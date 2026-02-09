¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎËÌ³¤Æ»µíÆý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤ÎºÅ»ö¡Ö¥ß¥ë¥¯¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú»¥ËÚ¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥«¥Õ¥§ÀìÌç³Ø¹»¡Û
»¥ËÚ¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥«¥Õ¥§ÀìÌç³Ø¹»¤Ï2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～1·î25Æü(Æü)¡¢ËÌ³¤Æ»µíÆýÉáµÚ¶¨²ñ¡¦¥Û¥¯¥ì¥óÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢2026¡×»¥ËÚ²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»¥ËÚ¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥«¥Õ¥§ÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡ÖMILK LAND Hokkaido CAFÉ¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341154/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341154/images/bodyimage2¡Û
º£²ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»µíÆýÉáµÚ¶¨²ñÍÍ¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ß¥ë¥¯¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢2026¡×»¥ËÚ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎµíÆý¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÍý²ò¿»Æ©¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖMILK LAND Hokkaido CAFÉ¡×¤ò±¿±Ä¡£¥ß¥ë¥¯¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ³ØÀ¸¤é¤¬¹Í°Æ¤·¤¿µíÆý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿²ÈÄí¸þ¤±¥ß¥ë¥¯¥É¥ê¥ó¥¯¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341154/images/bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341154/images/bodyimage4¡Û
»¥ËÚ¥¹¥¤ー¥Ä&¥«¥Õ¥§ÀìÌç³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î³ÑÃÏºé´õ(¤«¤¯¤Á¤µ¤)¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈÉ¤¬¹Í¤¨¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡Ø¥³¥³¥¢¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¡Ù¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¶¡Çä¾å¶â¤Ï½ªÎ»¸å¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ë´óÉÕÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹»¤Ç¤Ïº£¸å¤âÍïÇÀ¤äÇÀ¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÎ¼±¡¦Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥Úー¥¸
¡Ö¥ß¥ë¥¯¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢2026¡×¸ø¼°HP
https://mcfair.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»¥ËÚ¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥«¥Õ¥§ÀìÌç³Ø¹»HP:https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/
TEL¡§011-222-6050
Ã´Åö¡§¸Å±§ÅÄ¡¡·½°ì
Mail¡§kouda-keiichi@sanko.ac.jp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341154/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à
