¡Ú³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡ÛÃ»´üÂç³ØÉôÀì¹¶²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢³¨ËÜºî²È¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±»á¤Î¿·´©³¨ËÜ¡Ø¥´¥·¥´¥·¤É¤í¤ó¤³¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ë·ÇºÜ
³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô ³ØÄ¹¡§Ê¡°æ°ì¸÷¡ËÀì¹¶²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢³ùÁÒºß½»¤Î³¨ËÜºî²È¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸ÞäÆ²¤«¤é2026Ç¯1·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Î¥ª¥«¤µ¤ó¤Î¿·´©³¨ËÜ¡Ø¥´¥·¥´¥·¤É¤í¤ó¤³¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é¤ä¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÎÈþ²½³èÆ°¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë²Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤Î¿·´©³¨ËÜ¡Ø¥´¥·¥´¥·¤É¤í¤ó¤³¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÅ¥¤ó¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤ËÀö¤¨¤ÐÊ¿µ¤¤µ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢Í·¤Ó¤â¤ªÁÝ½ü¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢³Ú¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê½ñÀÒ¾Ò²ð¡Ë
https://www.bunkei.co.jp/books/books/4619.html
ËÜ½ñ¤Î´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«¹Ö¤µ¤ì¤¿¹ÖµÁÆâ¤Ç¡¢¥ß¥Î¥ª¥«¤µ¤ó¤ÈÃ»´üÂç³ØÉôÀì¹¶²Ê¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡¢¤ª¤½¤¦¤¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë²Î¡Ö¥´¥·¥´¥·¤É¤í¤ó¤³¤Î¤¦¤¿¡×¤Î³ÚÉè¡Êºî»ì:¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡¢ºî¶Ê¸¶°Æ: Ã»´üÂç³ØÉôÀì¹¶²Ê¡Ë¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Î¥ª¥«¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¡¢½ÐÈÇ¼Ò¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/watch?v=a7nNMSdqjAY
---------------------------------------------------------------------------
¡Ö¥´¥·¥´¥·¤É¤í¤ó¤³¤Î¤¦¤¿¡×
ºî»ì¡§¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±
ºî¶Ê¸¶°Æ¡§³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉôÀì¹¶²Ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¿¶ÉÕ¡§¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±
²Î¤È±éÁÕ¡§¤«¤Þ¤¯¤é¥´¥·¥´¥·¹ç¾§ÃÄ¡¡
¡Ê¤è¤·¤Ò¤í¤¢¤µ¤³¡¢¤Þ¤Ê¡¢¤ß¤ª¡¢¤±¤¤¤´¡¢¤ß¤º¤«¡¢
¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤È¤½¤Î°ìÌ£¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§¤è¤·¤Ò¤í¤¢¤µ¤³
¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡§
Yuki "Citta" Akimoto
Æ°²èÀ©ºî¡§¥ß¥Î¥ª¥«¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±
-----------------------------------------------------------------------------
¢§´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØHP
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2026/02/post-1013.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¡¡Æþ»î¡¦¹Êó¥»¥ó¥¿¡¼
TEL¡§ 0467-44-2117
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
