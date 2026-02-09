¡Ö¥Ü¥«¥íÊ¸²½¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÊ£¹ç¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¡ª¡¡¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡ÖÁÏºî¤ÎÎØ¡×¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡¢°Ê²¼¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥«¥íÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÊ£¹ç¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖProject Circles -¥ß¥¯¤¿¤Á¤È¤Î¶¦¿¶-¡×¡Ê¼çºÅ¡§Project Circles¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î³«ºÅ·èÄê¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²£ÉÍ±Ø～¿·¹âÅç±Ø¼þÊÕ¤Î6²ñ¾ì¤Ç¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¡×¡Ö±ÇÁü¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÁÏºî¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£½é²»¥ß¥¯¤é¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤¿¤Á¤òµ¯ÅÀ¤Ë³È¤¬¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤ÎÁÏºî¤ÎÎØ¤ò¡¢¤Þ¤Á¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¶¦¿¶¡×¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖProject Circles¡×¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://pjcircles.com/
¡Ö¥Ü¥«¥íÊ¸²½¡×¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÏºî°ÕÍß¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¶¦¿¶¤·¤ÆÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡Ö¥Ü¥«¥íÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤ÎÁÏºîÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±¥½¥Õ¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¡¦²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁÏºî¤ÎÏ¢º¿¤¬³È¤¬¤ê¡¢¡Ö¥Ü¥«¥íÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÊ¸²½¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÏºî°ÕÍß¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦¿¶¤·¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎØ¡Ê¥µー¥¯¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µðÂç¤Ê¤¦¤Í¤ê¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ºî¤Ã¤¿²»³Ú¤ò²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖProject Circles -¥ß¥¯¤¿¤Á¤È¤Î¶¦¿¶-¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Ü¥«¥íÊ¸²½¡×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¡ÖÁÏ¤ë¡×³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤ä¼ÂºÝ¤Ë²¿¤«¤òÁÏ¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÏºî¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë6Ì¾¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ーÁ´°÷¡Ê¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¡Ø½ä²»¥ë¥«¡Ù¡ØMEIKO¡Ù¡ØKAITO¡Ù¡Ë¤¬½¸¤¦¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦KEI¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÖProject Circles -¥ß¥¯¤¿¤Á¤È¤Î¶¦¿¶-¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊArt by KEI (C) CFM¡Ë
ËÜÆü¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¨ÎÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´ËÆ¤Ïº£¸å½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ï°ì½ï¤Ë¡¢²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Project Circles -¥ß¥¯¤¿¤Á¤È¤Î¶¦¿¶- ³«ºÅ³µÍ×¡¡¡¡
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢YOKOHAMA¡¢KT Zepp Yokohama¡¢YOKOHAMA COAST garage+¡¢Art Center NEW¡¢²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ ²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ÊMusic Canvas ¥¨¥ê¥¢¡Ë
´ë²èÆâÍÆ¡¿¶¨ÎÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¡Ò¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ó¤«¤¤¤ê¤¥Ù¥¢¡¢¤Þ¤é¤·¤£¡¢¤¤¯¤ª¡¢¥ß¥¯¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡Ê¾®ÊÔÀ®¡Ë
¡Ò360¡ë¥àー¥Óー¡Ó¤Ï¤ë¤Þ¤¤´¤Ï¤ó¡¢Kanaria¡õLAM¡¢¤¤¯¤ª
¡Ò¥¹¥È¥êー¥È¡¿Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ó¸åÆüÈ¯É½
¡Ò¥¤¥é¥¹¥È¡¿¥¢ー¥È¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÓKEI¡¢¤¿¤Þ
¾åµ¤Ë²Ã¤¨¡¢RADIO MIKUÏ¢·È´ë²è¡¢DJ¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾Ò²ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿·¹âÅç±Ø¥¢ー¥È´ë²è¡¢²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¡¿YAMAHAÏ¢·È´ë²è¡¢ÌîÌÓÂçÆ»·ÝÏ¢·È´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨¶¨ÎÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï½çÉÔÆ±¡¦·É¾ÎÎ¬
¢¨´ë²è¡¦¶¨ÎÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
https://pjcircles.com/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/pj_circles
¼çºÅ
Project Circles¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èºà¹ÊóÃ´Åö
https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry/media
¢§¡ÖVOCALOID¡Ê¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡¿ÄÌ¾Î¡§¥Ü¥«¥í¡Ë¡×¤È¤Ï
ËÜÍè¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2003Ç¯¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¡Ê³ÚÉè¾ðÊó¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥Üー¥«¥ë¥Ñー¥È¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î±þÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÌ¾¾Î¡¦¸Æ¾Î¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊVOCALOID°Ê³°¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Æ±¼ï¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³Ú¶ÊÁ´ÈÌ¤¬¡Ö¥Ü¥«¥í¶Ê¡×¤È¸Æ¾Î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¾¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¡ÖVOCALOID¡Ê¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢§¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï ¡¡https://piapro.net/
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2007Ç¯¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê»Ñ¤ò»ý¤Ä¡£ËÜ¥½¥Õ¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¡¦²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁÏºî¤ÎÏ¢º¿¤¬³È¤¬¤ê¡¢Ê¸²½¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï½é²»¥ß¥¯¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÁÏºî¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¤òÊ»ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤¡×¡Ù¤¬¡¢2013Ç¯¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ç58Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£2026Ç¯¤ÏOSAKA¡¢TOKYO¡¢HAMAMATSU¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¹ñ³°¤Ç¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¥·¥êー¥º¡ÖHATSUNE MIKU EXPO¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50ÅÔ»Ô¤Ç120¸ø±é¤ò½ä±é¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤äÃøÌ¾¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ ¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¡Ø½ä²»¥ë¥«¡Ù¡ØMEIKO¡Ù¡ØKAITO¡Ù¤â¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ÇîÇ·
½êºßÃÏ¡§¢©060-0003 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ3¾òÀ¾4ÃúÌÜ1-1 ÆüËÜÀ¸Ì¿»¥ËÚ¥Ó¥ë11F
Àß Î©¡§1995Ç¯7·î
¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤òÍ¢ÆþÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö²»¤Î¾¦¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¡Ö²»¡×¤òÃµµæ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢2007Ç¯¤Ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ò´ë²è³«È¯¤·¤¿¡£·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Êª»ö¤ò¡Ö¥Ä¥¯¥ë¡×¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êª»ö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤ò¡ÖÁÏ¤ë¡×¤³¤È¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤«¤é¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢4,000Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»À¼µ»½Ñ³«È¯¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî»ö¶È¡¢ÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£