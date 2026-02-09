À½ÉÊ¤ÎÊñÁõ¤Ë¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¤ä»æÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¥ä¥Î¥ó¥«¥á¥éËÜÂÎ¡¦¸ò´¹¥ì¥ó¥º22µ¡¼ï¤ò¡ØYAMADA GREEN¡Ù¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó CEO¡§»³ÅÄ ¾º¡¢°Ê²¼¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÎ© Àµ¿Æ¡Ë¤Î¥«¥á¥éËÜÂÎ¡¦¸ò´¹¥ì¥ó¥º22µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÊñÁõ¤ò½¾Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤«¤é¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¤ä»æÁÇºà¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ØYAMADA GREEN¡Ù¤ËÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï»ñ¸»½Û´Ä¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÇÑ´þÊªºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¡ÖEOS R6 Mark III¡×¡ÖEOS R50 V¡×¡ÖRF45mm F1.2 STM¡×¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë¡ÖEOS R50¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥«¥á¥é¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥«¥á¥éÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á¡¦¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¤ÎÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ÇÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢ËÜÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë´Ë¾×ºà¤äÉÕÂ°¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÊñÁõ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥È¥ì¥¤¤äÂÞ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¡¦¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¤ä»æÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥æー¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¢¨¤òºï¸º¤·¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡£¥é¥Ù¥ë¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤äÀÜÃåºÞ¤ËÍÑ¤¤¤ëºàÎÁ¤Ï½ü¤¯¡£
¡ÔYAMADA GREEN Ç§Äê¾¦ÉÊ¡Õ
2025Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë (°ìÉôÈ´¿è¡Ë ¡¦EOS R6 Mark III¡¡¡¡¡¦RF45mm F1.2 STM ¡¡¡¦EOS R50
¥¥ä¥Î¥ó¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë ¡¡¡¡¡¦EOS R50
¾åµ°Ê³°¤ÎÇ§Äê¾¦ÉÊ
¡¦EOS R1 / EOS R5 Mark II / EOS R100
¡¦RF20mm F1.4 L VCM / RF24mm F1.4 L VCM / RF35mm F1.4 L VCM / RF50mm F1.4 L VCM / RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM / RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ / RF16-28mm F2.8 IS STM / RF28-70mm F2.8 IS STM / RF75-300mm F4-5.6 / RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE / RF-S7.8mm F4 STM DUAL
¡¦PowerShot V1 / PowerShot V10 / PowerShot GOLF
¡¦CINEMA EOS C50
Á´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃíÊ¸ÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
º¸¡§¡ÖEOS R5¡×¡Ê½¾Íè¡Ë¡¡±¦¡§¡ÖEOS R5 Mark II¡×¡ÊÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÂÐ±þ¡Ë
º£²óÇ§Äê¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¤ä¥Ñ¥ë¥×À®·ÁÉÊ¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÊñ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÇÑ´þÊªºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô YAMADA GREEN ¡Õ
¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢YAMADA GREEN¥Þー¥¯¤òºîÀ®¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YAMADA GREENÇ§Äê¤È¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÆÈ¼«¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë´Ä¶´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£YAMADA GREEN¥Þー¥¯¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢Å¹ÊÞ¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ÎºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ªÇã¤¤Êª¥«¥´¤ò¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.yamada-holdings.jp/csr/green.html
¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤äÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊÝÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£