¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AMAKUNI¤¬Á÷¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤è¤ê¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ú2026Ç¯2·î9Æü¼õÃí³«»Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤ÏÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤è¤ê¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GALHolic Êú¤Ëí¥«¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340168/images/bodyimage1¡Û
AMAKUNI¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¼·À±¡×¤È¡Ö¿¼ÀÄ¡×¤ÎÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤¬ÇúÃÂ～¤Ã¡£
º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡¢160cm¡ß50cm¤Î¥Ç¥«¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¤ó¤À¤¬¡£
¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡È¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤À¤±¤À¤«¤é¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤È¤³～¡£
ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤À¤è ×Ä?
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic Êú¤Ëí¥«¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡ü²Á³Ê¡¿³Æ13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯Çä¡¿2026Ç¯8·î
¡üÁÇºà¡¿2way¥È¥ê¥³¥Ã¥È
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿½Ä¡§1600mm ¡ß ²£¡§500mm
¡ü¥¤¥é¥¹¥ÈÀ½ºî¡¿¤·¤ã¤·¤ã¤
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¡üJAN¡¿
¼·À±¡¡4981932527734
¿¼ÀÄ¡¡4981932527741
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
GALHolic Î©ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340168/images/bodyimage2¡Û
AMAKUNI¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¼·À±¡×¤È¡Ö¿¼ÀÄ¡×¤ÎÎ©ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì～¤Ã¡£
¶»¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë»ÅÍÍ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤¬¡£
¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤À¤±¤À¤«¤é¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤È¤³～¡£
ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤À¤è ×Ä?
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic Î©ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡ü²Á³Ê¡¿³Æ6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯Çä¡¿2026Ç¯8·î
¡üÁÇºà¡¿ÉÛ(¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó)¡¢PU¥¸¥§¥ë¡¢PVC
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿Ìó½Ä263mm¡ß²£222mm
¡ü¥¤¥é¥¹¥ÈÀ½ºî¡¿¤·¤ã¤·¤ã¤
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¡üJAN¡¿
¼·À±¡¡4981932527710
¿¼ÀÄ¡¡4981932527727
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¢ÍøÉ½µ¢¡
(C)HOBBY JAPAN
¢¡´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¢¡
AMAKUNI¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿https://amakuni.info/
¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄêÄÌÈÎ¡¿https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
GALHolic¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿galholic.com
GALHolic¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿@GALHolic_PR
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
GALHolic Êú¤Ëí¥«¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340168/images/bodyimage1¡Û
AMAKUNI¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¼·À±¡×¤È¡Ö¿¼ÀÄ¡×¤ÎÊú¤Ëí¥«¥Ðー¤¬ÇúÃÂ～¤Ã¡£
º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡¢160cm¡ß50cm¤Î¥Ç¥«¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¤ó¤À¤¬¡£
¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡È¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤À¤±¤À¤«¤é¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤È¤³～¡£
ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤À¤è ×Ä?
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic Êú¤Ëí¥«¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡ü²Á³Ê¡¿³Æ13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯Çä¡¿2026Ç¯8·î
¡üÁÇºà¡¿2way¥È¥ê¥³¥Ã¥È
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿½Ä¡§1600mm ¡ß ²£¡§500mm
¡ü¥¤¥é¥¹¥ÈÀ½ºî¡¿¤·¤ã¤·¤ã¤
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¡üJAN¡¿
¼·À±¡¡4981932527734
¿¼ÀÄ¡¡4981932527741
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
GALHolic Î©ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340168/images/bodyimage2¡Û
AMAKUNI¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ØGALHolic¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¼·À±¡×¤È¡Ö¿¼ÀÄ¡×¤ÎÎ©ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì～¤Ã¡£
¶»¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë»ÅÍÍ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤¬¡£
¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤À¤±¤À¤«¤é¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤È¤³～¡£
ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤À¤è ×Ä?
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¢¡
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡¿GALHolic Î©ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¼·À±¡¢¿¼ÀÄ
¡ü²Á³Ê¡¿³Æ6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÈ¯Çä¡¿2026Ç¯8·î
¡üÁÇºà¡¿ÉÛ(¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó)¡¢PU¥¸¥§¥ë¡¢PVC
¡ü¥µ¥¤¥º¡¿Ìó½Ä263mm¡ß²£222mm
¡ü¥¤¥é¥¹¥ÈÀ½ºî¡¿¤·¤ã¤·¤ã¤
¡üÀ½Â¤¡¿AMAKUNI
¡üÈ¯Çä¸µ¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÎÇä¡¿¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://hobbyjapan-shop.com/¡Ë¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½
¡üJAN¡¿
¼·À±¡¡4981932527710
¿¼ÀÄ¡¡4981932527727
¢¨²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¢ÍøÉ½µ¢¡
(C)HOBBY JAPAN
¢¡´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¢¡
AMAKUNI¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿https://amakuni.info/
¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄêÄÌÈÎ¡¿https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
GALHolic¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿galholic.com
GALHolic¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿@GALHolic_PR
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø