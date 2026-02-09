¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥ë¡ß¥×¥é¥â¡á¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¶¯(¥Ïー¥É)AMAKUNI¤¬Â£¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGALHolic¡Ù¤è¤êÁá¤¯¤âÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì×Ä?¡Ú2026Ç¯2·î9Æü¼õÃí³«»Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤ÏÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤è¤ê¡¢ÂèÆóÃÆ¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GALHolic ¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage1¡Û
Â¤·Á¥áー¥«ーAMAKUNI¤¬Â£¤ë¡¢Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¡¢ÂèÆóÃÆ¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×ÇúÃÂ～?
SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤·¤ã¤·¤ã¤»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡¢¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ê¡È¥®¥ã¥ë¸åÇÚ¡É¤¬Î©ÂÎ²½¤À¤è¡£
¥Ö¥ëー¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¥µ¥á¥â¥Áー¥Õ¤Î¾®Êª¤È¤«¥µー¥Õ¥¡ー¥®¥ã¥ë´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¿¿²Æ¥®¥ã¥ë¡ª
Âè°ìÃÆ¤Î¼·À±¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¿¼ÀÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¤è¢ö
¥·¥êー¥ºÌ¾Êª¤Î¡ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ïº£²ó¤â·òºß¤ÇÇ÷ÎÏ¥¨¥°～¡ª
Á´¿È¥Õ¥ë²ÄÆ°¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÀ¹¤êÊüÂê¤Ê¤ó¤À¤¬～×Ä?
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage3¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤âÍ·¤ÓÅÝ¤»¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ä¶½¼¼Â¡ª
É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï10¼ï¡ª¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥®¥ã¥ë¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª
¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï12¼ï¡ª¥®¥ã¥ë¥Ôー¥¹¤â¥¹¥Þ¥Û»ý¤Á¤âÍ¾Íµ¤Ç¥¥Þ¤ë¡ª
¥µ¥á¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Ç²Æ¤Ã¤Ý¤µÁ´³«¡ª
µÓÉô³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage4¡Û
¥®¥ã¥ë¤Î²Ä°¦¤µ¤â¡¢²ÄÆ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤â¡¢
¤É¤Ã¤Á¤âÀ¹¤êÀ¹¤ê¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×
¡ØGALHolic¡Ù¤Î¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¡¢¥ß¥ª¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤½～×Ä?
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic ¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿7880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯Çä¡¿2026Ç¯8·î
¡üÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¿¼ÀÄËÜÂÎ¡ß£±¥»¥Ã¥È¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¡ß10¼ï¡¡¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¡ß12¼ï¡¡¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¡ß£²¡¡³«µÓÍÑµÓÉô¥Ñー¥Ä¡ß£±¡¡¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡ß£±¡¡¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡ß£±¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ß£±
¡üÁÇºà¡¿PSŽ¥ABS
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿1/10¥¹¥±ー¥ë¡¢Æ¬Äº¹âÌó17cm
¡ü¸¶·¿À½ºî¡¿
¸¶·¿À½ºî¡§¥Ç¥¤¥é¡¡Àß·×¡§¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯
¡üºÌ¿§¸«ËÜÀ½ºî¡¿¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥Û¥Óー¸üÌÚÅ¹¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¡üJAN¡¿4981932525099
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¢ÍøÉ½µ¢¡
(C)HOBBY JAPAN
¢¡´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¢¡
AMAKUNI¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿https://amakuni.info/
¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄêÄÌÈÎ¡¿https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
GALHolic¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿galholic.com
GALHolic¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿@GALHolic_PR
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
GALHolic ¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage1¡Û
Â¤·Á¥áー¥«ーAMAKUNI¤¬Â£¤ë¡¢Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¡¢ÂèÆóÃÆ¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×ÇúÃÂ～?
SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤·¤ã¤·¤ã¤»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡¢¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ê¡È¥®¥ã¥ë¸åÇÚ¡É¤¬Î©ÂÎ²½¤À¤è¡£
¥Ö¥ëー¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¥µ¥á¥â¥Áー¥Õ¤Î¾®Êª¤È¤«¥µー¥Õ¥¡ー¥®¥ã¥ë´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¿¿²Æ¥®¥ã¥ë¡ª
Âè°ìÃÆ¤Î¼·À±¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¿¼ÀÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¤è¢ö
¥·¥êー¥ºÌ¾Êª¤Î¡ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ïº£²ó¤â·òºß¤ÇÇ÷ÎÏ¥¨¥°～¡ª
Á´¿È¥Õ¥ë²ÄÆ°¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÀ¹¤êÊüÂê¤Ê¤ó¤À¤¬～×Ä?
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage3¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤âÍ·¤ÓÅÝ¤»¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ä¶½¼¼Â¡ª
É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï10¼ï¡ª¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥®¥ã¥ë¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª
¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï12¼ï¡ª¥®¥ã¥ë¥Ôー¥¹¤â¥¹¥Þ¥Û»ý¤Á¤âÍ¾Íµ¤Ç¥¥Þ¤ë¡ª
¥µ¥á¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Ç²Æ¤Ã¤Ý¤µÁ´³«¡ª
µÓÉô³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340262/images/bodyimage4¡Û
¥®¥ã¥ë¤Î²Ä°¦¤µ¤â¡¢²ÄÆ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤â¡¢
¤É¤Ã¤Á¤âÀ¹¤êÀ¹¤ê¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë¡×
¡ØGALHolic¡Ù¤Î¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¡¢¥ß¥ª¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤½～×Ä?
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic ¿¼ÀÄ¡Ê¥ß¥ª¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿7880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯Çä¡¿2026Ç¯8·î
¡üÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¿¼ÀÄËÜÂÎ¡ß£±¥»¥Ã¥È¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¡ß10¼ï¡¡¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¡ß12¼ï¡¡¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¡ß£²¡¡³«µÓÍÑµÓÉô¥Ñー¥Ä¡ß£±¡¡¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡ß£±¡¡¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡ß£±¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ß£±
¡üÁÇºà¡¿PSŽ¥ABS
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿1/10¥¹¥±ー¥ë¡¢Æ¬Äº¹âÌó17cm
¡ü¸¶·¿À½ºî¡¿
¸¶·¿À½ºî¡§¥Ç¥¤¥é¡¡Àß·×¡§¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯
¡üºÌ¿§¸«ËÜÀ½ºî¡¿¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥Û¥Óー¸üÌÚÅ¹¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¡üJAN¡¿4981932525099
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¢ÍøÉ½µ¢¡
(C)HOBBY JAPAN
¢¡´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¢¡
AMAKUNI¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿https://amakuni.info/
¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄêÄÌÈÎ¡¿https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
GALHolic¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿galholic.com
GALHolic¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿@GALHolic_PR
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø