ò¸åÆü¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
ÅÐÃÅ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー¡§https://hutzper.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://jinbay.co.jp/
Ãí°Õ»ö¹à¡§°Ê²¼¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡¦ÊÀ¼Ò¤Î¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¢Æ±¶È¤Î´ë¶È¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¡¦´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÊý
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤ÎÊý
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hutzper.com/seminar/260218/
¢£¥¸¥ó¥Ù¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ó¥Ù¥¤À¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ï¡¢³Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ä¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÅÄ ±Ñ²ð
½êºßÃÏ¡§¢©220-0004 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èËÌ¹¬°ìÃúÌÜ£µÈÖ£±£°¹æ JPR²£ÉÍ¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§2024Ç¯5·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¥áー¥ë ¡§ info@jinbay.co.jp
²ñ¼ÒHP¡§https://jinbay.co.jp/
¥¸¥ó¥Ù¥¤GenOCR¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¡§https://hubs.ly/Q03f2FhC0
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hutzper¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¡Ö¸¦µæ³«È¯¡×¤«¤é¡ÖÈÎÇä¡×¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤ËDX¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¹©Äø¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Ç¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸½¾ì¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¸ÄÊÌºÇÅ¬¡×¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÁ´ÂÎºÇÅ¬¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÀ¾ ÍÎ
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç1-11-16 ¿·ÂçºåCSP¥Ó¥ëËÌ´Û4³¬
ÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î
²ñ¼ÒHP¡§https://hutzper.com/