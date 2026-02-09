Åõ¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß¤È¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Èµ»½Ñ·Ñ¾µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖArchibs¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯
ÅìµþÂç³ØÈ¯¤ÎAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÅõ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¢¤«¤ê ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÌîÏ¤ÐÒ´õ¡¢°Ê²¼¡ÖÅõ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ßËÜÃ£Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Èµ»½Ñ·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖArchibs¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß¤Ï¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê¼ç¤Ë¶¶ÎÂ¤Ê¤É¡Ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÀì¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¸½¾ì¤òÂ¿¤¯¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2024Ç¯4·î¤Ë¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿36¶¨Äê¤Ë¤è¤ëË¡ÄêÏ«Æ¯»þ´ÖÌäÂê¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢Åõ¤È¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß¤Ï¼Ò°÷ÉéÃ´¤ÎÄã¸º¤È¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥·¥¹¥È¥Äー¥ë³«È¯¤ËÃå¼ê¡£Åõ¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê¼ÒÆâ»ñÎÁ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤ò¡Ö¼¹»ö¡Ê¥Ð¥È¥éー¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖArchibs¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖArchibs¡×¤Î³µÍ×
¡ÖArchibs¡×¤Ï¡¢Artificial¡Ê¿Í¹©Åª¤Ê¡ËResolver¡Ê²ò·è¼Ô¡Ë¡¢Contents¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ËHub¡Ê½¸Ãæ´ÉÍý¡Ë& Individual¡Ê¸Ä¡¹¤Î¡ËButler¡Ê¼¹»ö¡ËSystem¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì´ÆÆÄ¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä²»À¼¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ðÊó¸¡º÷¤ÎÂå¹Ô¤ä»ñÎÁºîÀ®»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖArchibs¡×¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
Archibs¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
¡ÖArchibs¡×Áàºî²èÌÌ
£±¡¥¼ÒÆâ¾ðÊó»ñ»º¤òÌÖÍå¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¸¡º÷¡¦RAGµ¡Ç½
ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¥½ー¥¹¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- BoxÏ¢·ÈRAG¡ÊRetrieval-Augmented Generation¡Ë¡§ ¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¿ôÉ´Ëü·ïµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é²óÅú¤òÀ¸À®¡£
- ¸ÄÊÌ¥Õ¥¡¥¤¥ëRAG¡§ ¥æー¥¶ー¤¬¸Ä¿ÍÎÎ°è¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²óÅúÀ¸À®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ÆÃÄêExcel¡¦DB¸¡º÷¡§ µ¬Äê¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Çー¥¿¥Ùー¥¹Æâ¤Î¾ðÊó¤â¸¡º÷ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²£ÃÇÅª¤Ê¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤äÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Web¸¡º÷¡¦File¸¡º÷¡§ Web¤«¤é¤Î³°Éô¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ä¡¢¼ÒÆâ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤éÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤¿»ñÎÁ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¾å¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¸½¾ìÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê²»À¼¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
¥ー¥Üー¥ÉÁàºî¤¬º¤Æñ¤Ê¸½¾ì´Ä¶²¼¡¢Áû²»´Ä¶²¼¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½µ¡Ç½¡§ ¸½¾ì·×Â¬¥Çー¥¿¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²»þ¤Ê¤É¡¢²»À¼¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¤Ç¤¡¢É½·Á¼°¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ·úÀßÍÑ¸ìÂÐ±þ¡¦Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡§ ·úÀß¶È³¦ÆÈ¼«¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤â¹âÀºÅÙ¤ËÇ§¼±¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ²»À¼Æþ½ÐÎÏ¡§ ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»À¼¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¡¦ÆþÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅõÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¡¦¹©É×¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥¿ôÉ´Ëü·ïµ¬ÌÏ¤Î¥Çー¥¿¤ò¹âÂ®¡¦Äã¥³¥¹¥È¤Ç½èÍý
ÆÈ¼«¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÉ´Ëü·ï¤ËµÚ¤ÖËÄÂç¤Ê¼ÒÆâ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊRAG¡Ê¸¡º÷¡¦²óÅúÀ¸À®¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·×»»¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¹âÂ®¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»ÅÍÍ½ñ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤¡Ö¹âÀÇ½OCR¡×¤È¸¡º÷ÀºÅÙ
·úÀß¶È³¦¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ëPDF»ñÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖÉ½ÁÈ¤ß¡×¤ä¡Ö²èÁüÆâ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¡×¤â¡¢¹âÀÇ½¤ÊOCR¤Ë¤è¤êÀµ³Î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¿ÞÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÃí¼á¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â¸¡º÷ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¥½ÀÆð¤Ê¸¡º÷ÈÏ°Ï¤Î»ØÄê
ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄê¤·¤Æ¸¡º÷ÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ê¹þ¤àµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¸½¾ì¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Ë»²¾È¤¹¤Ù¤»ñÎÁ¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÅú¤ÎÀºÅÙ¤È¶ÈÌ³Å¬¹çÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=cmrSTp6NAvo ]
¢£ Åõ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åõ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¾È¤é¤¹Åõ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò·Ç¤²¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢ÅìµþÂç³ØÈ¯AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£·úÀß¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢ÊªÎ®¶È¡¢²·Çä¡¦¾®Çä¶È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¡Ö¾¢¤Îµ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½ÑÎÏ¤Î·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Åõ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAkari Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ»ÍÃúÌÜ£¶ÈÖÃÏ ¸æÃã¥Î¿å¥½¥é¥·¥Æ¥£21³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ÌîÏ¤ÐÒ´õ
ÀßÎ©¡§2021Ç¯2·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://akariinc.co.jp/
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://akariinc.co.jp/recruit