³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ó¥Ã¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡AI¡¦IoT¤ÎÎÏ¤ÇÀ½Â¤¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÍ¥´õ¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥º¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¡¦¥½¥Õ¥È¡¦¥Ïー¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¯¥í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ó¥Ã¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥í¥Ó¥Ã¥È¡×¡Ë¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ»Ò²ñ¼Ò²½¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¥³¥º¥à¤È¥í¥Ó¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï»ö¶ÈÎÎ°è¤äµ»½Ñ»×ÁÛ¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±¤¸»ëÅÀ¤Ç¸ÜµÒ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤Ï¡¢¥³¥º¥à¤¬»ý¤Ä»ö¶È¿ä¿ÊÎÏ¤È¡¢¥í¥Ó¥Ã¥È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¡¦³«È¯ÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÄêÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ë²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀß·×¤«¤é¼ÂÁõ¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÂª¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤è¤ê¹â¤¤´°À®ÅÙ¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤äÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ç¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ»Ò²ñ¼Ò²½¤Ï»ö¶ÈÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍºàÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥º¥à¤È¥í¥Ó¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ß¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Ìò°÷ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÌò°÷ÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Îµ»½ÑÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥Ó¥Ã¥ÈµìÂåÉ½¤Î¿·°æ»á¤¬CTO¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Î¾¼Ò¤Î¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/114286/table/42_1_48a9e981c14b87c1c755795a8776341a.jpg?v=202602091151 ]
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ Í¥´õ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥í¥Ó¥Ã¥È¤È¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÎÎ°è¤äµ»½Ñ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤äÌò³ä¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤òÊä´°¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Ò²ñ¼Ò²½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¶¯¤ß¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤è¤ê³Î¤«¤Ê·Á¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥Ó¥Ã¥È ²ñ¼Ò³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/114286/table/42_2_db5d5928c871f85be1b58097a314053e.jpg?v=202602091151 ]
¤Ê¤ª¡¢¥í¥Ó¥Ã¥È¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó½êºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊÑ¹¹¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥à¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËDXÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½Â¤¶È¤ÏºÇÂç¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤â1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ÏµÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢²æ¡¹¤Ï¶È³¦ÆÃ²½·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÃµµá¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®£²ÃúÌÜ10－8 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÆ»¶¶¥Ó¥ë 5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜÍ¥´õ
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§8,200Ëü±ß
²ñ¼ÒHP ¡¡¡¡ ¡§https://cosmcorp.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://cosmcorp.jp/contact