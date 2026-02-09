¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹âµé¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·úÃÛ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î´óÌÚºÙ¹©¾²ºà»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë
À¤³¦¤Î´óÌÚºÙ¹©»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë589²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï1,106²¯6,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï6.50%¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ï¡¢¹âµéÆâÁõ»Å¾å¤²ºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢ÅÔ»Ô·úÀß³èÆ°¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤Æ½»Âð¤ª¤è¤Ó¾¦¶È¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÅ·Á³ÌÚ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É¥¦¥Ã¥É¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÌÚºÙ¹©¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÂÑµ×À¡¢Èþ´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤ÊÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹â²ÁÃÍ¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Î·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ñºà¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¤ÈÆâÁõ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¬»Ô¾ì¼ûÍ×¤ò¸£°ú
Àè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢µÞÂ®¤ÊÅÔ»Ô²½¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê½»Âð³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢´óÌÚºÙ¹©»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤Î³ÈÂç¤È½»Âð¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶áÂå²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃ¤Ë½¸¹ç½»Âð¡¢¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Ê£¹ç³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¾²ºà¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Ï·µà²½¤·¤¿½»Âð¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î²þ½¤¤¬¿Ê¤àÀ®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÌÚºÙ¹©¤Î¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¼÷Ì¿¡¢ºÆ»Å¾å¤²¤ÎÍÆ°×¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¸ú²Ì¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð½êÍ¼Ô¤ÈÉÔÆ°»º³«È¯¶È¼Ô¤Ï¶¦¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Èµ¡Ç½Åª¤ÊÂÑµ×À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´óÌÚºÙ¹©¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ½ÉÊ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬»Ô¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯²½
´óÌÚºÙ¹©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢É½ÌÌ½èÍý¡¢»Ü¹©µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¢»Å¾å¤²¡¢¤½¤·¤ÆÌÚºà¤Î¼ïÎà¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÃÛ²È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡¢¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥ó¡¢¤½¤·¤Æ´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Î´óÌÚºÙ¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹âµé½»Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë»ÜÀß¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î·úÃÛ¥Æー¥Þ¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Í×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿´óÌÚºÙ¹©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¢´ë¶È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢´óÌÚºÙ¹©¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É´óÌÚºÙ¹©¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ÎºÎÍÑ¤ò²ÃÂ®
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢´óÌÚºÙ¹©»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤È·úÃÛµ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÊýË¡¤ÇÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºàÎÁ¸úÎ¨¤ÈÀ£Ë¡°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É¥Ñー¥±¥Ã¥È¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÌµ¹¤ºà¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ËÂå¤ï¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂåÂØÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
