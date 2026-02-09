¥·¥§¥ë¥Ñ¡¢ÉÙ»ÎÄÌJapan¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï
¥·¥§¥ë¥Ñ¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿ùËÜ½ß¡¢°Ê²¼¡¢¥·¥§¥ë¥Ñ¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÙ»ÎÄÌJapan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÙ»ÎÄÌJapan¡Ë¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥ë¥Ñ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSmartESG¡×¤È¡¢ÉÙ»ÎÄÌJapan¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖFUJITSU Sustainability Solution Eco Track¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Eco Track¡Ë¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦»»Äê¤«¤éÀïÎ¬Åª¤Ê³«¼¨¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿´ÉÍý¤Ï¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë»»Äê´ðÈ×¤ä²Ä»ë²½¥Äー¥ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÃæ¡¢¤è¤êÀ°¹çÅª¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Ç¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤·¡¢¶¦ÄÌ¤Î»ØÉ¸¤ä·Á¼°¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ë¥Ñ¤Î¡ÖSmartESG¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ESG¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤äÊ¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Áµ¡´ØÂÐ±þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç¤°Õ³«¼¨¤Î»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È¤Î¹ñÆâ³°µòÅÀÁ´ÂÎ¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ESG¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¡¢³ÆË¡Äê³«¼¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥ë¥Ñ¤Ï¡¢APAC¤Ç½é¤ÎS&P¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎCSA¥¿¥¯¥½¥Î¥ßーÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¡Ê¢¨1¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖCDP¡×¤Î¡ÖCDP¥·¥ë¥ÐーÇ§Äê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡×¤Ë¤âÇ§Äê¡Ê¢¨2¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¤ÊÉ¾²Áµ¡´Ø¤ä¾ðÊó³«¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤Î³µÍ×
ËÜ¶¨¶È¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»ÎÄÌJapan¤Î¡ÖEco Track¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Þ¤¿¤ÏÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖEco Track¡×¤Ç¼ý½¸¡¦»»Äê¤·¤¿´Ä¶¥Çー¥¿¤ò¡¢¤µ¤é¤ËË¡Äê³«¼¨¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Áµ¡´ØÂÐ±þ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖSmartESG¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï´Ä¶ÉôÌç¤Ç¤Î¥Çー¥¿»»Äê¤«¤é¡¢·Ð±Ä¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Ç¤Î³«¼¨¡¦Êó¹ð¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³«¼¨¤ÎÀºÅÙ¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦À°¹çÀ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖEco Track¡×¤È¡ÖSmartESG¡×¤ÎAPIÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢Î¾¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖEco Track¡×¤Ç»»Äê¤µ¤ì¤¿GHGÇÓ½ÐÎÌ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Çー¥¿¤ò¡ÖSmartESG¡×¾å¤Ç¼«Æ°»²¾È¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿À°¹çÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢Å¾µºî¶È¤Îºï¸º¡¢³«¼¨¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ¡§¡ÖSmartESG¡×¤È¡ÖEco Track¡×¤ÎÏ¢·È¥¤¥áー¥¸
¥·¥§¥ë¥Ñ¤Ï¡¢¡ÖÍø±×¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSmartESG¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖEco Track¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»ÎÄÌJapan¤¬³«È¯¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖEco Track¡×¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡¢´Ä¶¥Çー¥¿¤ä¤½¤ÎÂ¾ÈóºâÌ³¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤«¤é½¸·×¡¢³«¼¨¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëSaaS·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¶áÇ¯¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Àµ³ÎÀ¤äÂ¨»þÀ¡¢¤Þ¤¿¥Çー¥¿¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖEco Track¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÊä½õµ¡Ç½¤ä¡¢¼ý½¸¡¢½¸·×¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êó¹ð¤ä³«¼¨¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤äÊÝ¾Ú¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖEco Track¡×¤Ï¥Çー¥¿¼ý½¸¹àÌÜ¤ä´¹»»·¸¿ô¡ÊGHGÇÓ½ÐÎÌ¤Ê¤É¤Ë´¹»»¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·¸¿ô¡Ë¤¬¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¾Ê¥¨¥ÍË¡ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á¤ò¹â¤áESGÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤ÎCDP¡¢TCFD¡Ê¢¨3¡Ë¡¢SBT¡Ê¢¨4¡Ë¡¢RE100¡Ê¢¨5¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë´ð¤Å¤¯¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¼Ò³°¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ä¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÒÆâ³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/solutions/industry/environment/ecotrack/
¡ÖSmartESG¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSmartESG¡×¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ESG¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖSmartESG¡×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦4¤Ä¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖDatabase¡×¤È¡ÖWorkflow¡×¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥í²½¤·¤¬¤Á¤Ê¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦´ÉÍý¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¡ÖFocus¡×¤È¡ÖBenchmark¡×¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖSmartESG¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î¹âÅÙ²½¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥ÀーÂÐ±þ¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¼Â¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£2022Ç¯11·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë70¼Ò°Ê¾å¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢»þ²ÁÁí³Û5,000²¯±ßÄ¶¤Î´ë¶È¤ÎÌó15%¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÎß·×»þ²ÁÁí³Û¤Ï200Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¡£
À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://smartesg.jp/
¡Ê¢¨1¡Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Êhttps://cierpa.co.jp/posts/20250529 ¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËCDP¡§¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶¾ðÊó³«¼¨¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Êhttps://cierpa.co.jp/posts/20250902 ¡Ë
¡Ê¢¨3¡ËTCFD¡§Task Force on Climate-related Financial Disclosures¡Êµ¤¸õ´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë
¡Ê¢¨4¡ËSBT¡§Science Based Targets
¡Ê¢¨5¡ËRE100¡§Renewable Energy 100
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥·¥§¥ë¥Ñ¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿ùËÜ ½ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
»ö¶È¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ESG¾ðÊó³«¼¨»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSmartESG¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÆÃ²½¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖESG Journal Japan¡×¤Î±¿±Ä¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖESG Advisory¡×¤ÎÄó¶¡
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://cierpa.co.jp/ ¡¡
- ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://cierpa.co.jp/recruit