¹ñ»ºCNAPP¡ÖCloudbase¡×¡¢SBOM¤ò¤â¤È¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤òÁÈ¿¥²£ÃÇ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹
Cloudbase³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´äº´¹¸Ìé¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹ñ»ºCNAPP¡ÊCSPM¡¢SBOM¡¢ÀÈ¼åÀ´ÉÍý¡Ë¡ÖCloudbase¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥½ー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òÁÈ¿¥¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²£ÃÇ¤Ç³ÎÇ§¡¦¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏJSON·Á¼°¤Ç¸ÄÊÌ¥ê¥½ー¥¹¤´¤È¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿SBOM¡ÊSoftware Bill of Materials¡Ë¾ðÊó¤ò¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤«¤ÄÐíâ×Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢OSS¡Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î²Ä»ë²½¤È´ÉÍý¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cloudbase¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¥ê¥½ー¥¹¤ÎSBOM¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
- JSON·Á¼°¤Î¤¿¤áÆâÍÆ¤ÎÇÄ°®¤ä¸¡º÷¤¬Æñ¤·¤¤
- ¥ê¥½ー¥¹Ã±°Ì¤Ç¤·¤«¼èÆÀ¤Ç¤¤º¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ÇÄ°®¤¬º¤Æñ
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢SBOM¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ê¥½ー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤òÁÈ¿¥¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²£ÃÇ¤Ç²Ä»ë²½¡¦¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×1. ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²èÌÌ¤ÎÄÉ²Ã
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸ÇÛ²¼¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×²èÌÌ¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ðー¤Î¡Ö¥ê¥½ー¥¹ ¡ä ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»ØÄê¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤à¥ê¥½ー¥¹¿ô¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¤è¤ë¸¡º÷¤ä¡¢¥ê¥½ー¥¹¿ô¡¦¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÌ¾¤Ç¤Î¥½ー¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²èÌÌ
2. ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤Î¥ê¥½ー¥¹ÇÄ°®
³Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³ºÅö¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò´Þ¤à¥ê¥½ー¥¹°ìÍ÷¤¬¥É¥í¥ïー·Á¼°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥½ー¥¹¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó
- SBOM¤ÎºÇ½ª¹¹¿·Æü»þ
- ¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó
¥Ðー¥¸¥ç¥ó»ØÄê¤Ë¤è¤ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ä¡¢¥ê¥½ー¥¹Ì¾¸¡º÷¡¢SBOM¹¹¿·Æü»þ¤Ç¤Î¥½ー¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ê¥½ー¥¹°ìÍ÷²èÌÌ
3. ¥ê¥½ー¥¹¾ÜºÙ²èÌÌ¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¥¿¥Ö¤òÄÉ²Ã
SBOM ¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¥ê¥½ー¥¹¤Î¾ÜºÙ²èÌÌ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¥¿¥Ö¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ê¥½ー¥¹Ã±°Ì¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥½ー¥¹¤´¤È¤ËSBOM¹¹¿·Æü»þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎSBOM¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥½ー¥¹¾ÜºÙ²èÌÌ¤ÎÀÈ¼åÀ¥¿¥Ö¤Ë¥¨¥éー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤ËÀ¸À®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎSBOM¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·Æü»þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎSBOM¤ò¸µ¤ËÀÈ¼åÀ¥¹¥¥ã¥ó¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥½ー¥¹¾ÜºÙ²èÌÌ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¥¿¥Ö
4. CVEÌ¤ºÎÈÖ¤ÎÀÈ¼åÀÂÐ±þ¤Ë¤â³èÍÑ
CVE¤¬¤Þ¤ÀºÎÈÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÈ¼åÀ¤ÏÀÈ¼åÀ¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¤Ï¸¡½Ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È²èÌÌ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ì¾¤ä¥Ðー¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀÈ¼åÀ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê´ØÏ¢¥ê¥½ー¥¹¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÇÄ°®¤ÈÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5. CSV·Á¼°¤Ç¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤ËÂÐ±þ
¥ê¥½ー¥¹¾ÜºÙ²èÌÌ¤Î±¦¾å¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¡×¤«¤é¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇCSV·Á¼°¤Ç¤Î¥Çー¥¿½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¡×µ¡Ç½
»²¹Í¡§Cloudbase¤Ë¤ª¤±¤ëSBOM¥¹¥¥ã¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¹Êý¼°¡Ë
°ìÈÌÅª¤ÊSBOM¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥µー¥Ðー¤äVM¤Ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÆâÉô¤Ç²òÀÏ½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÍ³¤ÇSSHÀÜÂ³¤ò¹Ô¤¦¼êË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¹©¿ô¡¢²ÔÆ¯Ãæ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Cloudbase¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¹Êý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cloudbase¤Ë¤ª¤±¤ëSBOM¥¹¥¥ã¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß
VM¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿SBOM¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤ÎVM¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£VM¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°Å¹æ²½¤·¤ÆÊ£À½¤·¡¢²òÀÏ½èÍý¤ÏCloudbaseÂ¦¤Î°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´Ä¶¤ËCPU¤ä¥á¥â¥ê¤ÎÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î¥µー¥Ðー¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥»¥¹¤Ø±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤ä¾ÜºÙ»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://cloudbase.ink/contact
Cloudbase³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÂåÉ½´äº´¤¬2019Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£AWS¡¦Microsoft Azure¡¦Google Cloud¡¦Oracle Cloud¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÅý¹çÅª¤Ë´Æ»ë¡¦´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCloudbase¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§Cloudbase³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´äº´¹¸Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCloudbase¡×¤Î³«È¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-2-8 THE PORTAL MITA 2F
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯11·î
´ë¶ÈHP¡§https://cloudbase.co.jp/