Çö·¿¥·¥çー¥È¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ù¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄÏÂÈÏ¡Ë¤Ï¡¢Çö·¿¥·¥çー¥È¥¯¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¡ÖCR-LAC115BK/W¡Ê¥·¥çー¥È¥¢ー¥à¡Ë¡×¡ÖCR-LAC116BK/W¡Ê¥í¥ó¥°¥¢ー¥à¡Ë¡×¡ÖCR-LAC1407BK/W¡Ê¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¡Ë¡×¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¡ÖCR-LAC215BK/W¡Ê¥·¥çー¥È¥¢ー¥à¡Ë¡×¡ÖCR-LAC216BK/W¡Ê¥í¥ó¥°¥¢ー¥à¡Ë¡×¡ÖCR-LAC2407BK/W¡Ê¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¡Ë¡×¤ò2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥×¶â¶ñ¤Î±ü¹Ô¤¤Ï¤ï¤º¤«38mm¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
1²èÌÌ¡¦2²èÌÌÍÑ¡¢¥·¥çー¥È¡¦¥í¥ó¥°¥¢ー¥à¡¢¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡Û
ÉÊÌ¾¡§¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à
ÉÊÈÖ¡§
CR-LAC115BK / W¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥·¥çー¥È¥¢ー¥à¡Ë
CR-LAC215BK / W¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥·¥çー¥È¥¢ー¥à¡Ë
CR-LAC116BK / W¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥í¥ó¥°¥¢ー¥à¡Ë
CR-LAC216BK / W¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥í¥ó¥°¥¢ー¥à¡Ë
CR-LAC1407BK / W¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¡Ë
CR-LAC2407BK / W¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¡Ë
É¸½à²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 7,000±ß¡Ë～41,800±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 38,000±ß¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAC115BK
Çö¤¯¡¢Ã»¤¤¥¯¥é¥ó¥×¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡ª
Çö·¿¥¯¥é¥ó¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤Ë´³¾Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ëÅ·ÈÄ¸ü¤Ï10～50mm¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×
¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ÎÇØÌÌ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÉ´ó¤»¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¯¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë
¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥â¥Ë¥¿ー¤òº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡
ÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±¤Ê¥¯¥é¥ó¥×¼°¤È¡¢Å·ÈÄ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥°¥í¥á¥Ã¥È¼°¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
VESAµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ
¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£VESA75¡ß75¡¢100¡ß100mm¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥¢ー¥à¤ÎCR-LAC115BK/W¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢CR-LAC215BK/W¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë
1²èÌÌÍÑ¤Î¡ÖCR-LAC115BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCR-LAC115W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¡¢2²èÌÌÍÑ¤Î¡ÖCR-LAC215BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCR-LAC215W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CR-LAC115BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
CR-LAC215BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥í¥ó¥°¥¢ー¥à¤ÎCR-LAC116BK/W¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢CR-LAC216BK/W¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë
1²èÌÌÍÑ¤Î¡ÖCR-LAC116BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCR-LAC116W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¡¢2²èÌÌÍÑ¤Î¡ÖCR-LAC216BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCR-LAC216W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CR-LAC116BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
CR-LAC216BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥¬¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¤ÎCR-LAC1407BK/W¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢CR-LAC2407BK/W¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë
¹â¤µÄ´À°¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤Áºî¶È¤Ç¥â¥Ë¥¿ー¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¥Îー¥ÈPC¤ä¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Î¾å²¼¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥ÀーÆâÂ¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹©¶ñ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥à¤ÎÊÝ»ýÎÏ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¥¿¥¤¥×¤«¤éÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥â¥Ë¥¿ー¤ò°ÂÄê¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢1²èÌÌÍÑ¤Î¡ÖCR-LAC116BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCR-LAC116W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¡¢2²èÌÌÍÑ¤Î¡ÖCR-LAC216BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCR-LAC216W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CR-LAC1407BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
CR-LAC2407BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
