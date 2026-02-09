¡ÚÅÐÃÅ¾ðÊó¡Û¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎAI¤«¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤«¡£¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¤¬¸ì¤ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤È¤Ï
´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±àÅÄ ¹¬±û¡¢°Ê²¼¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÚORION¡Û¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡ßAI¼ÂÁ©¶¦Í²ñ～¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À»öÎã¤ä¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦～¡×¤Ë¡¢¼èÄùÌò¤ÎÅÄ¸¶ ·¼²ð¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È²°¤¬¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡¢¡ÈÁª¤Ö¼ê´Ö¡É¤È¤¤¤¦°¦¤òAI¤Ç¼è¤êÌá¤¹ÏÃ¡×
ÆâÍÆ¡§ºòº£¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î¼Ò²ñ´ðÈ×¤äÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅý¹ç¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¼ÂÁõ¡×¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1,200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ1,132»Ô¶èÄ®Â¼¤È¤¤¤¦¹°è¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É ¼èÄùÌò¤ÎÅÄ¸¶¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÄÂç¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¼Â¥Çー¥¿¤¬¸òºø¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ´ðÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤òÃ±¤Ë¡Ö»È¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À»öÎã¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤Î¼ÂÁõ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë³ëÆ£¤È¡¢µ»½ÑÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î´ð½à¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
開催概要やお申込み詳細についてはWEBをご確認ください。https://orion.connpass.com/event/381631/
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É
¼èÄùÌò¡¿¥×¥í¥À¥¯¥ÈËÜÉô ËÜÉôÄ¹¡¡ÅÄ¸¶ ·¼²ð
2005Ç¯¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ë¤Æ´ð´´·Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢°åÎÅ·Ï¡¦ÅÅÅ´·Ï¤ÎÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¡£ ¤½¤Î¸å¡¢WEB¥µ¥¤¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¤Ø»²²è¡£ e¥®¥Õ¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤«¤éÃÏ°èÄÌ²ß¥¢¥×¥ê¡Øregion PAY¡Ù¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢ ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼çÍ×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤òÅý³ç¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¸ÜµÒ¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤ä¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ªµÒÍÍ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹Æ±»Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¼«ÂÎ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²þÎÉ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÅ¬¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±àÅÄ ¹¬±û
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾3-9-13¡¡ËÙ¹¾²È¶ñWEST¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2011Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§ 125É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯£µ·îËö¸½ºß¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://giftpad.co.jp/