Ratio¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー·èºÑ¹âÅÙ²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ðÈ×¤ò¸ø³«
¢¨ Kaia¤¬¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー³°¹ñ°ÙÂØ¡ÊFX¡Ë¤ª¤è¤Ó·èºÑ¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ðÈ×¡ÖRatio¡Ê¥ì¥·¥ª¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ratio¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー·èºÑ¤ª¤è¤ÓÀ¶»»¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡´Ø¸þ¤±¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÅÙ¤ÊFX¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹ÔÂÎ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»ëÌî¤ËÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kaia¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRatio¡Ê¥ìー¥·¥ª¡Ë¡×¤Ï9Æü¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー·èºÑ¤ª¤è¤ÓÀ¶»»¹½Â¤¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖConsensus Hong Kong¡×¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëhÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー·èºÑ»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤¤¼ê¿ôÎÁ¡¢À¶»»¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿Î®Æ°À¹½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÈó¸úÎ¨À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÀ¶»»¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú´°Î»¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñ1～3±Ä¶ÈÆü¤òÍ×¤·¡¢¼è°ú¥³¥¹¥È¤¬1.5～3.0¡óÄøÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ratio¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¤¥äー¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡´Ø¸þ¤±¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤ÎÂ¨»þÀ¶»»´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ®Æ°À·ÐÏ©¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó·èºÑ¥Õ¥íー¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó²Á³Ê·èÄê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó·èºÑ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¡ÊPSP¡Ë¤¬¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Îµ¬À©Í×·ï¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¥³¥¹¥È¤ÊÂ¨»þÀ¶»»¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡´ØÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×
Ratio¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ò¼´¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹âÅÙ¤ÊFX¥¨¥ó¥¸¥ó¶ä¹Ô´ÖÃç²ð¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢µ¡´Ø¿å½à¤Î°ÙÂØ¾ò·ï¤Ç¤Î¼è°ú½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ê¥¯¥¤¥Ç¥£¥Æ¥£¥Ï¥Ö¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹ÔÂÎ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÎ®Æ°À¥½ー¥¹¤òÀÜÂ³¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀ¶»»·ÐÏ©¤ò¼«Æ°ÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
- Åý¹ç·¿¥ê¥¿ー¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÀ¶»»¥×¥í¥»¥¹Ãæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë°ì»þÅª¤ÊÍ¾¾ê»ñ¶â¤Î¸úÎ¨Åª³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÃ±°ìAPI¹½À®¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·èºÑ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¡ÊPSP¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÍÆ°×¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢´ØÏ¢Ë¡Îá¤äµ¬À©Í×·ï¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¹½Â¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¤Ê³ÈÄ¥´ðÈ×
Ratio¤Ï¡¢Kaia¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ーÀÜÅÀ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢°ìÉô¤Îµ¡´Ø¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤ËPhase 1¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·èºÑ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤ª¤è¤ÓÀ¶»»¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸þ¤±API¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÄó¶¡³ÈÂç¤Ï¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ratio¤ÎChief Stablecoin Officer¤òÌ³¤á¤ëJohn Cho¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥Á¥çー¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Îµ¬À©´Ä¶¤ä¶âÍ»¹½Â¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ratio¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£»¨²½¤·¤¿·èºÑ¹½Â¤¤òÀ°Íý¤·¡¢µ¡´ØÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ratio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ratio¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿·èºÑ´Ä¶¤ÎÅý¹ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó²Á³Ê·èÄê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó·èºÑ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¡ÊPSP¡Ë¤¬¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Îµ¬À©´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤ÎÂ¨»þÀ¶»»¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£