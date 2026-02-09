¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ìÆ°¸þ¡§2032Ç¯¤Ë107.9²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç¡¢CAGR34.2¡ó¤¬¼¨¤¹Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³»º¶È¤Î¿Ê²½
À¤³¦¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È»º¶ÈÅª°ÕµÁ
À¤³¦¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¥ê¥¢¥ë¶õ´ÖÂÎ¸³¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤Ë74.4²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ±»Ô¾ì¤Ï¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë107.9²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨34.2¡ó¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ½Å»ë¤Î·¹¸þ¡¢´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¡¢¤½¤·¤ÆË×Æþ·¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀ®½Ï¤¬¤¢¤ë¡£LBE¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ä³Ú»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¡¢´Ñ¸÷À¯ºö¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª»º¶È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¸³·ÐºÑ¤Î¿¼²½¤¬LBE¼ûÍ×¤ò²ÃÂ®
¶áÇ¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¥â¥Î¤Î½êÍ¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³¤Î¶¦Í¡×¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂÎ¸³·ÐºÑ¤Î¿¼²½¤Ï¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òº¬ËÜ¤«¤é»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¢Ë×Æþ·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÂÎ¸³·¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢VR¡¦AR»ÜÀß¤Ê¤É¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤¬²Ä»ë²½¡¦³È»¶¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍè¾ì¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤äË×Æþ´¶¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë×Æþ·¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ
¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Ë×Æþ·¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£VR¡¢AR¡¢MR¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢AIÀ©¸æ±é½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢ÊªÍý¶õ´Ö¤ò²¾ÁÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤òÊª¸ì¤Î°ìÉô¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²»¶Á¡¢¿¨³Ð¡¢Æ°ÀþÀß·×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤¬¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÍè¾ìÎ¨¤Î¸þ¾å¤äÂÚºß»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥ê¥Æー¥ë¤È¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë
LBE»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¥ê¥Æー¥ë¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Ã±ÆÈ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°û¿©¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢½ÉÇñ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿Ê£¹ç·¿»ÜÀß¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤òµý¼õ¤Ç¤¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï¸ÜµÒÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤È¼ý±×¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿ºÆ³«È¯¤ä´Ñ¸÷µòÅÀ·ÁÀ®¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
Google LLC
HQ Software
HTC Corporation
Huawei Technologies Co., Ltd.
IMAX Inc.
Microsoft
Neurogaming Inc.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sony Interactive Entertainment
Springboard VR
Boyd LLC
VR Studio
Walt Disney World
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¿ÍÍ²½¤ÈIP³èÍÑÀïÎ¬
»Ô¾ì¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢LBE»ö¶È¼Ô¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Îº¹ÊÌ²½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³Î¼Â¤Ë½¸µÒ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤äÃÏ°èÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥ºÀïÎ¬¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¿ÍÍ²½¤Ï¡¢Íè¾ì¼ÔÁØ¤Î³ÈÂç¤È¹ñºÝ´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
