¥ì¥Ýー¥È¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ : ºÙË¦¤ª¤è¤Ó°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï¡¢²è´üÅª¤Ê¼ðáç³Ø¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ¤Î³×¿·¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨24¡ó¤Ç1512²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
ºÙË¦¤ª¤è¤Ó°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤ª¤è¤ÓÀºÌ©°åÎÅÊ¬Ìî¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Î218²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï1,512²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë24¡ó¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢½¾Íè¼£ÎÅ¤Ç¤Ïº¬¼£¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼À´µ¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¬»Ò¡¦ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤«¤é²ðÆþ¤Ç¤¤ë¼£ÎÅµ»½Ñ¤¬¼ÂÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙË¦¤ÏÀ¸ÂÎµ¡Ç½¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¤Ï¤½¤ÎÆâÉô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëDNAÃÇÊÒ¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹çÀ®¤äÀ¸ÂÎµ¡Ç½À©¸æ¤ÎÀß·×¿Þ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦¼£ÎÅ¤Ï¡¢Â»½ý¤Þ¤¿¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÙË¦¤ò²óÉü¡¦ÃÖ´¹¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼£ÎÅÍÑºÙË¦¤òÂÎÆâ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼À´µ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÂÎÆâ¡Êin vivo¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÂÎ³°¡Êex vivo¡Ë¤Ç°äÅÁ»Ò¤òÆ³Æþ¡¦ÃÖ´¹¡¦ÉÔ³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼À´µ¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ËÄ¾ÀÜºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ºÙË¦¤È°äÅÁ»Ò¤ÎÎ¾Í×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼£ÎÅË¡¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Îµ»½ÑÅªÂ¿ÍÍÀ¤È±þÍÑÈÏ°Ï¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¹½Â¤Í×°ø
Î×¾²»î¸³¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¤â¤¿¤é¤¹»Ô¾ì¸£°úÎÏ
ºÙË¦¤ª¤è¤Ó°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ½ÅÍ×Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Î×¾²»î¸³¤ÎµÞÂ®¤ÊÁý²Ã¤Ç¤¹¡£Î×¾²»î¸³¤Ï¡¢¿·µ¬¼£ÎÅË¡¤Î°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¡¦Ä¹´üÅª²ÁÃÍ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼£ÎÅÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ë½ÅÆÆ¼À´µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¡¢ClinicalTrials.gov¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç45Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÎ×¾²»î¸³¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó6Ëü5Àé·ï¤¬Èï¸³¼ÔÊç½¸ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ï¡¢¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¼ç´ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´õ¾¯¼À´µ¡¢°äÅÁÀ¼À´µ¡¢Æñ¼£À¤¬¤ó¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×¾²ÅªÍ¸úÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¡¦µ¬À©Åö¶É¡¦Åê»ñ²È¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ì·ÁÀ®¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î×¾²»î¸³¤ÏÊÝ¸±½þ´Ô¤ä²Á³Ê¸ò¾Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐºÑÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î´ðÈ×¤È¤â¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì»²Æþ¾ãÊÉ¤ÎÄã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÍ×°ø¤È¹½Â¤Åª²ÝÂê
¹â³Û¤Ê¼£ÎÅ¥³¥¹¥È¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á
ºÙË¦¤ª¤è¤Ó°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ï²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¹â¥³¥¹¥È¹½Â¤¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÀ©ÌóÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ï1²óÅêÍ¿¤Ç´°·ë¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÎÊ£»¨À¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¼£ÎÅ²Á³Ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ç¤¹¡£°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼£ÎÅÈñ¤Ï1ÅêÍ¿¤¢¤¿¤ê100Ëü～200ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢°ìÉôÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢FDA¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿°ìÉô¤Î°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢²·Çä¼èÆÀ²Á³Ê¤¬400ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¥¢¥¯¥»¥¹¤ä°åÎÅºâÀ¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬²ÝÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÆÆ¤Ê´õ¾¯¼À´µ¸þ¤±¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢À¸³¶°åÎÅ¥³¥¹¥È¤¬¿ôÀéËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nature»ï¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢ºÙË¦¤ª¤è¤Ó°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð¤Ï2026Ç¯¤Ë253²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²Á³ÊÄ´À°¤äÀ½Â¤¸úÎ¨²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤µ»½Ñ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Alnylam Pharmaceuticals Inc.
¡ü Amgen Inc.
¡ü Biogen Inc.
¡ü CORESTEM Inc.
¡ü Dendreon Pharmaceuticals LLC.
