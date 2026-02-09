È¯¹Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡£¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤ëÄ²³è½¬´·¡ª¥èー¥°¥ë¥È¥áー¥«ー¡ØYog Pot¡Ê¥è¥°¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤¬¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ê¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ¾å¸µ¹°¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ë¥³¥ê¥ª¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡¢¥èー¥°¥ë¥È¥áー¥«ー ¡ÖYog Pot¡Ê¥è¥°¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡× ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤äËèÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥èー¥°¥ë¥È¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥³¥ê¥ª¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä²³è¤ò½¬´·¤È¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¼«Á³¤ÈÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖYog Pot¡Ê¥è¥°¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢ºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥èー¥°¥ë¥È¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë½¾Íè·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ë¥³¥ê¥ª¤é¤·¤¤¤ä¤µ¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ä²¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¿©½¬´·¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ø¡£
¡ÖYog Pot¡Ê¥è¥°¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢À°¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡¢¿·¤·¤¤Ä²³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ë¥³¥ê¥ª¤È¤Ï
¥Ë¥³¥ê¥ª¤Ï¡¢ÁÏ¶È22Ç¯ÌÜ¡Ê2026Ç¯¸½ºß¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ëÄ²³è¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄ²Æâ´Ä¶¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ä²³èÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡¦ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡ÖHMPA(R)¡×¡ÊÆÃ´ê2021-214468(P2021-214468)¡Ë
¡¦Ä²Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»º¿»éËÃ»À¡Ê¿Ý»À¡¦¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡¦Íï»ÀÅù¡Ë¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¤¹¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡Ö¥Õ¥íー¥é¥¨¥¤¥ÉÆý»À¶Ý(R)¡×¡ÊÆÃµöÂè7748109¹æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¬¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¤¥ë²ñµÄ¤ÎÇ§¾Ú¥Þー¥¯À©ÅÙ¤Ë»²²è¤·¡¢¡Ö¥é¥¯¥Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬¡¢Íï»À¶ÝÇÛ¹ç¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢Ç§¾Ú¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¯¥Ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô1,700Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØLakubi¡Ê¥é¥¯¥Ó¡Ë¡Ù1,360ËüÂÞ¡¢¡ØLakubi Premium¡Ê¥é¥¯¥Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡Ù390ËüÂÞ¤è¤ê»»½Ð¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢£¿·¾¦ÉÊ¡ÖYog Pot¡Ê¥è¥°¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
<´ÊÃ±¤Ë¤´¼«Âð¤Ç¥èー¥°¥ë¥Èºî¤ê>
»ÔÈÎ¤Î¤ª¹¥¤¤Ê¥èー¥°¥ë¥È¤ÈµíÆý¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«²ÈÀ½¥èー¥°¥ë¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤«¤é°Â¿´¡¦¿·Á¯¡£
Çã¤¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤Ç¡¢Ä²³è¤òÌµÍý¤Ê¤¯ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<È¯¹ÚÎÁÍý¤¬¼«Í³¼«ºß>
²¹ÅÙ¤Ï1¡îÃ±°Ì¡¢»þ´Ö¤Ï1»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥èー¥°¥ë¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¹¥Ô³¤¥èー¥°¥ë¥È¡¦±ö¤³¤¦¤¸¡¦´Å¼ò¡¦¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÉý¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÄí¤Î¹¥¤ß¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È¯¹Ú¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ö¤³¤¦¤¸¡¢´Å¼ò¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Î¼Ì¿¿
<¾¯ÎÌ¤«¤éºî¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë>
¾®¤µ¤á¤ÎÍÆ´ï¤¬4¤ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¤Ù¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¡¢Ì£¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÂÎÄ´¤ä²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯¡ÈÂ³¤¯Ä²³è¡É¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
<¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È>
¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥°¥ë¥È¤Î´ðËÜ¥ì¥·¥Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¹¥Ô³¤¥èー¥°¥ë¥È¡¦±ö¤³¤¦¤¸¡¦´Å¼ò¡¦¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¸·Áª¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¤éºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÈ¯¹ÚÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢§³«È¯¼Ô¤Î»×¤¤
¥èー¥°¥ë¥È¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Ö°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤ÆÊØÍø¤À¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¯¤Ë¤Ï¾¯¤·Ì£µ¤¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Öºî¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡Ö»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥Ë¥³¥ê¥ª¤é¤·¤¤¥èー¥°¥ë¥È¥áー¥«ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÈ¯¹Ú¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂÅ¶¨¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³«È¯Ã´Åö¼Ô¼«¿È¤¬²¿ÅÙ¤âºàÎÁ¤ä²¹ÅÙ¡¢»þ´Ö¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Å¼ò¤ä±ö¤³¤¦¤¸¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤¬¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¯ºî¤ì¤ë¤«¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈËèÆü¤Î·ò¹¯½¬´·¤ò¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡É
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥èー¥°¥ë¥È¥áー¥«ー¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³«È¯Ã´Åö¼Ô¡¡¼µÅÄ ¸÷µª¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿º¸¡§³«È¯Ã´Åö¼Ô¡¡¼µÅÄ ¸÷µª¡Ë
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
ÅÅ¸»¥³ー¥É¡¡¡¡Ìó0.8m
³°·ÁÀ£Ë¡¡¡¡¡¡¡W354¡ßD120¡ßH133mm
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.2kg
¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://www.nicorio.co.jp/item/dyp01/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ê¥ª
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²4-1-1¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¿¥ïー17³¬
ÀßÎ©¡§2000Ç¯12·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ¾å¸µ¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¿©ÉÊ¤Î²·¡¦ÈÎÇä¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¤Î²·¡¦ÈÎÇä¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦²·¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
URL¡§https://www.nicorio.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ê¥ª¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@nicorio.co.jp