¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°Íý²ò¤ÈÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
´µ¼Ô¤Î´üÂÔ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Çー¥¿¼çÆ³¤Î»ëÅÀ
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¤â¤Ï¤äÎ×¾²À®²Ì¤ä°åÎÅÄó¶¡¼Ô¼çÆ³¤Î°Õ»×·èÄê¤À¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÁªÂò»è¤òÈæ³Ó¤·¡¢²Á³Ê¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤Ç¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Î´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁÈ¿¥¤Ï²¾Äê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ò¿¿¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ó³Ö°åÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë·ò¹¯µ»½Ñ¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÃÇ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¤¬¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·É¾²Á¤¹¤ëÊýË¡¤Ïº¬ËÜÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿°åÎÅ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢µ¬À©Åö¶É¤ä»ÙÊ§µ¡´Ø¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤ä½þ´Ô¥â¥Ç¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¯ÎðÁØ¡¢½êÆÀ¿å½à¡¢ÃÏ°è¡¢°åÎÅÄó¶¡´Ä¶¤´¤È¤Ë´üÂÔ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¿®ÍêÀ¡¢¼£ÎÅ·ë²Ì¡¢²Á³Ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø
¡¦´µ¼ÔÂÎ¸³¤Î¤É¤³¤Ç¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÆÃÄê¤·¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¬´µ¼ÔÂÎ¸³Àß·×¤òºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç
¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¤è¤êÀºÌ©¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ÔÆ°¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁÈ¿¥¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ
ÆÃÄê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÀ®Ä¹¥Äー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤ÎÌÜÅª¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¶½»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇÄ°®
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢±ó³Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ³Æþ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´µ¼Ô¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È°Ý»ýÎ¨¤Î¸þ¾å
°åÎÅÄó¶¡¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°µ¡¡¢¾ãÊÉ¡¢ËþÂÅÙ¤ÎÍ×°ø¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²Á³ÊÀßÄê¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥¹ÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½
¥µー¥Ó¥¹¤äÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤°Õ»×¡¢½þ´Ô´¶ÅÙ¡¢²ÁÃÍÇ§¼±¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½
°ìÈÌÅª¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤½¼Â¥Ëー¥º¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÆÃÄê
¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡¢µ»½Ñ¡¢Äó¶¡¥â¥Ç¥ë¤Îµ¡²ñ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤¬¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÊýË¡
°ìÈÌÅª¤Ê»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¡¢´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¼êË¡¡¢¹âÅÙÊ¬ÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥êー¥Àー¤¬ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÄã¸º¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Ï²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÀïÎ¬¤òÎ¢ÉÕ¤±¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅê»ñ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·èÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂ¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¤ÎÄ´ºº¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥ÁÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤¬°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤Ê¹ÔÆ°¤ª¤è¤ÓËþÂÅÙÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿´µ¼Ô°Õ»×·èÄê¤Î²òÌÀ
¡¦¸ÄÊÌ²½¤ª¤è¤Ó¥¿ー¥²¥Ã¥È·¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¦¶¥¹çÈæ³Ó¤ª¤è¤ÓÌ¤³«Âóµ¡²ñÎÎ°è¤ÎÆÃÄê
¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¬À©ÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½
¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¶¯¿Ù¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ
¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡¢Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤¬¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Äó¶¡¤òÊÑ³×¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢À®¸ù¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ï´µ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¡¢´üÂÔ¡¢°Õ»×·èÄê¾å¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬ÁªÂò¤·¡¢¿®Íê¤·¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌÀ³ÎÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Ï¤äµ¬ÌÏ¤À¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï´ØÏ¢À¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
