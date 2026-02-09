¡Ö¥Ç¥í¥ó¥® ¥Ç¥Ç¥£¥«¥Ç¥å¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¡ÊEC890J-WI/B/M¡Ë¡×2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÄ¾±Ä¸ø¼°ÈÎÏ© ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¡¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ÃÈå¥éー¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤«¤é¥é¥Æ¥¢ー¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤Þ¤Ç¡È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡É¥Ð¥ê¥¹¥¿ÂÎ¸³¤ò¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Ç¥Ç¥£¥« ¥Ç¥å¥ª¡Ê·¿¼°ÈÖ¹æ¡§EC890J-WI/B/M¡¢°Ê²¼ ¥Ç¥Ç¥£¥« ¥Ç¥å¥ª¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Ç¥í¥ó¥®É½»²Æ»Å¹¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¥í¥ó¥®¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢³Æ¿§50Âæ¡¢¹ç·×150Âæ¤È¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ ¥«¥×¥Áー¥Î¡×1¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ý¥ó¥×¼°Ãê½Ð¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥áー¥«ー¡Ö¥Ç¥Ç¥£¥«¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ç¥Ç¥£¥« ¥Ç¥å¥ª¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ëÌû¤·¤ß¡¢¥é¥Æ¥¢ー¥È¤òÌ¥¤»¤ë±Ù¤Ó¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç³ð¤¨¤ë¡È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ãê½Ð¤ä¥¹¥Áー¥à¤ò¼êÆ°¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¼Á´¶¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÀ°¤¨¤Æ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¤Î¥ß¥ë¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò»Å¾å¤²¡¢¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Þ¤ÇÌû¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤â¹¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ð¥ê¥¹¥¿ÂÎ¸³¡×¤ò°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï12»þ´Ö¡Ê¢¨1¡Ë¤Û¤É¤«¤«¤ë¿å½Ð¤·¥³ー¥Òー¡Ê¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¡Ë¤¬¤ï¤º¤«5Ê¬¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç´°À®¤¹¤ë¥Ç¥í¥ó¥®ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥³ー¥ë¥É ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ý¥ó¥×¤Ç¿å¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃí¤®¤Ê¤¬¤é°ìÅ©°ìÅ©Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ì¤ß¤ä»ÀÌ£¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤ò¼Â¸½¡£Îä¤¿¤¤¥ß¥ë¥¯¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÍýÁÛ¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¥³ー¥ë¥É¤Ç¤âÌû¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥í¥Ã¥µー¤Ë¤Ï¥é¥Æ¥¢ー¥È¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖMy LatteArt¡Ê¥Þ¥¤¥é¥Æ¥¢ー¥È¡Ë¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ç¤¤áºÙ¤«¤Ê¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¼Â¸½¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ã¤¤¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿ÂÎ¸³¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Éý15¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ê¥à¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¶õ´Ö¤ò¾å¼Á¤Ë±é½Ð¡£·Á¾õ¤ä¼ê¿¨¤ê¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ø¤Î¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤ÎÁàºî¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁàºîÀ¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤«¤é¥ß¥ë¥¯¥á¥Ë¥åー¡¢¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤Þ¤Ç¡¢Þ»¤ì¤Æ»Å¾å¤²¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤ò¼«Âð¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥í¥ó¥®¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ¤Ç¿¼¤¯Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÃê½Ð»þ´Ö¡ÊÌó12»þ´Ö¡Ë¤È¤ÎÈæ³ÓÉ½¸½¤ÏÅö¼Ò»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Îµ¬Äê¾ò·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÃê½Ð»þ´Ö¡£Ãê½Ð´Ä¶¡¦¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ§¡Û
¡üËÜ³Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤ò5Ê¬¤Ç¼Â¸½
¥Ç¥í¥ó¥®ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥³ー¥ë¥É ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤º¡¢¥Ý¥ó¥×¤Ç¿å¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃí¤®¥³ー¥Òー¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¿å½Ð¤·¥³ー¥Òー¤¬12»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç¡¢¶ì¤ß¤ä»ÀÌ£¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ç´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¥ß¥ë¥¯¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü¥é¥Æ¥¢ー¥È¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖMy LatteArt¡Ê¥Þ¥¤¥é¥Æ¥¢ー¥È¡Ë¡×µ¡Ç½¤Ç¤´¼«Âð¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Þ¤Ç
¥Ç¥í¥ó¥®ÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¡ÖMy LatteArt¡Ê¥Þ¥¤¥é¥Æ¥¢ー¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÆþ¤ëÎÌ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¹¥¤ß¤Î¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤¤áºÙ¤«¤¯³ê¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥é¥Æ¥¢ー¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ëÌû¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü3¿§Å¸³«¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê
Éý15¥»¥ó¥Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯&¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¶õ´Ö¤ò¾å¼Á¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ä¤Þ¤ß¤Î·Á¾õ¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥Û¥ë¥Àー¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥«¥éー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥á¥¿¥ë¥·¥ë¥Ðー¤Î3¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥éー¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¡¢Ä¾´¶Áàºî¤«¤éËÜ³Ê¤Î°ìÇÕ¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤Ë
¥«¥éー¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥°¤ä¥¿¥ó¥Ñー¤Ê¤É¤ÎËÜ³Ê¥Äー¥ë¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â
¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥°¤È¥¿¥ó¥Ñー¤¬ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤â¥é¥Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÃåÃ¦¼°¥«¥Ã¥×¼õ¤±¤Ç¥µ¥¤¥º¤â¿¼¤µ¤â¤ª¹¥¤ß¤Î¥«¥Ã¥×¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½
¾®¤µ¤Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥«¥Ã¥×¤«¤é¿¼¤µ¤Î¤¢¤ë¥«¥×¥Áー¥Î¥«¥Ã¥×¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¥«¥Ã¥×¥È¥ì¥¤¤òÂç¤¤¯¤·¡¢°ÂÄê´¶¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µUP¡£¼è¤ê³°¤»¤ë¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â¤é¤¯¤é¤¯¤Ç¤¹¡£
¡üÃê½ÐÎÌ¤äÃê½Ð²¹ÅÙ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°²ÄÇ½
1ÇÕ/2ÇÕ¤ÎÄêÎÌÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÄ¹²¡¤·Áàºî¤ÇÃê½ÐÎÌ¤ÎÄ´À°¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥é¥Æ¤¬Ìû¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãê½Ð²¹ÅÙ¤Ï3ÃÊ³¬¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ¦¤äÊ´¤ÎßäÀùÅÙ¤ä¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ý¥ó¥×¼°Ãê½Ð¤Ç¡¢Ãê½Ð»þµ¤°µ¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½Ãê½Ð¤ËºÇÅ¬¤Ê°µÎÏ¡á9µ¤°µ¤ò¼Â¸½
ÆâÉôµ¤°µºÇÂç15µ¤°µ¤ÎÅÅ¼§¥Ý¥ó¥×¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥µー¥â¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¥¤¥éー¤Ç¡¢¥¯¥ì¥Þ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎËÜ³Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÃê½Ð¤ËºÇÅ¬¤Ê°µÎÏ¡á9µ¤°µ¡ÊÃê½Ð»þ¡Ë¤ÈºÇÅ¬¤ÊÃê½Ð²¹ÅÙ¡á90¡î¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥³ー¥Òー¥Ñ¥¦¥Àー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢44mm¥«¥Õ¥§¥Ý¥Ã¥ÉÂÐ±þ
¤¢¤é¤«¤¸¤á¶ËºÙÈÔ¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÍÑ¤ÎÆ¦¤òÍýÁÛÅª¤ÊÎÌ¤È°µÎÏ¤Ç°ìÇÕÊ¬¤º¤Ä¥×¥ì¥¹¡õ¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¥Ý¥Ã¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬Ìû¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§EC890J-WI(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/dedica-duo-ec890j-wi-dedeika-deyuo/EC890J-WI.html)¡¿EC890J-B(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/dedica-duo-ec890j-b-dedeika-deyuo/EC890J-B.html)¡¿EC890J-M(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/dedica-duo-ec890j-m-dedeika-deyuo/EC890J-M.html)
¡ÚÀè¹Ô¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¡ª¤´¼«Âð¤Ç¤Î¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥Ç¥í¥ó¥®¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥óËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¤¤ä»þ´Ö¤òºÌ¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÏ©¸ÂÄêÀè¹ÔÈ¯Çä´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ ¥«¥×¥Áー¥Î¡×1¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡üÂÑÇ®¥¬¥é¥¹À½¥°¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡×
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æó½Å¹½Â¤¤Î´Ö¤Ë¶õµ¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤ÃÇÇ®À¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â²¹ÅÙ¤òÄ¹¤¯¥ー¥×¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡×¶¦ÄÌÆÃÄ¹¡ä
¡¦ÊÝ²¹¡¢ÊÝÎä¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æó½Å¹½Â¤¡£¥Û¥Ã¥È¤â¥³ー¥ë¥É¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ー¥×¡£
¡¦É½ÌÌ·ëÏª¤Î¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ç¿åÅ©¤â¤Ä¤¤Å¤é¤¯¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÄ¹»þ´Ö²÷Å¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥é¥¹ËÜÂÎ¤ò¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿©Àöµ¡¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¿å²¹60¡î°Ê²¼¡Ë
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
À½ÉÊÌ¾ ¡§ ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ ¥«¥×¥Áー¥Î¡Ê£²¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
·¿¼°ÈÖ¹æ¡§DWG2S-190
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§3,680 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/coffee-cups-and-glasses-dlsc311-daburuuo%E3%83%BCrugurasu-kapuchi%E3%83%BCno%EF%BC%88%EF%BC%92%E5%80%8Bsetsuto%EF%BC%89/DLSC311.html?pid=5513284161)
¢£¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDe¡ÇLonghi Family¡×
¥Ç¥í¥ó¥®À½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤òÄ¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤Î¥áー¥«ーÌµ½þÊÝ¾Ú´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Î¿×Â®¤Ê½¤ÍýÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¥»ー¥ë¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.delonghi.com/ja-jp/e/crm
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥í¥ó¥® -¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É-
¥Ç¥í¥ó¥®¡ÊDe¡ÇLonghi¡Ë¤Ï¡¢20À¤µªÁ°È¾¤è¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î³¹¥È¥ì¥ô¥£ー¥¾¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¿¦¿Í¤Îºî¶È¾ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1974Ç¯¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¤òÀ½Â¤¤·¡¢¹©Ë¼¤«¤é¹©¾ì¤Ø¤ÈÈôÌöÅª¤ËÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÀ½Â¤¤Ç»È¤ï¤ì¤ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë¤â»²Æþ¡£¥³ー¥Òー»Ô¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¡¢Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖBetter Everyday¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBetter Everyday¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ä»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ÉÊ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBetter Everyday¡×¤Ï¡¢¥Ç¥í¥ó¥®¤¬¤ªµÒÍÍ¤ØÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ö²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤è¤êÌû¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊÀß·×¤ÎºÝ¤Ë¤â¤³¤Î¹Í¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥í¥ó¥®À½ÉÊ¤ò»È¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢ËèÆü¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤è¤êÌû¤·¤á¤ëÊë¤é¤·¤Ø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Î¡Ö¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ï1995Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±²ÈÄíÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑÅÅµ¤À½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼Ê¬Ìî¤Î¾¦ÉÊ¡¦ÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Òー¥¿ー¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ーÅù¤ÎÃÈË¼µ¡´ï¤ª¤è¤Ó¶õµ¤À¶¾ôµ¡ÉÕ¤¥Õ¥¡¥ó¡£
2. Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¥áー¥«ーÅù¤Î¥³ー¥Òーµ¡´ï¡£
3. ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¢¥Õー¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¢¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ëÅù¤Î¾®·¿Ä´Íý²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡£
¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¤Ï¡¢2004Ç¯°ÊÍè21Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇäÂæ¿ô¡¦Çä¾åNo.1¡Ê¢¨£±¡Ë¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òーµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥³ー¥Òー¥áー¥«ーÇä¾åNo.1¡Ê¢¨2¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥í¥ó¥®À½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÆÈÎ©Ä´ººµ¡´ØÄ´¤Ù 2004Ç¯1·î～2024Ç¯12·î ÆüËÜ¹ñÆâ¿ôÎÌ¡¦¶â³Û¥·¥§¥¢
¢¨2 ÆÈÎ©Ä´ººµ¡´ØÄ´¤Ù 2024Ç¯1·î～12·î