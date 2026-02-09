¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¢SuperX¡¦¥¤¥ª¥ì¡¦WOODMAN¤Î3¼Ò¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë
AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º¬Íè¼Â¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30ÆüÉÕ¤Ç¡¢SuperX Industries³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Aiko Furukawa¡¢°Ê²¼¡ÖSuperX¼Ò¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§ÂíÌîÍ¡¸ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ª¥ì¼Ò¡×¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓWOODMAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî¿µÆóÏº¡¢°Ê²¼¡ÖWOODMAN¼Ò¡×¡Ë¤Î3¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ª¤è¤Ó¼¡À¤Âå·¿AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¸¡Æ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ³Ð½ñ¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯¤è¤êAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤Ø»²Æþ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ª¥ì¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿äÏÀ¸þ¤±GPU¥µー¥Ðー¤Î±¿±Ä¡¦Äó¶¡¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¿äÏÀ¸þ¤±·×»»»ñ¸»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ä¶ÈÌ³AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¿äÏÀ½èÍý¤òÃ´¤¦GPU¥µー¥Ðー¤ÎÉÔÂ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤Ê·×»»»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÊ¶Û¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿äÏÀ¸þ¤±GPU¥µー¥Ðー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òºÇÍ¥Àè¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¿äÏÀ¸þ¤±»ö¶È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¾Íè¤ÎAI·×»»¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤È¹âÅÙ²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¼êË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¡¢½¾Íè¤Î·úÃÛ¼êË¡¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥â¥¸¥å¥éーAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
¥â¥¸¥å¥éーAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¡Ê³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¡Ë¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎGPUÀ¤Âå¤äÍøÍÑ·ÁÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½ÃÛ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢GPU¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀßÈ÷¡¢ÎäµÑ¡¢ÅÅ¸»¤È¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¤ß¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹¹¿·¡¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ³Ø½¬¡¦¿äÏÀ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¦¤ë¹â¤¤±¿ÍÑ½ÀÆðÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇAI¥¤¥ó¥Õ¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëNASDAQ¾å¾ì´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëSuperX¼Ò¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿äÏÀ¸þ¤±GPU¥µー¥Ðー¶¡µë¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½
- ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥â¥¸¥å¥éーAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¹½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¸¡Æ¤
¢£ËÜ³Ð½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI·×»»»ñ¸»¤ÎÄó¶¡¡¦±¿±Ä¤Î¥ー¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Åö¼Ò¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡Ë
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI·×»»»ñ¸»Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¤Î¼ûÍ×Æ°¸þÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡¡¢»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤¡£
- SuperX¼Ò
AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤± GPU ¥µー¥Ðー¤ª¤è¤Ó AI ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤ä¶¡µëÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¸¡Æ¤¶¨ÎÏ¡£
- ¥¤¥ª¥ì¼Ò
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ª¤è¤Ó»ñ¶âÄ´Ã£¼êË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºâÌ³¡¦»ñËÜÀ¯ºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¸¡Æ¤¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¡£
- WOODMAN¼Ò
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÑÃÏ³ÎÊÝ¡¢ÅÅÎÏ¡¦¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¡¢¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¡¢4¼Ò´Ö¤Ç¡Ö¥â¥¸¥å¥éーAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Î»ö¶ÈÀ¸¡Æ¤¡¢µ»½ÑÍ×·ï¡¢¤ª¤è¤Ó±¿±ÄÂÎÀ©¤ÎºöÄê¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·×»»»ñ¸»¤ÎÀ©Ìó¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎAI»º¶ÈÈ¯Å¸¤ò¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤«¤é¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£ SuperX Industries³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Aiko Furukawa
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡ÊSuperX AI Technology Limited ´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§2334¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ÂíÌî Í¡¸ã
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Çー¥¿Ï¢·È»Ù±ç¹¹ð»ö¶È¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¡¢HR»ö¶È
¢£ WOODMAN³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî ¿µÆóÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÄ´À°»ö¶È
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º¬Íè ¼Â
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1ÃúÌÜ17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î18Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä
- ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- ¥µー¥ÐーÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
- ÈÎÇä/±Ä¶È»Ù±ç
URL¡§https://digital-dynamic.co.jp
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-6257-2125 ¡¿E-mail¡§contact@digital-dynamic.co.jp