¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖFighting Girls Collection¡×Âè°ìÃÆ¡ª¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£
Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーhnclÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ®¤¦½÷À¤òÎ©ÂÎ²½¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖFighting Girls Collection¡×Âè°ìÃÆ¡ª
SNK¤Î¸Ø¤ë³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù¤è¤ê¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
¥¯ー¥é¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¤ä¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¤É¤³¤«Í¾Íµ¤òÉº¤ï¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤òÃúÇ«¤ËºÆ¸½¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÂÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÄÉµá¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Î¡¢¡Èº£¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¡¢¡ÖhnclÀèÀ¸¡ß¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤Î»Ñ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£Fighting Girls Collection¡¡1/7 ¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡
THE KING OF FIGHTERS XV ¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É
¢¢¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§PVC&ABS ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
1/7¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°
¢¢¥µ¥¤¥º ¡§Á´¹â Ìó240mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
¢¢¸¶·¿À©ºî¡§¹õÀî¤ê¤¯,GOLDENHEADPLUS
¢¢ºÌ¿§ ¡§¥¢¥ó¥É¥¦¥±¥ó¥¸
¢¢ÈÎÇä¸µ ¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò
¢¢È¯Çä¸µ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¦¥¶¥ó¥É
²Á³Ê ¡§ 19,910±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§ 2026Ç¯10·îÈ¯ÇäÍ½Äê
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.