¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¥Ñー¥àÌýÇò½ñ2025 È¯´©¡ÃÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡Ö¥Ñー¥àÌý¤Îº£¡×--ºÇ¿·Æ°¸þ¡¦Åý·×¡¦¹ñºÝµÄÏÀ¤ò°ìºý¤Ë

¥Ñー¥àÌýÇò½ñ¤È¤Ï¡©
¥Ñー¥àÌýÇò½ñ¤Ï¡¢¥Ñー¥àÌý¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡¢´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¤¿Ç¯¼¡¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤È¸½¾ì¤ÎµÄÏÀ¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤«¤éËèÇ¯È¯¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¥Ñー¥àÌý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÚÂè1Éô¡§ÃÎ¼±ÊÔ¡Û
¡¦¥Ñー¥àÌý¤ò¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤È¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥¢¥Ö¥é¥ä¥·»º¶È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤¤ä²ÝÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦RSPO¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌý¤Î¤¿¤á¤Î±ßÂî²ñµÄ¡Ë¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¥ì¥Ýー¥È¤ä¡¢JaSPON¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÊó¹ð¡£¹ñºÝÅª¤ÊµÄÏÀ¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¥Ñー¥àÌý¤Î¼è¤ê°·¤¤¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÄ´Ã£Êý¿Ë¤ä¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥àÌýÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¾õ¶·¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè2Éô¡§Åý·×ÊÔ¡Û
¡¦À¤³¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¢À¤³¦¤Î¾ÃÈñÎÌ¡¢¿¹ÎÓ¸º¾¯¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ºÇ¿·¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½¾õ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ëÅý·×»ñÎÁ¤ò·ÇºÜ¡£
¡¦¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¡¢¼ø¶È¶µºà¡¢´ë¶È¤ÎCSR¡¦SDGs¸¦½¤¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ä³Ø½¬¤Î¸½¾ì¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¥Çー¥¿½¸¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡§¥Ñー¥àÌýÇò½ñ2025
¹½À®¡§ÃÎ¼±ÊÔ¡¿Åý·×ÊÔ¡Ê2Éô¹½À®¡Ë
È¯¹Ô¡§2026Ç¯2·î
»ÅÍÍ¡§¥Úー¥¸¡¿¥Õ¥ë¥«¥éー
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
SDGs¡¢ESG¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
´ë¶È¤ÎCSR¡¦Ä´Ã£¡¦¹ÊóÃ´Åö¼Ô
¶µ°é¡¦¸¦µæ´Ø·¸¼Ô
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
ÎÐ¤Î²óÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¥Ñー¥àÌýÇò½ñ2026¤Î´¬Ëö¤Ç¤Ï¡¢BCTJ¤Î¡ÖÎÐ¤Î²óÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ªÅç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿¹ÎÓ¤òºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤®¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î²óÉü¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ä¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤´´óÉÕ¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó2²¯±ß¤Î»Ù±ç¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢120¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ËµÚ¤ÖÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¡£´ë¶ÈÌ¾¤ò´§¤·¤¿¶è²è¤ä¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸¤äESG¡¢SDGs¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Ã±¤Ê¤ë´óÉÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿¹¤ò¼é¤ëÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤ë»Ù±ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´ë¶È³èÆ°¤È¼«Á³ÊÝ¸î¤ò¤Ä¤Ê¤°¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²è¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê
▶︎ÎÐ¤Î²óÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://www.bctj.jp/projects/green-corridor/)
