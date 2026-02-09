À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖStella AI¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖStella AI for Biz¡×¡¢STELLA´Ø¿ô¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¡À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSUPERNOVA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚËÜ¡¡Åì¸¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖStella AI¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖStella AI for Biz¡×¤ÎExcel³ÈÄ¥µ¡Ç½¡ÖStella Sheet¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WEB¸¡º÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖSTELLA_WEB´Ø¿ô¡×¤ª¤è¤ÓRAG¢¨1¸¡º÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖSTELLA_RAG´Ø¿ô¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê ― Excel¶ÈÌ³¤Î"¼êºî¶È¤ÎÊÉ"¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡´ë¶È¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Excel¤ÏºÇ¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Äー¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡Ê¶¥¹çÄ´ºº¡¢´ë¶È¾ðÊó¤ÎÄ´ºº¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢¼ÒÆâFAQ¡¦QAÉ½¤ÎºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼êºî¶È¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËExcel¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¡ÖStella Sheet¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡ÖSTELLA_WEB´Ø¿ô¡×¡ÖSTELLA_RAG´Ø¿ô¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Excel¤ÎÁàºî¤À¤±¤ÇWEB¸¡º÷¤ä¼ÒÆâ»ñÎÁ¤Î¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥Èºî¶È¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢¨2
¢£µ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ
1. STELLA_WEB´Ø¿ô¡Ê¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿ÍÂÐ¾Ý¡Ë
Excel´Ø¿ô¤ÇWEB¸¡º÷¤ò¼«Æ°¼Â¹Ô¤·¡¢¥»¥ë¤ÎÃæ¤ÇWEB¾å¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤¿À¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/138218/table/59_1_f488a7ef1b6ecdef28dcd5f67d7494d8.jpg?v=202602091151 ]
2. STELLA_RAG´Ø¿ô¡ÊË¡¿Í¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë
¼ÒÆâ»ñÎÁ¤ò»²¾È¤·¤¿FAQ¡¦QAÉ½¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢RAG¢¨¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤¿À¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/138218/table/59_2_74f2747478308bf2aacb0908b8daab0c.jpg?v=202602091151 ]
¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦ ´·¤ì¤¿Áàºî¤Ç¹âÅÙ¤ÊAI½èÍý¡§Excel´Ø¿ô¤È¤¤¤¦»È¤¤´·¤ì¤¿Áàºî¤À¤±¤Ç¡¢WEB¸¡º÷¤äRAG¸¡º÷¤¬²ÄÇ½
¡¦ °ì³ç½èÍý¤ÇÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¡§¿ô½½·ï¤Î¥ê¥¹¥Èºî¶È¤â¡¢¥ªー¥È¥Õ¥£¥ë¤Ç°ì³ç¼Â¹Ô
¡¡À¸À®AIµ»½Ñ¤ÏÆü¡¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUPERNOVA
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2 ÃúÌÜ2 ÈÖ1 ¹æ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー19F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚËÜ Åì¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯1·î11Æü
HP¡§https://supernova-inc.com
Stella AI¡§https://lp.stella-ai.net/
Stella AI for Biz LP¡§https://lp.stella-ai.net/biz/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊË¡¿Í¤ÎÊý¡Ë¡§https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry
ISO/IEC 27001¼èÆÀ¡ÊÇ§¾ÚÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§SCC/INT/2505SN/11304¡Ë
ITÆ³ÆþÊä½õ¶â2025Ç§Äê»ö¶È¼Ô
¢¨1¡§RAG(Retrieval-Augmented Generation)¤È¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®»þ¤Ë¡¢³°Éô¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿äÏÀ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¸ÇÍ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤òRAG Database¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤ÆÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§STELLA_WEB´Ø¿ô¡¢STELLA_RAG´Ø¿ô¤Ï¡¢1Ê¬´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂç10²ó¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£·î´Ö¤ÎºÇÂçÍøÍÑ²ó¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø¿ôÁàºî¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3,000²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ¡ÖStella AI¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSUPERNOVA¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£