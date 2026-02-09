NEC¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢Å¸¼¨²ñ¡ÖMWC Barcelona 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡¡NEC¤Ï¡¢2026Ç¯3·î2Æü(·î)～3·î5Æü(ÌÚ)¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢Å¸¼¨²ñ¡ÖMWC Barcelona 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
NEC¥Öー¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¡NEC¤Îº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÉBuilding an AI-Native Society¡É¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Beyond 5G-6G»þÂå¤ÎAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤ÊÄÌ¿®¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ´ü½éÆü¤Î3·î2Æü¤Ë¤Ï¡ÖAI and Us: What Are We Really Building Toward?¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢NEC²¤½£¸¦µæ½êÄ¹¤ÎDr. Juergen Quittek¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢NEC¤ÎAI¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ëAI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿NEC¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹â¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎvRANÂÐ±þ´ðÃÏ¶ÉÁõÃÖ(Radio Unit: RU)¤ä¡¢ËÜRU¸þ¤±¤ÎÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAI¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼Ò²ñ¤ÎÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦Æü»þ¡§3·î2Æü(·î)10:45 - 11:45(CET)
¡¦²ñ¾ì¡§Hall 6 Johnson Stage
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Conference¡ÖAI and Us: What Are We Really Building Toward?¡×
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§NEC²¤½£¸¦µæ½êÄ¹ Dr. Juergen Quittek
¡¦URL¡§https://www.mwcbarcelona.com/agenda/sessions/5965-ai-and-us-what-are-we-really-building-toward
Å¸¼¨¥Öー¥¹
¡¦¾ì½ê¡§Hall 2 Stand 2B18
¡¦ÆâÍÆ¡§5G/6G¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢vRANÂÐ±þ¤ÎºÇ¿·5G´ðÃÏ¶ÉÁõÃÖ¡¢5G´ðÃÏ¶ÉÁõÃÖ¸þ¤±¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹À½ÉÊ¡¢AI¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É
NEC¤Ïº£¸å¤â¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ä²¾ÁÛ²½µ»½Ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÅÙ²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
