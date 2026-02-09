¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û¾¦ÃÌ¤òAI¤Ç¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡£É½¾ðÊ¬ÀÏAI¤¬±Ä¶È¤Î²þÁ±ÅÀ¤ò¼«Æ°Äó°Æ¤¹¤ë¡Ösalesfeed¡×Äó¶¡³«»Ï
2026Ç¯1·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ònoah¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÊü½ÐÅì£³ÃúÌÜ£²£±－£´£° ¥íー¥ì¥ë¥³ー¥ÈÊü½Ð £²£°£µ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Õé¾¾Èþºé¡Ë¤Ï¡¢WEB¾¦ÃÌ¤ÎÉ½¾ð¤òAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò¼«Æ°Äó°Æ¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ösalesfeed¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹ ¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¾¦ÃÌÃæ¤Î´¶¾ðÊÑ²½¤Î²Ä»ë²½¤È¼«Æ°¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹ ¡£¾ÜºÙ¤Ï https://salesfeed.jp/(https://salesfeed.jp/) ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜÅª¤äÇØ·Ê
Â¿¤¯¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ÎÌó60%¤¬¿ÊÄ½³ÎÇ§¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½µ¼¡²ñµÄ¤¬¿ÊÄ½Êó¹ð¤Î¤ß¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¾Ý¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¼ç´ÑÅª¤ÊÊó¹ð¡Ê¼ç´Ñ¥ì¥Ýー¥È¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¾¦ÃÌ¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤º¡¢ËÜÍèºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö°éÀ®¡×¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«10%¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹ ¡£ ³ô¼°²ñ¼Ònoah¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÃÌ¤ÎÃæ¿È¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢°éÀ®¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ösalesfeed¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
¡Ösalesfeed¡×¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Zoom¤äGoogle Meet¤È¼«Æ°Ï¢·È¤·°Ê²¼¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹ ¡£
- É½¾ð¡¦´¶¾ðÊ¬ÀÏ¡§ 7¤Ä¤Î´¶¾ð¡Ê¹¬Ê¡¡¦·ù°¡¦·ÚÊÎ¡¦ÅÜ¤ê¡¦Èá¤·¤ß¡¦¶²ÉÝ¡¦¶Ã¤¡Ë¤ò»þ·ÏÎó¤Ç¼«Æ°Ê¬ÀÏ¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹ ¡£
- AI²þÁ±Äó°Æ¡§ ¡Ö¡ûÊ¬¡ûÉÃ¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬～¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÉÃ¥ì¥Ù¥ë¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹ ¡£
- ¥ì¥Ýー¥È¼«Æ°À¸À®¡§ ´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤È¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÉ³ÉÕ¤±¤¿Í×Ìó¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¾¦ÃÌÆâÍÆ¤ÎÇÄ°®¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹ ¡£
- ¿ÍÅª»Ù±ç¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡§ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè·î1²ó¤ÎÄêÃå»Ù±ç¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Î¿ÍÅª¥µ¥Ýー¥È¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
2026Ç¯3·î¤Ë¤ÏCRMÏ¢·È¤ä¸ÜµÒ´ÉÍýµ¡Ç½¤ÎÈ¿±Ç¡¢8·î¤Ë¤ÏÂÐÌÌ¤äÅÅÏÃ¤Ç¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£³ô¼°²ñ¼Ònoah¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤È¿ÍÅª»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î±Ä¶ÈÀ®ÌóÎ¨¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÈ¼Áö¤·Â³¤±¤Þ¤¹ ¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò Õé¾¾Èþºé
¡Ö±Ä¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡Ù¤Î¼ç´ÑÅª¤ÊÊó¹ð¤«¤é¡¢¡Ø¸ÜµÒ¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Î¶¦Í¤Ø¡£salesfeed¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬ËÜÍè¹Ô¤¦¤Ù¤¡È¼Á¤Î¹â¤¤°éÀ®¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ½é·î¤«¤é²ñµÄ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¡×