·øÏ´·¿»º¶ÈÍÑPC»Ô¾ì¤Î¿Ê²½¡§»º¶ÈDX¤ÈIoT¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341243/images/bodyimage1¡Û
·øÏ´·¿»º¶ÈÍÑPC¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤¬¡¢Global Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê»º¶È´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿½èÍý¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë·øÏ´·¿»º¶ÈÍÑPC¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£À½Â¤¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ÊDX¡Ë¤äIoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÆ³Æþ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ±»Ô¾ì¤¬¼¨¤¹ÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÀ®Ä¹Í½Â¬¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
·øÏ´·¿»º¶ÈÍÑPC¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¡¢¿¶Æ°¡¢¾×·â¡¢ÅÅ¼§Ë¸³²¡ÊEMI¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹âÀÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑPC¤Ç¤ÏÂÐ±þÉÔÇ½¤Ê¹©¾ì¥Õ¥í¥¢¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢²°³°»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊMES¡Ë¡¢´Æ»ëÀ©¸æ¡ÊSCADA¡Ë¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¡¢¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ï»º¶ÈIoT¤Î¿¼²½¤È¤È¤â¤ËÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¤³¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¼ÁÅªÊÑ²½¤òÉ¾²Á¡£´ë¶È¤¬¾Íè¤Îµ»½ÑÅê»ñ¤È»Ô¾ìÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1180026/rugged-industrial-pcs
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ
ËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ä¥¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥á¥ó¥¹¡¢B&R¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÂç¼ê¡¢¤µ¤é¤ËEVOC¡¢¥¢¥Í¥¤¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥»¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¥ª¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢¼çÍ×¥¿ー¥²¥Ã¥È»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÈÆÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡´ë¶È¤È¡¢ÆÃÄê¤Î¿âÄ¾»Ô¾ì¡ÊÎã¡§¼«Æ°¼Ö¡¢ËÉ±Ò¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¥È¥ì¥ó¥É¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢AI¿äÏÀ¤ò¥¨¥Ã¥¸¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎGPUÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Î¶¯²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥»¥¥å¥¢¥Öー¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÅªº¹°Û²½¤¬¶¥Áè¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§À½ÉÊ·ÁÂÖ¤È±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Êµ¡²ñÉ¾²Á
»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ÊÍý²ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÄ´ºº¤Ï°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ì:
¥Ñ¥Í¥ë·¿IPC: HMI¡Ê¿Í´Öµ¡³£¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¶¯¤¯¡¢ÁàºîÀ¤È»ëÇ§À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥óÃ¼¤Ê¤É¤ÇÉáµÚ¡£
¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È·¿IPC: À©¸æÈ×Æâ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤¬É¸½àÅª¤Ç¡¢¹âÌ©ÅÙ¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¸þ¤±¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿IPC: ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤ËÍ¥¤ì¡¢µ¡³£ÆâÂ¢¤ä°ÜÆ°ÂÎ¡¦²°³°ÀßÃÖ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ±þ¡£
¤½¤ÎÂ¾: ÆÃÄêÍÑÅÓ¸þ¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡£
»º¶È¤ÎIoT²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸ÅÀ¤¬Ê¬»¶²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Ç¤ÎÂ¨»þ½èÍý¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ñ¥Í¥ë·¿¤Î¼ûÍ×¤¬ÆÃ¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì:
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦ÅÅÎÏ¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢²½³Ø¡¢°åÌôÉÊ: ¥×¥í¥»¥¹»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤È°ÂÁ´À¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¡£
¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±Ò: ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤ä¡¢¶Ë¸Â´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÀÇ½ÊÝ¾Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¹âÅÙ¤ÊÂÑ´Ä¶À¤ÈÇ§¾Ú¡ÊÎã¡§ISO 26262, MIL-STD¡Ë¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬É¬¿Ü¡£
