¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ºâÌ³¾Ê¤È¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â ¡¢Âè2²ó¥¢¥ë¥¦¥é¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ²ñµÄ¡ÊAlUla Conference for Emerging Market Economies¡Ë¤òÌÀÆü³«ºÅ
¥¢¥ë¥¦¥é¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢, 2026Ç¯2·î8Æü /PRNewswire/ -- Âè2²ó¥¢¥ë¥¦¥é¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ²ñµÄ¡ÊAlUla Conference for Emerging Market Economies¡Ë¤¬ÌÀÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñ¹ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ºâÌ³¾Ê¡ÊMinistry of Finance¡Ë¤È¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊInternational Monetary Fund¡Ë¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¥¢¥ë¥¦¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ°Õ»×·èÄê¼Ô¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¡¢Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥êー¥Àー¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤äÀìÌç²È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝËÇ°×¤È¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦·ÐºÑ¤¬Âç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢À®Ä¹Æß²½¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÁýÂç¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤òÄ´À°¤·¡¢·ÐºÑ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñµÄ¤Ï¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈË±É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤ò¶¯²½¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Î·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°Õ¸«¸ò´¹¡¢À¯ºöÆ¤µÄ¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë·Ð¸³¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹ñºÝÅª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ£À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢ ¡ÖPolicies Amid a Reset of International Trade and Financial Systems¡Ê¹ñºÝËÇ°×¡¦¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤ÎÌò³ä¡Ë¡× ¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ñºÝËÇ°×¡¢ÄÌ²ß¡¦¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤È¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤Èµ¡²ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñµÄ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×¤ÎºÆÊÔÀ®¡¢¹ñºÝÄÌ²ß¡¦¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎÏ³Ø¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤È¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶âÍ»À¯ºö¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¥Àè²ÝÂê¤ÈÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºâÀ¯À¯ºö¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÈÏÈÁÈ¤ß¡¢·ÐºÑ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸ø¶¦À¯ºö¤ÎÌò³ä¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ±´ÖÉôÌç¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹¤ò»É·ã¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¹ñ²È¤ÎÌò³ä¤ÈÌ±´ÖÉôÌç¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃ£À®¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñµÄ¤Ï¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤È·ÐºÑ¤ÎÊÑ³×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿µÄÏÀ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶µ·±¤Î¥ì¥Ó¥åー¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¢À¯ºö¶¨Ä´¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îº£¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î³µÍ×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥¦¥é²ñµÄ¤Ï¡¢¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÇ§¼±¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·ÐºÑ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¶½»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤è¤êÊñ³çÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÃ£À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§ https://alulaeme.com
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com