ÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¤ÎÀ¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Ï¤ó¤À¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤ÏÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÈ¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë53²¯7,000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
À¤³¦¤ÎÈ¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëµÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿ÊÊâ¡¢É½ÌÌ¼ÂÁõµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¾®·¿²½¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë30²¯9,034ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë53²¯6,891ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï5.68%¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¼ÖºÜ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À¸»º¤ÎÁý²Ã¤¬»Ô¾ì¤ÎÀª¤¤¤ò¸£°ú
È¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢»À²½Êª¤Î½üµî¡¢Ç¨¤ìÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ç·ç´Ù¤Î¤Ê¤¤¤Ï¤ó¤ÀÀÜ¹ç¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ÁÈÎ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÅÅ»Òµ¡´ïÀ¸»º¡¢ÆÃ¤ËÌ±À¸µ¡´ï¡¢¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹âÀÇ½È¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ûÍ×¤ÏÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢¹âÂ®¼«Æ°À¸»º¥é¥¤¥óÁ´ÂÎ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤Î¸þ¾å¤ÈÀ½ÉÊ¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¡ÊPCB¡ËÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤â¡¢±ÕÂÎ¤ª¤è¤Ó¥Úー¥¹¥È¾õ¤ÎÈ¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¤¬¤è¤ê¾®·¿²½¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÇ½¤ÏÀºÌ©¤Ê¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂÑµ×À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¿ÊÊâ¤ÈÀ½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÏÈ¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæ¿´Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¡¦°ÂÁ´µ¬À©¤ò½å¼é¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¸úÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡¢ÌµÀö¾ô¡¢Äã»ÄÞÖ¡¢¥Ï¥í¥²¥ó¥Õ¥êー¤Î¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹ÇÛ¹ç¤Î³«È¯¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¸å¤ÎÀö¾ôÍ×·ï¤ò·Ú¸º¤·¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¤ÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¬À©´ð½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ô¥Õ¥êー¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î²½³ØÁÈÀ®Í×·ï¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÈ¾ÅÄ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤½èÍý²¹ÅÙ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜ¹ç¶¯ÅÙ¤äÅÅµ¤ÅªÀÇ½¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±ô¥Õ¥êー¤Ï¤ó¤À¤È¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÓ¤¬¼ûÍ×¤ò¸£°ú
¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ï¤ó¤À¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤«¤é¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Î¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤ó¤À¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á¤ª¤è¤ÓÇ®°ÂÄêÀÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÇÛ¹ç¤Î¤Ï¤ó¤À¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
