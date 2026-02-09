¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ìÄ´ºº¡§2032Ç¯¤Þ¤ÇCAGR2.0%¤ÇÀ®Ä¹Í½Â¬
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¡ª
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿ºàÎÁ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹©¶ÈÍÑÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£²óÅ¾¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥×¤ä¥É¥é¥à¤Ë¾øµ¤¤òÄÌ¤·¡¢¹â²¹¹â¼¾¤Î´Ä¶²¼¤ÇºàÎÁ¤Î¿åÊ¬¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¥Áç¹©Äø¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÇÇ®¡¦ÊÝ²¹Àß·×¤Î²þÁ±¡¢¾øµ¤¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²óÅ¾¾øµ¤´É´¥Áçµ¡¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Ë470É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï479É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢2032Ç¯¤Ë539É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤¿CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï2.0%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ïµ»½Ñ³×¿·¡¢ÍÑÅÓ³ÈÂç¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¸ø³«Ãæ¡ª²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1389969/rotary-steam-tube-dryer
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021-2032Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È½ç°Ì¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¿·µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¾õ¶·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬ÃæÄ¹´ü¤ÎÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊ¬Ìî¡¢¼çÍ×´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹À¤ä¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§Direct Rotary Steam Tube Dryer¡¢ Indirect Rotary Steam Tube Dryer
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤äÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤òÆÃÄê¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤äÃíÌÜÊ¬Ìî¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§Food¡¢ Chemical¡¢ Agriculture¡¢ Others
»º¶ÈÍÑÅÓ¤äºÇ½ª»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤ä²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§RSimon¡¢ Anivi Ingenieria¡¢ GEA Process Engineering¡¢ Glatt Process Technology¡¢ ThyssenKrupp KH Mineral¡¢ GMF-GOUDA¡¢ Buhler¡¢ FEECO International¡¢ FAVA¡¢ The Fitzpatrick Company
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¶¥Áè¹½Â¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿ºàÎÁ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹©¶ÈÍÑÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£²óÅ¾¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥×¤ä¥É¥é¥à¤Ë¾øµ¤¤òÄÌ¤·¡¢¹â²¹¹â¼¾¤Î´Ä¶²¼¤ÇºàÎÁ¤Î¿åÊ¬¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¥Áç¹©Äø¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÇÇ®¡¦ÊÝ²¹Àß·×¤Î²þÁ±¡¢¾øµ¤¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²óÅ¾¾øµ¤´É´¥Áçµ¡¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Ë470É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï479É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢2032Ç¯¤Ë539É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤¿CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï2.0%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ïµ»½Ñ³×¿·¡¢ÍÑÅÓ³ÈÂç¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¸ø³«Ãæ¡ª²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1389969/rotary-steam-tube-dryer
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021-2032Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È½ç°Ì¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¿·µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¾õ¶·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬ÃæÄ¹´ü¤ÎÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊ¬Ìî¡¢¼çÍ×´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹À¤ä¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§Direct Rotary Steam Tube Dryer¡¢ Indirect Rotary Steam Tube Dryer
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤äÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤òÆÃÄê¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤äÃíÌÜÊ¬Ìî¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§Food¡¢ Chemical¡¢ Agriculture¡¢ Others
»º¶ÈÍÑÅÓ¤äºÇ½ª»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤ä²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§RSimon¡¢ Anivi Ingenieria¡¢ GEA Process Engineering¡¢ Glatt Process Technology¡¢ ThyssenKrupp KH Mineral¡¢ GMF-GOUDA¡¢ Buhler¡¢ FEECO International¡¢ FAVA¡¢ The Fitzpatrick Company
¥íー¥¿¥êー¥¹¥Áー¥à¥Á¥åー¥Ö¥É¥é¥¤¥äー»Ô¾ì¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¶¥Áè¹½Â¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£