¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Ø¡ÖAI Worker VoiceAgent¡×¤òÆ³Æþ¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤ò¼Â¸½
³ô¼°²ñ¼ÒAI Shift¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆ»³ ·ë¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤òÃ´¤¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAI Worker VoiceAgent¡×¤¬¡¢Í½Ìó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ±ûÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢·î´ÖÌó15Ëü·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ëÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ª¤è¤Ó¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê
¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½Ìó¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿Í¼ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þÀìÇ¤¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÍèÅ¹¥Ôー¥¯»þ¤Ë¤Ï¸½¾ì¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¤ä¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³ÆþÌÜÅª
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤ª¤è¤Ó¸ÜµÒÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë²»À¼¼«Æ°±þÅú¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ±¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¡Ö¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊEPARK¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢AI Worker VoiceAgent¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿Í¤é¤·¤¤¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë±þÂÐ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤â·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³èÍÑÊýË¡
AI Worker VoiceAgent¤Ï¡¢¾ÆÆù¤¤ó¤°¤ÎÅÅÏÃÁë¸ý¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡Ê½çÈÖÂÔ¤ÁÍ½Ìó/ÍâÆü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¡Ë
¡¦Í½ÌóÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë
¡¦³Æ¼ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ
¾ÆÆù¤¤ó¤°ÆÃÍ¤Î¡Ö½çÈÖÂÔ¤Á¡×¡ÖÍâÆü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÍ½ÌóÂÎ·Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃÎã
Æ³Æþ¸ú²Ì
ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ230Å¹ÊÞ¡¢·î´ÖÌó15Ëü·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ëÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ê¤É¤Î»Üºö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Æ¬¼õÉÕ¤Ë¾ï»þ¿Í¤òÇÛÃÖ¤»¤º¤È¤â±¿±Ä¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÂÐ±þ¶ÈÌ³¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀÜµÒ¤äÅ¹ÊÞ²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤È±¿±Ä¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿²óÅú¤Î¼«Æ°À¸À®¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£AI Worker VoiceAgent¤òÃ±¤Ê¤ëÅÅÏÃ¼«Æ°±þÅú¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖAI¥ïー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
