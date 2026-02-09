¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¿¿¶õ¼×ÃÇ´ï¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥¿
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341237/images/bodyimage1¡Û
ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¿¿¶õ¼×ÃÇ´ï¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥¿¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤¬¡¢Global Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´À¤òÃ´¤¦¥ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¿¿¶õ¼×ÃÇ´ï¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥¿¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÊÑÁ«¡¢¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー·ÏÅýÏ¢·Ï¤ÎÁý²Ã¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¡¢´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¹¹¿·¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ìÆ°¸þ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¿¿¶õ¼×ÃÇ´ï¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥¿»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹È¯Å¸¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤È¡¢¾Íè¤Î¶È³¦Å¸Ë¾¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬¤òÄó¼¨¡£Ã±¤Ê¤ë¿ôÃÍ¤ÎÍåÎó¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄêÀÅªÊ¬ÀÏ¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²Æþ¡¦³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248860/power-system-vacuum-circuit-breakers-and-contactors
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ
ËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Eaton¡¢ABB¡¢Toshiba¡¢Siemens¡¢General Electric¡¢Mitsubishi Electric¡¢Schneider Electric¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Joslyn Clark¡¢Arteche¡¢Fuji Electric¡¢LS ELECTRIC¡¢CHINT¡¢Zhiming Group¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¢¼ý±×¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¡£³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ÈÀïÎ¬Åª°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¾Íè¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ò°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¼ûÍ×Æ°¸þ¤òÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ì:
Äã°µ (Low Voltage)
Ãæ°µ (Medium Voltage)
¹â°µ (High Voltage)
³ÆÅÅ°µÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÍ×·ï¡¢ºÎÍÑ³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä°Ü¤ò²òÀâ¡£
ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì:
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò (Utilities)
»º¶ÈÍÑ (Industrial)
¾¦¶ÈÍÑ (Commercial)
¹Û¶È (Mining)
¤½¤ÎÂ¾ (Others)
³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀßÈ÷Åê»ñÆ°¸þ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ûÍ×¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Åù¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÆÃÀ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¼çÍ×¹ñ¤ÎÀ¯ºö±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¾Ü½Ò¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¥íー¥«¥ë¤ÊÆ¶»¡¤ÎÎ¾Êý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2032Ç¯¤Ø¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡§¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯³Î¤«¤Ê»Ô¾ìÍ½Â¬
Åö¥ì¥Ýー¥È¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ò·Ð¤Æ2032Ç¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤È¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¦ÁË³²Í×°ø¤ò¸·Ì©¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÍèÍ½Â¬¤òÄó¼¨¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶È·×²è¤ÈÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤´ðÁÃ¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Global Info Research¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»Ô¾ì»²Æþ¡¦³ÈÂçÀïÎ¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÈ¾Æ³ÂÎ¡¢²½³ØÊª¼Á¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÄ´ºº¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬Åª²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤È¿¼¤¤¶È³¦Æ¶»¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò
Global Info Research Co., Ltd.
ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalinforesearch.jp/
±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalinforesearch.com/
ÅÅÏÃ: 03-4563-9129 (ÆüËÜ) / 0081-34-563-9129 (¹ñºÝ) / 0086-176-6505-2062 (¹ñºÝ)
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@globalinforesearch.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Global info Research Co.,Ltd
