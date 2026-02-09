¡Ö¥Ç¥í¥ó¥® ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¡×¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤ò2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä
¡¡¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ÃÈå ¥éー¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ð¥ê¥¹¥¿ÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Î¿·¿§¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊEM450J-W¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥Ç¥í¥ó¥®Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥Ç¥í¥ó¥®¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ç¥í¥ó¥®¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¥Ç¥í¥ó¥®¸ø¼°Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡¢Amazon¤Ë¤Æ¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï¡ÈÆü¾ï¤Î°ìÇÕ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢µ¤Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹á¤ê¤äÅòµ¤¡¢Ãê½Ð²»¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡ÈÞ»¤ì¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡É¤òÌû¤·¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥«¥×¥Áー¥Î¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¡È¥ß¥ë¥¯¥á¥Ë¥åー¡É¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤âÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÏÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ç°û¤ó¤À¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤´¼«Âð¤Ç¤âÌû¤·¤ó¤À¤ê¡¢´Å¤µ¤äÇ»¤µ¡¢Ë¢¤Î¤¤áºÙ¤«¤µ¤Þ¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ³Ê»Ö¸þ¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¤ÎÃê½Ð¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¥»¥ß¥ªー¥È¼°¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊEM450J-M¡Ë¡×¤ò2025Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½Ãê½Ð¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ°ú¤½Ð¤¹¡É¹©Äø¤ò²ÈÄí¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¹â¤¤°ìÇÕ¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»Å¾å¤²¤ëËþÂ´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãê½Ð¸å¤Î¥¯¥ì¥Þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¥ß¥ë¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤ÎÇ»¸ü¤Ê°ìÂÎ´¶¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡Ö¤´¼«Âð¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ËÜ³ÊÇÉ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ß¥ªー¥È¼°¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¤Ï¼¡¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊEM450J-M¡Ë¡×È¯Çä°ÊÍè¡¢°µÎÏ·×ÅëºÜ¤Ë¤è¤êÆ¦¤ÎÈÔ¤¶ñ¹ç¤ä¥¿¥ó¥Ñー¤Î°µÄ´À°¤ÎÊÑ²½¤ò»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢Ãê½Ð¤Î¾åÃ£¤ä¡ÈÞ»¤ì¤ë»þ´Ö¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥Þ¤ÎÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥«¥×¥Áー¥Î¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¤Î¥ß¥ë¥¯¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂ®¤µ¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°ºî¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌû¤·¤µ¤ä¡¢ºî¤Ã¤¿°ìÇÕ¤ò²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤¬Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÂæ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡ÊEM450J-M¹ØÆþ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊEM450J-M¡Ë¡×¤è¤êÁá¤¯¤â¿·¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊEM450J-W¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£³Æ¥Ñー¥Ä¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤àÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤«¤é¥ß¥ë¥¯¥á¥Ë¥åー¤Þ¤ÇÌû¤·¤á¤ëËÜ³ÊÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÁª¤ÖÌû¤·¤µ¡É¤È¡ÈÆëÀ÷¤à¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤ò¥×¥é¥¹¡£Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤°ìÂæ¤È¤·¤ÆËèÆü¤Î°ìÇÕ¤ò¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤Ø¤È¹¤²¤Þ¤¹¡£¥Ç¥í¥ó¥®¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ¤Ç¿¼¤¯Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ§¡Û
¡üÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶õ´Ö¤òÌÀ¤ë¤¯±é½Ð
´ûÂ¸¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¿§¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥È¥ì¥¤¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥Û¥ë¥Àー¡¢µëÅò¸ý¡¢Å·ÈÄ¡¢¿å¥¿¥ó¥¯³¸¡¢¥Õ¥í¥Ã¥µー¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¤Ëºþ¿·¤·¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§¥á¥¿¥ë¥·¥ë¥Ðー¡ÊEM450J-M¡Ë¡¡±¦¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊEM450J-W¡Ë
¡ü¥¯¥ì¥Þ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Î¡Ö¥µー¥â¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤òÆ±¥¯¥é¥¹¤Ç½éºÎÍÑ¡£°ÂÄê¤·¤¿Ãê½Ð²¹ÅÙ¤ò ¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥ì¥Þ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎË§½æ¤Ê¥³¥¯¤È¹á¤ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÄ´À°¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¥Õ¥í¥Ã¥µー¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯¤â´ÊÃ±¤Ë
¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯¤ÎË¢Î©¤Á¤òÄ´À°¤¹¤ëÄ´À°¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¥Õ¥í¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯¤ÎÎÌ¤ä¤¤áºÙ¤«¤µ¤ò´ÊÃ±¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¥«¥×¥Áー¥Î¤òÌû¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÃê½Ð¶ñ¹ç¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë°µÎÏ·×¤ÇÍýÁÛ¤Î°ìÇÕ¤òÄÉµá
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÃê½Ð°µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë°µÎÏ·×¤Ç¡¢Ãê½Ð¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãê½Ð¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¤äÊ´¤ÎÎÌ¤Ê¤É¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¿¥À¥Ö¥ë¤ò¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¼ê·Ú¤Ë
¼«Æ°À©¸æ¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¼ê·Ú¤ËÃê½Ð¤Ç¤¡¢ÎÌ¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¼«ºß¡£
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.delonghi.com/ja-jp/p/EM450J-W.html
¡Ú¤´¼«Âð¤Ç¤Î¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÈÎÇäÃæ¡Û
¥Ç¥í¥ó¥®¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥óËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¤¤ä»þ´Ö¤òºÌ¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ ¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥° 350ml
¥«¥×¥Áー¥Î¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¢¥é¥Æ¥Þ¥¥¢ー¥È¤Î¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¤Å¤¯¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÍÆÎÌ¤ÈÀß·×¤òÈ÷¤¨¤¿¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥°¤Ç¤¹¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¶õ´Ö¤Ë¤âÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦¥«¥×¥Áー¥Î1ÇÕÊ¬¤ËºÇÅ¬¤Ê350mlÍÆÎÌ¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º¡£
¡¦°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥ìー¥¶ーÄ¦¹ï¤Ë¤è¤ë¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥í¥´Æþ¤ê¤Ç¡¢Ä¹¤¯Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ÁÇºà¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î²¹ÅÙ¤ò¼ê¤ÎÊ¿¤Ç´¶¤¸¼è¤ê¤ä¤¹¤¯²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
À½ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ ¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥° 350ml
·¿¼°ÈÖ¹æ¡§DLSC060
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥µ¥¤¥È¤Ë½à¤º¤ë¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/ko%E3%83%BChi%E3%83%BC-akusesari%E3%83%BC-dlsc060-sutenresu%E8%A3%BD-mirukujiyagu-350ml-sutenresusuchi%E3%83%BCrushiruba%E3%83%BC/DLSC060.html?pid=5513282201)
¡ü¥Î¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½Ãê½Ð¸å¤Î¥³ー¥Òー¤«¤¹¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½èÍý¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤Î¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤¬Èþ¤·¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¡£
¡¦ÄìÉô¤Ë¾×·â¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥´¥à¥Ùー¥¹¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯»þ¤Î¾×·â¤ä¾²¤Ø¤Î½ý¤ò·Ú¸º¡£
¡¦ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹½Â¤¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¡£
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
À½ÉÊÌ¾¡§¥Î¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹
·¿¼°ÈÖ¹æ¡§DLSC072
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥µ¥¤¥È¤Ë½à¤º¤ë¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/tampers-and-knock-boxes-dlsc072-notsukubotsukusu/DLSC072.html?pid=AS00003191)
¡üÂÑÇ®¥¬¥é¥¹À½¥°¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡×
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æó½Å¹½Â¤¤Î´Ö¤Ë¶õµ¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤ÃÇÇ®À¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â²¹ÅÙ¤òÄ¹¤¯¥ー¥×¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±ÉÊ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¢¥«¥×¥Áー¥Î¡¢¥é¥Æ¥Þ¥¥¢ー¥È¤Î3 ¥µ¥¤¥º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡¢Áª¤Ù¤ëÌû¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê6 ¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë¡ÊDLSC302¡Ë¡×¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡×¶¦ÄÌÆÃÄ¹¡ä
¡¦ÊÝ²¹¡¢ÊÝÎä¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æó½Å¹½Â¤¡£¥Û¥Ã¥È¤â¥³ー¥ë¥É¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ー¥×¡£
¡¦É½ÌÌ·ëÏª¤Î¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ç¿åÅ©¤â¤Ä¤¤Å¤é¤¯¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÄ¹»þ´Ö²÷Å¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥é¥¹ËÜÂÎ¤ò¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿©Àöµ¡¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¿å²¹60¡î°Ê²¼¡Ë
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
À½ÉÊÌ¾ ¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹ ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê6 ¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
·¿¼°ÈÖ¹æ¡§DLSC302
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§9,980 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.delonghi.com/ja-jp/p/coffee-cups-and-glasses-dlsc302-daburuuo%E3%83%BCrugurasu-mitsukusukorekushiyon-6%E5%80%8Bsetsuto/DLSC302.html?pid=5513284451)
¢£¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDe¡ÇLonghi Family¡×
¥Ç¥í¥ó¥®À½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤òÄ¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤Î¥áー¥«ーÌµ½þÊÝ¾Ú´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Î¿×Â®¤Ê½¤ÍýÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¥»ー¥ë¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.delonghi.com/ja-jp/e/crm
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥í¥ó¥® -¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É-
¥Ç¥í¥ó¥®¡ÊDe¡ÇLonghi¡Ë¤Ï¡¢20À¤µªÁ°È¾¤è¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î³¹¥È¥ì¥ô¥£ー¥¾¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¿¦¿Í¤Îºî¶È¾ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1974Ç¯¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¤òÀ½Â¤¤·¡¢¹©Ë¼¤«¤é¹©¾ì¤Ø¤ÈÈôÌöÅª¤ËÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ÎÀ½Â¤¤Ç»È¤ï¤ì¤ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë¤â»²Æþ¡£¥³ー¥Òー»Ô¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¡¢Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖBetter Everyday¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBetter Everyday¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ä»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ÉÊ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBetter Everyday¡×¤Ï¡¢¥Ç¥í¥ó¥®¤¬¤ªµÒÍÍ¤ØÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ö²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤è¤êÌû¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊÀß·×¤ÎºÝ¤Ë¤â¤³¤Î¹Í¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥í¥ó¥®À½ÉÊ¤ò»È¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢ËèÆü¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤è¤êÌû¤·¤á¤ëÊë¤é¤·¤Ø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡Ö¥Ç¥í¥ó¥®¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ï1995Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±²ÈÄíÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑÅÅµ¤À½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼Ê¬Ìî¤Î¾¦ÉÊ¡¦ÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Òー¥¿ー¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Òー¥¿ー¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ーÅù¤ÎÃÈË¼µ¡´ï¤ª¤è¤Ó¶õµ¤À¶¾ôµ¡ÉÕ¤¥Õ¥¡¥ó¡£
2. Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥Þ¥·¥ó¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥«¥×¥Áー¥Î¥áー¥«ー¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¥áー¥«ーÅù¤Î¥³ー¥Òーµ¡´ï¡£
3. ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¢¥Õー¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¢¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ªー¥Ö¥ó¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ëÅù¤Î¾®·¿Ä´Íý²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡£
¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¤¥ë¥Òー¥¿ー¤Ï¡¢2004Ç¯°ÊÍè21Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇäÂæ¿ô¡¦Çä¾åNo.1¡Ê¢¨£±¡Ë¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òーµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥³ー¥Òー¥áー¥«ーÇä¾åNo.1¡Ê¢¨2¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥í¥ó¥®À½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÆÈÎ©Ä´ººµ¡´ØÄ´¤Ù 2004Ç¯1·î～2024Ç¯12·î ÆüËÜ¹ñÆâ¿ôÎÌ¡¦¶â³Û¥·¥§¥¢
¢¨2 ÆÈÎ©Ä´ººµ¡´ØÄ´¤Ù 2024Ç¯1·î～12·î