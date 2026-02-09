¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÞõÞô¥Ý¥ó¥×¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Ê¬ÀÏ¤ÈÆ°¸þÍ½Â¬¥ì¥Ýー¥È2026-2032 ¡ÚGlobalInfoResearch¡Û
ÞõÞô¥Ý¥ó¥×¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤¬¡¢Global Info Research¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿å»ñ¸»¤ÎÉ¯Ç÷¤È¿©ÎÈ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×À¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÞõÞô¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤òÄêÀÅª¤ËÉ¾²Á¡£ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤«¤éÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å´ÉÍý¤È¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦´³¤Ð¤ÄÉÑÈ¯¤ä¹ß±«¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ·¿å°ÍÂ¸·¿ÇÀ¶È¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¿å»ñ¸»ÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÞõÞô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ëÞõÞô¥Ý¥ó¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀßÈ÷¹¹¿·¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢µ¤¸õÅ¬±þ¤È¼ýÎÌ°ÂÄê²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿º¬ËÜÅª¤Ê¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¶îÆ°¤Î¥Ý¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö´Æ»ë¡¦À©¸æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ý¥ó¥×¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1020981/irrigation-pumps
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥ìー¥äー¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ
ËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥©¥¹¡¢¥Ú¥ó¥¿¥¤¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¸ー¥éー¤È¤¤¤Ã¤¿²¤ÊÆ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µ»½ÑÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥£¥í¡¢±Á¸¶À½ºî½ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥·¥ó¥²¥Ý¥ó¥×¡¢¥ê¥ó¥·¥ã¥ª¥Ý¥ó¥×¡¢¥É¥ó¥¤¥ó¥Ý¥ó¥×¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥áー¥«ー¤ÎÂæÆ¬¤¬Ãø¤·¤¤¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê¶¥Áè¹½Â¤¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼çÍ×18¼Ò°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¢¼ý±×¡¢ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹â¸úÎ¨¥âー¥¿ー¤äÂÑÉå¿©ÀÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë²¤ÊÆ´ë¶È¤È¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ÈµÞÂ®¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÉð´ï¤Ë¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÂÐÈæ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏÀ¸»º¤Î¶¯²½¤äÃÏ°è¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¼ûÍ×Æ°¸þ
»Ô¾ì¤Îµ¡²ñ¤òÀºåÌ¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÄ´ºº¤Ï°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ì:
¿åÃæ¥Ý¥ó¥×¡Ê¥µ¥Ö¥Þー¥·¥Ö¥ë¡Ë: ¿¼°æ¸Í¤«¤é¤ÎÍÈ¿å¤ä¡¢¤¿¤áÃÓ¤Ê¤É¿åÃæ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¼è¿å¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£ÀßÃÖ¿¼ÅÙ¤¬¿¼¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¿ø¤¨ÉÕ¤±¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤¬Âç¤¤¤´Ä¶¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÆÃ¤ËÂçµ¬ÌÏÇÀ¾ì¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
Èó¿åÃæ¥Ý¥ó¥×¡Ê¥Î¥ó¥µ¥Ö¥Þー¥·¥Ö¥ë¡Ë: ÃÏÉ½ÉÕ¶á¤«¤é¤ÎµÛ¤¤¾å¤²¤ä¡¢²ÏÀî¡¦ÍÑ¿åÏ©¤«¤é¤ÎÆ³¿å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÝ¼éÅÀ¸¡¤¬Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏÇÀÃÏ¤äÄí±àÞõÞô¤Ç¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿åÃæ¥Ý¥ó¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄ¹¼÷Ì¿²½¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÑÅÙÄã¸º¤Ø¤ÎÍ×µá¤¬¹â¤¯¡¢Èó¿åÃæ¥Ý¥ó¥×¤Ç¤Ï¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤ÈÄãÁû²»Àß·×¤¬½ÅÍ×¤Ê¹ØÇã·èÄê°ø»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
