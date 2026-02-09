½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥²ー¥à¥¢¥ïー¥É¡ÖRPG Maker Award 2026¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¡ª Âç¾Þ¤Ï¡ØArtis Impact¡Ù¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGotcha Gotcha Games¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À®ÅÄÀ»¡Ë¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ÎRPG Maker¡Ê¥Ä¥¯ー¥ë¡Ë¥·¥êー¥ºÀ½ºîÉÊ¤Î¥¢¥ïー¥É¡ÖRPG Maker Award 2026¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRPG Maker Award¡×¤È¤Ï¡©
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¶áÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿RPG Maker¡Ê¥Ä¥¯ー¥ë¡Ë¥·¥êー¥ºÀ½ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥æー¥¶ーÅêÉ¼¤È±¿±Ä¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢RPG Maker¡Ê¥Ä¥¯ー¥ë¡Ë¥·¥êー¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥²ー¥àÀ©ºî¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¼«Á¦¤òÃæ¿´¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥Èºî¤ò·èÄê¡£¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢±¿±Ä¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡ÖÂç¾Þ¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤ª¤è¤ÓÅêÉ¼¤Ï¸À¸ì¤ä¹ñ¤òÌä¤ï¤º¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Á´À¤³¦¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
215ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Âç¾ÞºîÉÊ¤Ï¡ØArtis Impact¡Ù¡ª
ÂÐ¾ÝºîÉÊÁ´215¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âç¾Þ¤Ï¡ØArtis Impact¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎMas»á¤Ë¤è¤êºî¤é¤ì¤¿¡ØArtis Impact¡Ù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¿ー¥óÀ©¤ÎRPG¤Ç¤¹¡£¥É¥Ã¥È³¨¤Ë¤è¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀïÆ®±é½Ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤«¤é¤â¤½¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä±é½ÐÉ½¸½¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RPG Maker¡Ê¥Ä¥¯ー¥ë¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Î¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤äGotcha Gotcha Games¤Ë¤è¤êÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í¥½¨¾Þ
¥Ù¥¹¥ÈRPG¾Þ¡ØBeloved Rapture¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Þ¡ØFlower in Us¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡ØCreepy Creepy Love¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¾Þ¡ØDRAPLINE¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥Õ¥êー¥²ー¥à¾Þ¡Ø¥³¥í¥Ã¥±¤òÇã¤ª¤¦¡ª¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥Õ¥êー¥²ー¥à¾Þ¡Ø¤µ¤¤¤Ï¤Æ±Ø¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¾Þ¡Ø·õ¤ÈËâË¡¤Î¾¯½÷¤¿¤Á 2¡Ù
¥Ù¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¾Þ¡Ø7 Days¡Ù
¢£ÆÃÊÌ¾Þ
¡ØSeed of Nostalgia¡Ù
¡ÖRPG Maker Award 2026¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥¢¥Ä¤¤ÅêÉ¼¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë³ÆºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¾Þ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Gotcha Gotcha Games¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRPG Maker Festival 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÃæ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³ä°ú²Á³Ê¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖRPG Maker Festival 2026¡×³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)3:00～2·î24Æü(²Ð) 3:00¡ÊJST¡Ë
