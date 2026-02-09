¡ÚËÜÅ¹¸ÂÄê¡ª¡Û¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹¤Ë¤Æ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ò¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ç¤´Äó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤¡¢ËÜ¼ÒËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¡¢¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ç¤´Äó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢À¸ÃÏ¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Î¡Ö¥ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ò¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
¥ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡¡2025Ç¯1·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¥¿¥ª¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤ò²Ã¤¨±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥¿¥ª¼«Ëý¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ç¤´Äó¶¡¡£¡É¾Æ¤Î©¤Æ¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡Ú²Á³Ê¡Û300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡ÛÄÌÇ¯
¡Ú¼è°·¾ì½ê¡Û¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹1³¬ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³ー¥Êー
¢£¥ë¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤È¤Ï
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºàÁªÄê¤È¼Â¸½¤·¤¿»ê¹â¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡¡¥Ð¥¿ー¤ÏÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¡£ÃúÇ«¤Ë¾Ç¤¬¤·¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ð¥¿ー¤òìÔÂô¤Ë´¶¤¸¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡£¥Ð¥Ë¥é¤Ï²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ò¤â¤Ä¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢´Å¤ß¤ÏËªÌª¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥â¥ó¥É¥×ー¥É¥ë¤òÂ¿¤á¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤òÁªÄê¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®Ã®¤ÎÎò»Ë¤È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÎÍ»¹ç
¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢¶âÍ»³¹¤ËÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶â²ô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ã®¤Î³¹¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶âÍ»³¹¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¡£ÀÐÂ¤¤ê¤Î¶ä¹Ô¤Î·úÊª¤Ï½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¾®Ã®ÆÈÆÃ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹µÊÃã¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¾ÞÌ£´ü¸Â¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤É¤â
¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÂÀè¤Ë¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È
µ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È~½Õ·Ê¿§~
¡¡µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ö¥Õ¥ìー¥º¥É¥¥ー¥Ö¥ë¡×¤È¡¡Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥ô¥§ー¥ë¡×¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¡£
çõ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤ä¥ß¥ë¥¯´¶¤ÎÄ´ÏÂ¤È¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Ûµ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È～½Õ·Ê¿§～
¡Ú²Á³Ê¡Û1,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î1Æü～5·î31Æü
¡¡¢¨12¡§00～¤Î¤´Äó¶¡¡£
¡Ú¼è°·¾ì½ê¡Û¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹ 2³¬µÊÃã
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¤Õ¤ï¤Û¤í¥â¥ó¥Ö¥é¥ó ～²«¶â¤Î¥ß¥ë¥¯～¡×
¤Õ¤ï¤Û¤í¥â¥ó¥Ö¥é¥ó～²«¶â¤Î¥ß¥ë¥¯～
¡¡Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ëÍøÊ¿·ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¤ò¡¢¹Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ãー¥¸ー¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤È¡¢¥ë¥¿¥ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò1mm¤Î¸ý¶â¤«¤é¹Ê¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¶ËºÙ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥êー¥à¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ãー¥¸ー¥ß¥ë¥¯¤Î¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤ï¤ê¡¢¤Û¤í¤ê¤È¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤È¡¢·ª¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Õ¤ï¤Û¤í¥â¥ó¥Ö¥é¥ó～²«¶â¤Î¥ß¥ë¥¯～
¡Ú²Á³Ê¡Û1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡ÛÄÌÇ¯
¡¡¡¡¢¨¥ªー¥×¥ó9»þ～12»þ¤Þ¤Ç¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£
¡Ú¼è°·¾ì½ê¡Û¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹ 2³¬µÊÃã
¡Ö¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹1³¬
¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹2³¬µÊÃã¥³ー¥Êー
¡¡¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ªËÜÅ¹¤Ï¡¢1998Ç¯6·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥ë¥¿¥ª¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¾®Ã®´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´¡¢¥á¥ë¥Ø¥ó¸òº¹ÅÀ¤Ë¤«¤Þ¤¨¤ëÂç¤¤ÊÅã¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1³¬¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÎ²Û»Ò¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³ー¥Êー¤òÊ»Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2³¬¤Ë¤ÏµÊÃã¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¡¦À¸¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¤äËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¹ÈÃã¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤ÏÅ¸Ë¾¼¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¾®Ã®¤Î³¤¤ä»³¤â°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¾®Ã®´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¸òº¹ÅÀ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¾®Ã®¤ÎÅã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ÖLa Tour Amitie Otaru¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¾®Ã®¤ÎÃÏÌ¾¤Ë°¦Ãå¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡Ö¥ë¥¿¥ª¡ÊLeTAO¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ã®¤ÎÍÎ²Û»ÒÊÞ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡ÖNorthern Sweets Manner¡×¡ÊËÌ¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡¢ ¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤àÎ®µ·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.letao-brand.jp/
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/letao_official/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾åÂ¼ À®Ìç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»Àé歲»ÔÀôÂô1007ÈÖÃÏ90
ÁÏ¶È¡§1996Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤»ö¶È¡¢²·Çä»ö¶È¡¢¾®Çä»ö¶È¡ÊÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¡Ë¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤¤Ï¡¢¡Ö´î¤Ó¤òÁÏ¤ê´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Á´½¾¶È°÷¤¬¡¢¡Öº£Æü°ì¿ÍÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£