´¶¼Õº×¤ÇHADO¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ð¥È¥ë¤¬ÂçÀ¹¶·¡ªÃæ¹ñÅÅÎÏ´¶¼Õº× in ¤è¤Ê¤´
Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖÃæ¹ñÅÅÎÏ´¶¼Õº× in ¤è¤Ê¤´¡×¤Ë¤Æ¡¢HADO ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ð¥È¥ë¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂÎ¸³¼Ô¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤àÊý¡¹¤ÇÂçÀ¹¶·¡£¥ê¥Ôー¥È¤·¤ÆÂÎ¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§Ãæ¹ñÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌÜ¿·¤·¤¤´ë²è¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖHADO¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÂô»³ÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î±¿ÍÑ¤âÂÚ¤ê¤Ê¤¯¡¢ÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ä²»¤¬HADO¥Öー¥¹¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î³èÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HADO ½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖºÇÂç3on3¤ÇÀï¤¦¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¡ÉHADO¡É¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÉHADO SHOOT!¡É¡×¡ÖÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤¹¡ÉHADO¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ð¥È¥ë¡É¡×¤È3¼ïÎà¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ã»´ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌä¤ï¤ºÀ§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HADO ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
▶AR¥¹¥Ýー¥Ä¡ÉHADO¡É
▶HADO SHOOT!
▶HADO¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ð¥È¥ë
¡ÖHADO¡Ê¥Ï¥Éー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHADO¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢ÏÓ¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÁõÃå¤·¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤ä¥·ー¥ë¥É¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ê¤¬¤éÀïÎ¬À¤¬¹â¤¯¡¢¥Áー¥à¤ÇºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ëÃæ¤Ç»×¹ÍÎÏ¡¦¶¨Æ¯ÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤¬¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦39¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òmeleap ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ÖHADO¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀ¤³¦39¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´î¤Ó¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤È´¶Æ°¡×¤òÃ¯¤â¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
