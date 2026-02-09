¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¡¢ECÁë¸ý¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ËÂÐÏÃ·¿²»À¼AI SaaS¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥êー¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒIVRy¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡§±üÀ¾ Î¼²ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖGDO¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºä ¿®Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖGDO¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ECÁë¸ý¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ËÂÐÏÃ·¿²»À¼AI SaaS¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥êー¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÏÅÅÏÃ¤Ë²Ã¤¨¥Á¥ã¥Ã¥È¤äSNS¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥³¥¹¥È¤äÎ¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î±¿±ÄÉé²Ù¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÄêÅª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢±¿±Ä¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾Î©¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÁí¹çÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ëGDO¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ECÁë¸ý¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î±¿±Ä¸úÎ¨²½¤ª¤è¤Ó¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ï½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢GDO¤Ç¤ÏAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥êー¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±þÅú¤ÎÀºÅÙ¤ÈÍ¿ÍÅ¾Á÷¤ª¤è¤Ó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÊÑ³×¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¤ÈÌÜÅª
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤Ï¡¢GDO¤ÎECÁë¸ý¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥êー¡×¤ÎAI¥Ü¥¤¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÅÏÃ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»î¸³Æ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£ ÃíÊ¸¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¢ºß¸Ë³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿Äê·¿Åª¤Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òAI¤¬¼«Æ°±þÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¿ÍÂÐ±þ¤Ø¤ÎÆþÅÅ¤ò3～4³äºï¸º¤·¡¢¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤¬²ÄÇ½¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖIVRy Analytics¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±¿ÍÑÊÑ³×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È²þÁ±¤Î¸¡¾Ú
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÉÍý¼Ô¤Î¼ç´Ñ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤«¤é¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¡ÖIVRy Analytics¡×¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë±þÂÐ¤´¤È¤Î¡ÖËþÂ¡¦ÉÔËþÂ¡×¥Çー¥¿¤ä¡ÖAI¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡×µ¡Ç½¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Î¼«Æ°Ê¬Îà¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎËþÂÅÙ¤¬Äã¤¤¤«¡×Åù¤Î²þÁ±ÂÐ¾Ý¤òÆÃÄê¤·¡¢¡¢¿×Â®¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö±þÅúÎ¨100%¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤ÎËÉ»ß
½¾Íè¤Î¡ÖÂÔ¤Á¸Æ¡Ê¤¢¤Õ¤ì¸Æ¡Ë¡×¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ö¥êー¤Î¡Ö¤¢¤Õ¤ì¸ÆAI¼õÉÕ¡×µ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤ØÅ¾´¹¡£ÆþÅÅ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âAI¤¬°ì¼¡¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´·ï¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤±þÅúÎ¨100%¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸ú²Ì¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¤È¿Í¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÂÐ±þ¤Î¸¡¾Ú
AI¤È¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÂÐ±þ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£Äê·¿Åª¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏAI¤¬¹Ô¤¤¡¢¾ÜºÙ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¿Í¤ØÅ¾Á÷¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¸úÎ¨Åª¤ÊÂÐÏÃ¥Õ¥íー¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ÉÍý¼Ô¤Î¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
½¾Íè¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬CTI¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¼êÆ°¤Ç¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÆþÅÅ¥ì¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤ò¡¢¡ÖIVRy Analytics¡×¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç´°·ë¤µ¤»¡¢´ÉÍý¹©¿ô¤Îºï¸º¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô CSÉô RB¥Áー¥à ÅÏÊÕµ®Ç·»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ö¥êー¤ÎAI¥Ü¥¤¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¡Ö±þÅúÎ¨100%¡×¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÅÅÏÃ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖIVRy Analytics¡×¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÐ±þÉÊ¼Á¤ò·ÑÂ³Åª¤ËËá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒIVRy ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡¡±üÀ¾ Î¼²ì ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤ëGDOÍÍ¤ÎECÁë¸ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥êー¡×¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö±¿±Ä¸úÎ¨²½¡×¤È¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þ¡×¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£º£²óGDOÍÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÊÑ³×¤ä¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë±þÅúÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Úー¥¸·ÇºÜURL¡§https://ivry.jp/pr/drhurr0by/
ÂÐÏÃ·¿²»À¼AI SaaS¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥êー¡×¡§https://ivry.jp/enterprise/top/
24»þ´Ö365Æü²ÔÆ¯¤¹¤ëAI¤¬¡¢ÅÅÏÃ±þÅú¤ò¼«Æ°²½¡¦É¸½à²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Á¤òÆ±»þ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢FAQ¤Î¼«Æ°À¸À®¤ä°Õ¿ÞÊ¬Îà¡¢KPI¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦»ØÉ¸²½¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£Salesforce¤Ê¤É¤ÎSFA¤äCRM¡¢¼çÍ×¥Çー¥¿¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤È¤ÎÂ¨»þÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò¡Ö·Ð±Ä»ñ¸»¡×¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¸í¾ðÊó¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤ÆÈ¼«µ»½Ñ "¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¥¼¥í" ¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Î¿®ÍêÀ¤âÃ´ÊÝ¡£¥ªー¥È¥³ー¥ë¤ÈÍ¿ÍÂÐ±þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É±¿ÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÄÌÏÃ¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¤È¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§ÆüËÜÉ¸½à»º¶ÈÊ¬Îà¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¤ÎÃæÊ¬Îà99¶È³¦¤ò¤â¤È¤Ë·×Â¬¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ
³ô¼°²ñ¼ÒIVRy ²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIVRy¡Ê¥¢¥¤¥Ö¥êー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡¡±üÀ¾ Î¼²ì
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2019Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡§¢©108-0073¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ5-19 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー10F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-3204-4610
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://ivry.jp/company/