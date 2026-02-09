¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡Ûºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë½Õ¡¢¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ò³Ú¤·¤à¡ØSpring Parfait & Cocktail¡ÙÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡Á5·î15Æü(¶â) / ¾ì½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼ ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó(26³¬)
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ(ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ²¼½Å ÏÂÇ·)¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡Á5·î15Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¡¢26³¬¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼ ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤Ë¤Æ¡¢ºù¤È¤¤¤Á¤´¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖSpring Parfait ¡õ Cocktail(¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥Ñ¥Õ¥§ & ¥«¥¯¥Æ¥ë)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤ò±Ç¤·¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤ËËõÃã¤Î¿¼¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡ÖSAKURA Strawberry(¥µ¥¯¥é ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼)¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀçÂæ»Ô¤ÎÇÀ¶È²È½¸ÃÄ Punks Farmer(¥Ñ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼)¤¬°é¤Æ¤ë¤¤¤Á¤´¡ÖPunks Berry(¥Ñ¥ó¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò½Å¤Í¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥¸¥å¥ì¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¤ª²Ö¸«¤Î¤ªÃÄ»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿µáÈî¤ÇÊñ¤ó¤ÀËõÃã¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢ËõÃã¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤È¥¯¥é¥ó¥Á¤¬·Ú²÷¤Ê¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºù¤Î¹á¤ê¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¹ð¤²¡¢¿©¤Ù¤¹¤¹¤á¤ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖSAKURA(¥µ¥¯¥é)¡×¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖSTRAWBERRY(¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼)¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ñ¥Õ¥§¤È¤È¤â¤Ë½Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºùºé¤¯³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤à¹âÁØ³¬¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢½Õ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¤¤¤Á¤´¤ò²ê¿á¤¯·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥§ ¡ÁSAKURA Strawberry(¥µ¥¯¥é ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼)¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¿©ºà¤¬»ý¤ÄÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¸÷¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡£Punks Farmer¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤Ë¡¢ËõÃã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¤¤¤Á¤´¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢µáÈî¤ÇÊñ¤ó¤À¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤äËõÃã¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥§ ¡ÁSAKURA Strawberry¡Á¡Ù¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡Á5·î15Æü(¶â)
¾ì½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼ ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó(26³¬)
»þ´Ö¡§14:00¡Á23:00(ºÇ½ªÆþÅ¹¡¦¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼22:00)
ÎÁ¶â¡§ 3,000±ß
¢¨·ÇºÜ¤ÎÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ª¤è¤Ó¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«ÊüÅª¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬µ¨Àá¤Î·Ã¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖSAKURA(¼Ì¿¿º¸)¡×¤Ï¡¢ºù¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤È¤¤¤Á¤´¤òÁÈ¹ç¤»¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSTRAWBERRY(¼Ì¿¿±¦)¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ò¥·¥§¥¤¥¯¤·¡¢¤¤¤Á¤´¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤´¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ù¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡Á5·î15Æü(¶â)
¾ì½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼ ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó(26³¬)
»þ´Ö¡§14:00¡Á23:00(ºÇ½ªÆþÅ¹¡¦¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼22:00)
ÎÁ¶â¡§ ³Æ2,000±ß
¢¨·ÇºÜ¤ÎÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ª¤è¤Ó¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPunks Farmer(¥Ñ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É(¡á¹â¤¤¿å½à)¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦ºòÆü¤è¤êº£Æü¡¢º£Æü¤è¤êÌÀÆü¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼êË¡¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¼«Î©¤·¤¿¡ÖÇÀ¶È²È¡×½¸ÃÄ¡£·ãÊÑ¤¹¤ë´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÊ¼ï¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÈîÎÁÊ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈùÀ¸Êª¤È·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤¤¤Á¤´¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ºÏÇÝ´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¡£Punks Farmer¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤¤¤Á¤´¤Ï"Punks Berry(¥Ñ¥ó¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼)"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/127933/127933_web_1.png
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖSleep Well(¤è¤¯Ì²¤ë)¡×¡ÖEat Well(¤è¤¯¿©¤Ù¤ë)¡×¡ÖMove Well(¤è¤¯Æ°¤¯)¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃì¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦40°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ë240¸®¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖHeavenly® Bed(¥Ø¥Ö¥ó¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥É)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖWestinWORKOUT®¡×¡¢¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWestinWORKOUT Routes¡×¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥å¡¼¥º¤òÂß¤·½Ð¤¹¡Ö¥®¥¢¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¡ÖEat Well¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï www.westin.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢X(µìTwitter)¡¢Instagram¡¢TikTok¡¢Facebook¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy®(¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤)¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä¡¢¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥ê¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïmarriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡¡¥»¡¼¥ë¥¹¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¢©980-0811¡¡µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®1-9-1
TEL¡§022-722-1234(ÂåÉ½)¡¡FAX¡§022-722-1270¡¡E-mail¡§marketing@westin-sendai.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ
https://www.the-westin-sendai.com/
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ ¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼ ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó
https://the-westin-sendai.com/restaurant/horizon/
