AGIBOT¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼çÆ³¤Î¥¬¥é¥·¥çー¡ÖAGIBOT NIGHT¡×¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¼ÂÁ©Åª¤ÊÊ¸²½´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°ºî¼Â¾Ú
¾å³¤¡¢2026Ç¯2·î8Æü /PRNewswire/ -- ¶ñ¿ÈÃÎÇ½¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂç¼ê¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶ÈAGIBOT¤Ï¡¢ËÜÆü2·î8Æü¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼çÆ³¤Î¥¬¥é¥·¥çー¡ÖAGIBOT NIGHT¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£60Ê¬´Ö¤ÎËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬´°Á´¤Ë¼çÆ³¤¹¤ë½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÉñÂæ¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥Äー¥ë¤äÊä½õÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥çーÁ´ÂÎ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AGIBOT¤ÎºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëQiu Heng¤Ï¡ÖAGIBOT NIGHT¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊÅ¸¼¨¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶ñ¿ÈÃÎÇ½¤¬¸¦µæ¼¼¤Ç¤Î¼Â¸³¤«¤é¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª´Ä¶¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤Ç¹â¶¯ÅÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÆ°ºî¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÂÄêÀ¡¢°ì´ÓÀ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨Ä´À¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤ÊÆ°ºî¤È¶¨Ä´À¤ò¼Â±é¤¹¤ëÉñÂæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
AGIBOT¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¬¥éÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°ºî¤È¶¨Ä´À¤Î¸Â³¦¤ò»î¤¹¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÉñÂæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢µÞÀû²ó¡¢¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥°¥ëー¥×¥À¥ó¥¹¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Æ°¤¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤µ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È·²¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤¿¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢Àµ³Î¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÆ°ºî¤Î°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥»¥°¥á¥ó¥È´Ö¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥í¥³¥âー¥·¥ç¥óÀ©¸æ¤ÈÏ¢Â³Æ°ºî²¼¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËAGIBOT NIGHT¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Æ¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¡¢¥Þ¥ë¥Á¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±éÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬AGIBOT G2¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAGIBOT D1»ÍµÓ¥í¥Ü¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¶¨Ä´Åª¤Ê¥°¥ëー¥×¥ëー¥Á¥ó¤òÍÙ¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÆ°¤¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°ºî¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊÏ¢Æ°¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¿Í´Ö¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥«ー¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤Ç±é¤¸¤ë¸ÅÅµÅª¤ÊÉâÍ·¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÉñÂæ¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥³¥á¥Ç¥£À£·à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¡¢É½¾ðË¤«¤ÊÆ°¤¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¬¥é¤Ç¤Ï¡¢¶¦ºÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¥»¥°¥á¥ó¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢AGIBOT¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢ÍÌ¾¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦¤ËÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¦Æ±¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AGIBOT NIGHT¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦¶ÈÅª¡¦Ê¸²½ÅªÊ¸Ì®¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò»º¶È¤äµ»½ÑÅª´Ä¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Æü¾ïÅª¤ËÀÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ø¤È³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¸¡¾Ú¤«¤é³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¾¦¶ÈÅ¸³«¤Ø
AGIBOT Night¤ÎÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢AGIBOT¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤Ê¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂÀ¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿ÃÎÇ½¤òÅ¸³«¤¹¤ëAGIBOT¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥ÉA2¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¼«Î§Åª¤Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤ÎX2¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¸¦µæ¤ä¶µ°é¤ËºÇÅ¬¤Ê¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊâ¹Ô¡¢É½¸½Ë¤«¤ÊÆ°¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÍÑ¤ÎG2¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊAI¤ÈÀºÌ©¤ÊÎÏÀ©¸æ¤Ë¤è¤ëÁàºî¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹©¾ì¤äÊªÎ®¸½¾ì¤Ç¿×Â®¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢D1¥·¥êー¥º¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¸¡ºº¤äºî¶È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤°ÜÆ°À¤È¥¿¥¹¥¯¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AGIBOT NIGHT¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Îµ»½ÑÅª¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÊ£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤¬Æ±»þ¤ËÆ°ºî¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ì´ÓÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢AGIBOT¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç5,000Âæ°Ê¾å¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼Â±é¤µ¤ì¤¿¶¨Ä´À¤È¿®ÍêÀ¤Î¿å½à¤Ï¡¢À½Â¤¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅý¹ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆAGIBOT¤¬¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®½ÏÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÆ¸½À¤È³ÈÄ¥À¤Î¼Â¸½¤Ø¤È¸þ¤«¤¦°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ»þ´ü¤¬Ãæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½ÕÀá¤Ï²ÈÂ²¡¢´¶¾ð¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÊ¸²½Åª°ÕµÁ¤È´¶¾ðÅª¤Ê¶¦´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ê¸Ì®¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ä¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢AGIBOT NIGHT¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢½ãÁ³¤¿¤ëÀ¸»º¥Äー¥ë¤«¤é¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñÂÎ¸³¤Î»²²Ã¼Ô¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½ÅªÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦Â¸¤Ë´Ø¤¹¤ë»ëºÂ¤òÄóµ¯¤·¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AGIBOT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊAGIBOT.com¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢AGIBOT¤Ø¤Î¥Õ¥©¥íー¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
AGIBOT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AGIBOT¤Ï¡¢Al¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÅý¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÈÆÍÑ¶ñ¸½²½¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ü¥Ç¥£¤ò´ðÈ×¤Ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥í¥³¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö1¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ü¥Ç¥£¡Ü3¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢AGIBOT¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢´°Á´¤ÊÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼çÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AGIBOT¤Ï2025Ç¯¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÇÀ¤³¦Âè1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
