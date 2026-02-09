¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¡¢Nstock¤Î³ô¼°Êó½·SaaS¤òÆ³Æþ
Turing³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ °ìÀ®¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°Êó½·¤ÎÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS¤òÄó¶¡¤¹¤ëNstock³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°Êó½·SaaS¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¤¬Àµ¤·¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³ô¼°Êó½·À©ÅÙ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È±¿ÍÑ¤Î³Î¼ÂÀ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÍÎà¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ö´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊSO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾Íè¤Î´üÂÔ¤ä·Á¼°Åª¤ÊÊó½·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤È»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡Ö¼Â´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÆ³Æþ¤·¤¿Nstock¤Î³ô¼°Êó½·SaaS¤Ï¡¢³ô¼°Êó½·¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢À©ÅÙ¤Î²Ä»ëÀ¤È±¿ÍÑ¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤ë´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤ÎSO¤Î¾ò·ï¤ä²ÁÃÍ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤ÏËÜÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È½¾¶È°÷¤ÎÄ©Àï¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÈ¿¥´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ÈÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¼Â´¶¤Î¤¢¤ëÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SO¤ÏÌ´¤ä´üÂÔ¤À¤±¤Ç¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¿¼Â¤ËÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Nstock¤Î³ô¼°Êó½·SaaS¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ©ÌÀÀ¤È±¿ÍÑ¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ä©Àï¤È¥ê¥¿ー¥ó¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä©Àï¤¬Êó¤ï¤ì¤ëÊ¸²½¤òÆüËÜ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
Turing Tech Meetup for student @ ËÜ¶¿
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçOB/µìÄëÂç¤Ê¤ÉOB¤¬¸ì¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤ÉÊÀ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÜ¶¿¤Ç¤Î½ÐÄ¥³«ºÅ¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ä¿·Â´¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â) 18:30-20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹ - 406_GrandAmi¿åÆ»¶¶
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ Ê¸µþ¶è ËÜ¶¿ 1-25-3 ¥Õ¥é¥ïー¥Ó¥ë6³¬
»²²Ã¿Í¿ô¡§15Ì¾～20Ì¾ÄøÅÙ
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/MfnVJinfffs8dRhA7
¡Ú³ØÀ¸～ÂèÆó¿·Â´¸þ¤±¡Û¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¥é¥Ü¥Ä¥¢ー@Ê¿ÏÂÅç¥é¥Ü
¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¤Î¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥é¥Ü¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£ ¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ò²£¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½ÑÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ¤·Ú¤ËÊ¹¤±¤ëº©¿Æ²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸～ÂèÆó¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¿·Â´¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ) 18:30-20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Ê¿ÏÂÅç¥é¥Ü
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç6ÃúÌÜ1ー1 ÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ーÊªÎ®¥Ó¥ëAÅï
»²²Ã¿Í¿ô¡§12Ì¾ÄøÅÙ
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/C6i24VEz1ugyKpPr7
¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§Turing³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Turing Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1ÃúÌÜ11－2 ¥²ー¥È¥·¥Æ¥£Âçºê ¥¤ー¥¹¥È¥¿¥ïー4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜ°ìÀ®
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2021Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
URL¡¡¡¡¡§https://tur.ing/
ºÎÍÑ¾ðÊó
¥Á¥åー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¼Â¸½¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÃç´Ö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÎÍÑ¥Úー¥¸(https://tur.ing/jobs)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥Èー¥¯Åù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏConnpass¥Úー¥¸(https://turing.connpass.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£