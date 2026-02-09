シリーズ第2弾となる舞台『魔道祖師』遡芣編2/7よりチケプラTradeで公式トレード開始！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、舞台『魔道祖師』遡芣編 にてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。トレードの出品・申し込みは2月7日（土）12時からスタート！爆発的な人気を誇るBLファンタジーの世界をぜひこの機会にご覧ください。

■舞台『魔道祖師』、待望の第2弾が上演！

物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命を描いた緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが反響を呼び、世界中で人気を誇る作品です。

迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出で話題を博した第1弾公演「遡逅編」に続き、第2弾公演「遡芣編」の上演が決定しました。ライブ・エンターテインメント

でしか体感できない魅力が詰まった舞台をお見逃しなく！

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

【公演詳細】

舞台『魔道祖師』遡芣編

⚫︎公演スケジュール

2026年3月20日（金・祝）～ 3月29日（日）東京｜シアターＨ

2026年4月3日（金）～ 4月5日（日）京都｜京都劇場

⚫︎チケット料金（税込）

・前方指定席（1階前方5列以内） 16,000円

・一般指定席 13,500円

・注釈付き指定席 13,500円

※舞台・映像・演出の一部が見えづらい可能性のあるお席です。

お席によってはスピーカーが近く、音量が大きい場合がございます。

予めご了承いただいたお客様のみご購入ください。

・立見券 12,000円

※その他、チケットの詳細は公式HPをご確認ください。

⚫︎チケットトレード実施期間

2026年2月7日（土）12:00 ～ 各公演日5日前 昼11:59

▶︎チケプラTrade

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/13660

▶︎公式サイト

https://stage.mdzs.jp/

▶公式X（旧Twitter）

https://x.com/mdzs_stage

▶公演に関するお問合せ

マーベラス ユーザーサポート https://www.marv.jp/support/st/

■チケットの公式リセールをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式リセール（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。

従来、紙チケットを公式リセールに出品するには、プレイガイドとの連携や公演情報の確認など、出品までに多くの手間と時間がかかっていました。その結果、公式リセールの普及を妨げる要因となっていました。

本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からリセールへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式リセールの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■株式会社チケットプラスについて

電子チケットサービス「チケプラ」や公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」を運営。

電子チケットは2014年に業界内で先駆けて機能を開発し、自社アプリの「チケプラアプリ」、または各企業様が既に提供されている既存アプリにチケプラの電子チケット機能を組み込む形でサービスを提供しています。電子チケットはスマートフォンの画面にスタンプを押すだけの簡単かつユニークな機能で、従来のQRコードタイプと比べて機材や専門スタッフの必要がないため簡単な入場オペレーションを実現できます。また、チケット受け取りを済ましていれば公演当日に大規模な通信障害が発生した場合にも機内モードでチケットの表示ともぎりを行うことができ、安定した入場が叶えられます。そのほか、顔認証入場などをはじめとした不正転売対策も実現できるなど、これまで累計1,000組以上のアーティストや50万人規模のツアーで導入されており、音楽ライブを中心に、舞台・演劇やプロ野球、Bリーグなどのスポーツ関連、遊園地といったレジャー・文化施設等でも幅広く導入いただくなど電子チケット業界有数の実績となっています。

チケプラTradeは、チケットを購入したお客さまがやむを得ない事情で参加できなくなってしまった際に、公式の場で安心安全に再販売することのできるチケットリセールサービスです。完売などでチケットをご購入いただけなかったお客さまも、適正な価格でチケットをお求めいただけるようになるだけでなく、昨今社会問題となっているチケットの不正な転売の抑制につながることも期待されます。年間30万件以上の取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、イベント主催者様の公式チケットリセールの基盤となっています。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。