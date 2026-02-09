¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë°Â¿´¤Î¥³¥ó¥í¡¡SAFULL+¡¡PS¥¢¥ïー¥ÉÀ½ÉÊÉôÌç¡¡+¤¢¤ó¤·¤ó¤ò¼õ¾Þ
¥ê¥ó¥Ê¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£ ¹°¹¯¡Ë¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡ÖSAFULL+¡Ê¥»¥¤¥Õ¥ë¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè19²óÀ½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡ÊPS¥¢¥ïー¥É2025¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡ÊÀ½ÉÊÉôÌç¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö+¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¤¢¤ó¤·¤ó¡×¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSAFULL+¡×¤Ï¡¢¥¬¥¹²ÐÄ´Íý¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÅö»ö¼Ô¤ä¤½¤Î²ð½õ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²»À¼°ÆÆâ¤ä¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆé¤¬ÃÖ¤±¤ëÂç·¿¤´¤È¤¯¡¢¸íÁàºî¤òËÉ¤°¿§»È¤¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¸í»ÈÍÑ¡¦ÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö+¤¢¤ó¤·¤ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ÖSAFULL+¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¾´³µÍ×¤È¼õ¾ÞÍýÍ³
PS¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢À½ÉÊ°ÂÁ´¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤«¤é¡¢¸í»ÈÍÑ¡¦ÉÔÃí°Õ¤ÎËÉ»ßÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÎÉ½¾´¡Ö+¤¢¤ó¤·¤ó¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSAFULL+¡×¤Ï¡¢ÁÛÄê¤·¤¿´í³²¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ö¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤³¤ó¤í»ÈÍÑÃæ¤ÎÃå°áÃå²Ð¤Ë¤è¤ë²Ð½ý¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÉ¾²Á¼´¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö+¤¢¤ó¤·¤ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºöÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´
ËÜÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸í»ÈÍÑ¡¦ÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÉ½¾´¡¦É½¼¨À©ÅÙ¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë(https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/risksystem/)
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¸þ¤±¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Î³«È¯ÇØ·Ê
2040Ç¯¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ä·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡ÊMCI¡Ë¤Î¹âÎð¼Ô¤¬1000Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤¬°ÂÁ´¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éIH¥³¥ó¥í¤Ø¤Î¼è¤êÂØ¤¨¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥¹¤ÈIH¥³¥ó¥í¤ÎÁàºî¤Î°ã¤¤¤«¤éÄ´Íý¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¡¢À¾Éô¥¬¥¹¡Ê³ô¡Ë¡¢¡Ê³ô¡Ë¥á¥Ç¥£¥Ð¡Ê°åÎÅ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÅö»ö¼Ô¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖSAFULL+¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã
³«È¯²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÅö»ö¼Ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¹ÔÆ°´Ñ»¡¤ò½Å¤Í¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Îµ¡Ç½¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤¬¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê²ÝÂê¤âÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥°¥ê¥ëÍÑÁàºî¥Ü¥¿¥ó¤Îµû¤Î¥Þー¥¯¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥³¥ó¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸í¤Ã¤Æ¥°¥ê¥ë¤òÅÀ²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸íÁàºî¤«¤é¥Þー¥¯¤ÎÉ½¼¨¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¹ÔÆ°´Ñ»¡¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÎð¼Ô¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¬¥¹¥³¥ó¥í(https://rinnai.jp/lp/safullplus/article/productstory/)
SAFULL+¤ÎÆÃÄ¹
¡ÖSAFULL+¡×¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤»¤ë¤è¤¦¡¢°ÂÁ´À¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ã¤·Ëº¤ìËÉ»ßµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²»À¼°ÆÆâ¤ä¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆé¤¬ÃÖ¤±¤ëÂç·¿¤´¤È¤¯¡¢¸íÁàºî¤òËÉ¤°¿§»È¤¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SAFULL+¡¡¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È(https://rinnai.jp/lp/safullplus/)