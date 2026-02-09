¥â¥ê¥µ¥ï ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ÇÌòÎ©¤Ä³ØÀ¸¸þ¤±ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤â¤Ã¤È¡ØÅÁ¤ï¤ë¡Ù¸ÀÍÕ¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¤¨¤é¤Ó¤«¤¿¡×¤ò³«ºÅ¡Ú2/28¡¦²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥µ¥ï¤Ï¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÇßÅÄ¸ç»Ê»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤â¤Ã¤È¡ØÅÁ¤ï¤ë¡Ù¸ÀÍÕ¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¤¨¤é¤Ó¤«¤¿ ～¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ù¶Ë°Õ¤È¤Ï～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ä¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤òÌä¤ï¤ºÈ¯É½¤äÈ¯¿®¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Morisawa Fonts¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î³ØÀ¸¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë³«ºÅ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÇßÅÄ¸ç»Ê»á¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥â¥ê¥µ¥ï¤¬°ì½ï¤Ë¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¡ÖÊ¸»ú¡Ê¥Õ¥©¥ó¥È¡Ë¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¾ðÊó¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢´ðÁÃ¤«¤éÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÖµÁ¥Ñー¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¹ÖµÁÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¹ÖµÁ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡Êhttps://go.morisawa.co.jp/2026event/kotoba/news¡Ë
³«ºÅ³µÍ×
¢£²ñ¾ì»²²Ã
Æü¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～16:30
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥µ¥ï ÅìµþËÜ¼Ò9F¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²¼µÜÈæÄ®2-27¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡¿Åìµþ¥á¥È¥í¡¿ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ ÈÓÅÄ¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§Morisawa Fonts¤òÍøÍÑÃæ¤Î³ØÀ¸¡¡¢¨¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤ò½ü¤¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Morisawa Fonts ³ØÀ¸¸þ¤±¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://cep.morisawafonts.com/academic/¡Ë
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã
Æü¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～14:40
·Á¡¡¡¡¼°¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¡¢¨¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§³ØÀ¸¡¡¢¨Morisawa Fonts¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÇßÅÄ ¸ç»Ê »á
¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥ïー¥¯¥ï¥ó¥Àー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCPO¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô µÒ°÷¶µ¼ø¡¢Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë
¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¸å¡¢ÅÅÄÌÆþ¼Ò¡£¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤Î³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢¶µ¼ø½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ïー¥¯¥ï¥ó¥Àー¥¹¤Î¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¥×¥í¥ó¥×¥È³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¼ç¤Ê»Å»ö¤Ë¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢¡ÖÀ¤³¦¤ÏÃ¯¤«¤Î»Å»ö¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡¢¥¿¥¦¥ó¥ïー¥¯¡Ö¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥¦¥ó¥ïー¥¯¡£¡×¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×35ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢È¯¹ÔÎß·×Éô¿ô50ËüÉôÄ¶¡£
