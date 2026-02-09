¡ÖDell PowerScale¡×¤Ç²Ê³Ø±ÒÀ±¡¦Ãµººµ¡¥Çー¥¿´ðÈ×¤òºþ¿·
¥¹¥Èー¥êー¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
- ¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤òÇÜÁý*1
- ¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò¼Â¸½¡§°µ½Ì¡¦½ÅÊ£ÇÓ½üµ¡Ç½¤Ç¥Çー¥¿¤òÌó30¡óºï¸º*2
- ¹âÉé²Ù»þ¤Î°ÂÄêÀ¸þ¾å¡§¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¥Îー¥É¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ»þ¤â¿×Â®¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ*3
2026Ç¯2·î9Æü¡§
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢JAXA¡¢Íý»öÄ¹¡¡»³Àî¡¡¹¨¡Ë ±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢ISAS¡Ë¤¬¡¢²Ê³Ø±ÒÀ±¡¦Ãµººµ¡¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ä³°Éô¸ø³«¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö²Ê³Ø±ÒÀ±¥Çー¥¿½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎIT´ðÈ×¤Ë¡¢¡ÖDell PowerScale¡×¤òºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2025Ç¯4·î¤è¤êËÜÈÖ²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¡¢°µ½Ì¡¦½ÅÊ£ÇÓ½üµ¡Ç½¤Ç¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÌó30¡óºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê¡§
JAXA¤ÎÃæ³ËÉôÌç¤Ç¤¢¤ëISAS¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤³°¤Ç¤ÎÅ·Ê¸´ÑÂ¬¤äÂÀÍÛ·Ï²Ê³Ø¡¢±§Ãè´Ä¶ÍøÍÑ²Ê³Ø¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ë±§Ãè¹©³Ø¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤ë±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³Ø±ÒÀ±¡¦Ãµººµ¡¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ä³°Éô¸ø³«¤Ë¡Ö²Ê³Ø±ÒÀ±¥Çー¥¿½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢²Ê³Ø±ÒÀ±¡¦Ãµººµ¡¤Î¹â²òÁüÅÙ²½¤È¹âÅÙ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Á÷¿®¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ÎÍÆÎÌ¤¬1Æü¤¢¤¿¤ê¿ôGB¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½¾Íè¤Î´Ä¶¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¡¹ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ÎÄ¹´üÊÝÂ¸¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ»þ¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Äã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿ÎÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³ÈÄ¥À¤È¡¢¹âÉé²Ù²¼¤Ç¤âÃÙ±ä¤Î¤Ê¤¤¿×Â®¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹âÂ®¥¹¥È¥ìー¥¸´Ä¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ·Ð°Þ¡§
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¤òµ¡¤Ë¡ÖPowerScale¡×¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤ËÀèÎ©¤Á¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢JAXA/ISAS¤È¶¦Æ±¤Ç¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÉé²Ù¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥êー¥É½èÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¥Îー¥É¡ÖDell PowerScale P100¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ»þ¤Ç¤â¿×Â®¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¥Îー¥É¤Ø¤ÎÉé²Ù¤â·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¹âÀÇ½¥¹¥È¥ìー¥¸¥Îー¥É¤À¤±¤Ç´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖDell PowerScale A3000¥·¥êー¥º¡×¤È¡ÖPowerScale P100¡×¤Î³¬ÁØ¹½À®¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¥Îー¥É¤ÎÆ±»þ¾ã³²¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ëü°ì¤Î¾ã³²»þ¤Ç¤â²ÔÆ¯¤ò·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸ú²Ì¡§
ISAS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPowerScale¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¶¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µì¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥Çー¥¿¤ò°Ü¹Ô¤·¡¢ËÜÈÖ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖPowerScale¡×¤Î°µ½Ì¡¦½ÅÊ£ÇÓ½üµ¡Ç½¡ÖSmartDedupe¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¥Çー¥¿¤ÎÍÆÎÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó30¡ó¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥©ー¥¿´ÉÍýµ¡Ç½¡ÖSmartQuotas¡×¤Ç³Æ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÍÆÎÌ¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢ÀìÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¤Î¡ÖInsightIQ¡×¤Ç¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¾õ¶·´Æ»ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡²Ê³Ø±ÒÀ±±¿ÍÑ¡¦¥Çー¥¿ÍøÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¼çÇ¤¸¦µæ³«È¯°÷¡¡ÃæÊ¿¡¡Áï»Ö»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥ºÀ½ÉÊ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Åö¸¦µæ½ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎÀßÈ÷¤ò²Ê³Ø±ÒÀ±¡¦Ãµººµ¡¥Çー¥¿¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ä¸ø³«¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼èÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤ÎÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¸ø¶¦±Ä¶ÈÃ´Åö ·ó ¥Æ¥ì¥³¥à¥á¥Ç¥£¥¢±Ä¶ÈÃ´Åö ½ô¸¶ ÍµÆó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Î±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ØPowerScale A3000¥·¥êー¥º¡Ù¤È¡ØPowerScale P100¡Ù¤ÎºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢ÍÆÎÌ¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°µ½Ì¡¦½ÅÊ£ÇÓ½üµ¡Ç½¤ÇÌó30¡ó¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
*1,2,3: JAXA¤Îµì¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÈæ³Ó¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Ê¬ÀÏ
